Orbán Viktor Erbíl püspökével tárgyalt

Magyarországnak a világkereszténységen belüli kötelességeiről és feladatairól is tárgyalt egymással Orbán Viktor miniszterelnök és Mar Abrisz Juhana erbíli püspök csütörtökön az Országházban - közölte az MTI-vel Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.



A megbeszélésen - amelyen részt vett Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere is - megállapították: Magyarország és Európa keresztény alapjainak megerősítése nem lehetséges anélkül, hogy ne törődnénk az ősi, keleti keresztény közösségekkel - ismertette Havasi Bertalan.



Magyarország nem személytelenül akar segíteni az üldözött keleti keresztényeknek, ezért döntött úgy, hogy nem a nagy nemzetközi szervezeteken keresztül segít, hanem közvetlenül a bajban lévő közösségeket támogatja. Az elmúlt időszak eredményei megmutatták: sikeres és ma már sokak által követett megoldás, hogy nem a bajt hozzuk hozzánk, hanem a segítséget visszük oda, ahol az emberek nélkülözéstől és üldöztetéstől szenvednek. A magyar támogatás már eddig is sok ezer közel-keleti keresztényt segített hozzá ahhoz, hogy szülőföldjén maradhasson, és ne kelljen a menekültek életét élnie - tájékoztatott a megbeszélésről a sajtófőnök.