Orbán Viktor évet értékel - percről percre tudósítunk róla

Forgalomkorlátozás várható a Várkert Bazárnál péntek délután



Lezárják a Lánchíd utcát, a 19-es és a 41-es villamos pedig nem áll meg a Várkert Bazárnál péntek délután - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) csütörtök este az MTI-vel.



Közleményük szerint pénteken délelőtt 9 órától 18 óráig demonstráció miatt lezárják az I. kerületi Lánchíd utcát, az Apród utcát és az Ybl Miklós teret. A forgalomkorlátozás érinti a 19-es és a 41-es villamos közlekedését is: a két járat várhatóan 13 és 17 óra között megállás nélkül áthalad a Várkert Bazár megállóhelyen.



Ugyanebben az időszakban a szintén arra közlekedő 5-ös és 178-as busz forgalmát is korlátozhatják néhány percre - írta a BKK.



A Várkert Bazárban péntek délután tartja évértékelő beszédét Orbán Viktor miniszterelnök.

1999-ben értékelt évet először Orbán Viktor, azóta tízszer kormányfőként, nyolcszor ellenzékben.megtudtuk, hogy most épül a polgári Magyarország, ahol a kormány vállalni tudja, hogy minden évben, mindenki léphet egyet előre. A közoktatási rendszert és a Klik-et ért kritikákra a miniszterelnök a 2016. február 28-i beszédében azt mondta, "ha elbírtunk az IMF-fel, ha megbirkóztunk több mint 1200 milliárd forintnyi önkormányzati adóssággal, akkor egy Klik sem foghat ki rajtunk". Az illegális migráció fontos szál volt az évértékelőben. "A népvándorlás miatt veszélybe került a biztató jövő lehetősége" - mondta a miniszterelnök, és azt is felvetette, hogy ha kell, Szlovéniától Ukrajnáig teljes hosszúságban védekezünk a határokon. A népszavazás kapcsán azt is kijelentette Orbán Viktor egy éve, hogy Európát minden gyengesége ellenére sem fogjuk megtagadni.Évértékelő beszédet az ellenzék egyes politikusai is szoktak tartani.elszámoltatással fenyegette meg "Orbán földesurait". Azt is mondta, hogy a Jobbik kész a néppárti kormányzásra, amely az elszámoltatással kezdődik; a Fidesz ettől fél nagyon, azért támadja a pártot.. Azt mondta, a Demokratikus Koalíció készen áll arra, hogy tisztességgel, becsülettel, a többség nevében és felhatalmazásában kormányozza Magyarországot. Szavai szerint Magyarország nem erősödik, hanem szétmállik a mai hatalmasok kezei között, és ezért Orbán Viktor miniszterelnököt tette felelőssé.