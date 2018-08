Orbán Viktor bevándorlásellenes flamand fiatalokkal találkozott Tusnádfürdőn - videó

A bevándorlásellenes és hazafias flamand ifjakból álló Schild & Vrienden tagjai is részt vettek a tusnádfürdői szabadegyetemen, és közösségi oldalukon hosszú beszámolót közöltek Orbán Viktorral történt találkozójukról –Az egyetemistákból álló csoport vezetője, Dries Van Langenhove egy panelbeszélgetésen is részt vett.A tízfős delegáció azzal a céllal érkezett az erdélyi eseményre, hogy megerősítsék kapcsolataikat azokkal a közép-európai erőkkel, amelyek egyre inkább átveszik az európai politika formálásának és átalakításának szerepét –Facebook-oldalukon a Schild & Vrienden tagjai a Fideszhez hasonlítják magukat abban az értelemben, hogy aAz Orbán Viktorral tartott beszélgetésüket így kommentálják:A magyar miniszterelnök azt mondta a flamand fiataloknak, mielőbb észhez térnek a belgák, annál jobb: A tapasztalható tendenciák nem csupán kellemetlenek, nemcsak kényelmetlenek, de civilizációnk alapjait változtatják meg. Ha nem tértek észhez időben, Belgium öt-tíz év múlva egy teljesen más ország lesz.Van Langenhove a beszélgetésben felidézte azt, amit a panelbeszélgetésben is elmondott:A magyar miniszterelnök azt válaszolta: rendszeresen azt hallom belgáktól és más európaiaktól, hogy nem tudunk változtatni, túl nehéz. Egyszerűen ne hidd el. Attól függ, mit akarsz elérni. Ha változást akarsz, változtass. Állj fel és harcolj. De megfelelő partnerekre és stratégiai szövetségesekre lesz szükséged – tette hozzá Orbán Viktor