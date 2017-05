Orbán Viktor átadta az ELI kutatóközpontot Szegeden (videó a cikkben)

Botka szerint Magyarország tekintélye számára is fontos a keddi nap.

Fotó: Kuklis István

Orbán Viktor hangsúlyozta, a szegedi kutatóközpont nem olyan beruházás, mellyel felzárkózhatunk Európához, hanem olyan, mellyel Európa felzárkózik a világhoz. Magyarország akkor lehet a jövő nyertese, ha tudományos kutatóközpontok egész hálózatát hozzuk létre, hogy hazánk ne csak termelési, hanem kutatás-fejlesztési központtá is válhasson - mondta a kormányfő.Szeged - Botka László szerint évtizedekre lökést adhat Szeged gazdaságának az Öthalmi laktanyában több mint 70 milliárd forintból felépült lézerközpont, amit kedden avat fel Orbán Viktor miniszterelnök. A szegedi polgármester szerint a CEU-botrány tükrében Magyarország megtépázott tekintélyének is jót tesz az ELI.– Örömteli nap lesz május 23-a Szeged és az ország életében, hiszen ünnepélyesen átadják az egyetlen Magyarországon épült európai tudományos nagyberuházást, a szegedi lézerközpontot – mondta a hétfői városházi sajtótájékoztatóján Botka László. A keddi avatáson Orbán Viktor miniszterelnök is részt vesz és beszédet mond.Szeged polgármestere azzal indokolta, hogy a protokolláris esemény előtt sajtótájékoztatót tart a több mint 70 milliárd forintból épült ELI-ről, mert szerinte az elmúlt évtizedben minden fontosabb döntés és bejelentés a városházán volt a lézerközponttal kapcsolatban.Botka felelevenítette a világon egyedülálló tudományos központ építésének történetét. Elmondta, az Öthalmi laktanya 11 hektáros területén 24 ezer négyzetméteres komplexum épült, aminek előkészítő munkálatait 2007-ben kezdték el a városházán az egyetemmel közösen. Mérföldkő volt 2009. október 1., amikor Brüsszelben megszületett a döntés, Szegeden hozzák létre a lézerközpontot , aminek megépítésére, és 25 évig történő üzemeltetésére teljes pénzügyi garanciát vállalt a Bajnai-kormány.

– Akkor úgy volt, hogy 2015-re elkészül a lézerközpont, de az Orbán-kormány hónapokig nem írta alá a támogatási szerződést, sőt Kósa Lajos azt mondta 2010. szeptember 17-én Szegeden, hogy „az egész ELI meg lézerközpont csak szélhámosság" – emlékeztetett Botka az újabb dátumra. 2014. február 6-án tették le az alapkövet és kezdődött el az építkezés , kedden pedig átadják a lézerközpontot. Kérdésünkre Botka László elmondta, rész vesz az ünnepségen, de nem mond beszédet.– Magyarország tekintélye számára is fontos a keddi nap, hiszen az ország tekintélyét alapvetően tépázta meg mindaz, amit a kormány az elmúlt időszakban művelt, gondolok itt a CEU-botrányra – hangsúlyozta a polgármester.Botka a jövőről szólva elmondta, a lézerközpont szomszédságában lévő 70 hektár állami területen a kormány koordinálásával tudományos ipari parkot hoznak létre.– A kormány, az önkormányzat és a szegedi egyetem egy projektszervezetben próbálja majd elősegíteni, hogy a lézerközpont iránt érdeklődő munkahelyteremtő beruházások települhessenek az ipari parkba. Az önkormányzat három és fél milliárd forintból épít majd utat és kerékpárutat a Vértói úttól Béketelepen át a lézerközpontig. Tervezünk egy innovációs központot is, a város és az egyetem tulajdonában lévő Biopolisz Kft. hozna létre egy négyezer négyzetméteres inkubátorházat – mondta Botka László, aki szerint az ELI az elmúlt évtizedek legnagyobb és legjelentősebb tudományos beruházása Szegeden, amely évtizedekre lökést adhat a város gazdaságának.