Orbán Viktor: a magyarok és a lengyelek útja, harca közös - Fotók, videó

A magyarok és a lengyelek útja, harca közös: Felépíteni és megvédeni otthonunkat, és megőrizni nemzetinek és kereszténynek – Ezt mondta Orbán Viktor miniszterelnök annak az emlékműnek az átadásán, amely Lech Kaczynski egykori lengyel államfőnek, a 2010-es szmolenszki tragédiának állít emléket.Orbán Viktor hangsúlyozta: "hiszünk az összefogás erejében", és a most átadott emlékmű azt üzeni, hogy megőrizzük Katyin és Szmolenszk emlékét, felépítjük és megőrizzük azt a Közép-Európát, amelyet e tragédiák áldozatai megálmodtak Lengyelország Közép-Európa vezető országa, ez a Közép-Európa a magyarok jövője is, ezért amikor Lengyelországot támadják, Közép-Európát támadják és bennünket is támadnak - magyarázta. Hozzátette: amikor kiállunk Lengyelország mellett, tesszük ezt a magyar-lengyel barátságért és mert kiállunk magunkért is. Orbán Viktor azt mondta: 27 éve ő is azt gondolta, hogy Európa a jövőnk, de ma azt látni, hogy "mi vagyunk Európa jövője"Jaroslaw Kaczynski köszönetet mondott az emlékmű alkotóinak, és külön Orbán Viktornak. "Európa jövője nem képzelhető el Orbán Viktor és a Fidesz nélkül" - jelentette ki. "A mi barátságunk, közös utunk elvezet népeink szabadságához, ahhoz, hogy saját sorsukról saját maguk dönthessenek" - hangsúlyozta. Ez a döntés nem megy szembe Európával, a két ország éppenséggel utat mutat Európának. Orbán Viktornak ebben óriási szerepe van. Minden magyarhoz fordulva kijelentette: a vasárnapi választásokon nemcsak Magyarország, hanem az egész világ szabadságának útjáról is döntést hoznak.A mai lengyel történelmet nem lehet megérteni a szmolenszki tragédia nélkül – mondta Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő. Ezzel az emlékművel a magyarok hidat építettek, köszönet érte. Lengyelország és Magyarország közös jövője most alakul ki, és látva azt, ahogyan Orbán Viktor miniszterelnök harcol ezért, "bizonyos, hogy ez a közös jövő Magyarországról fog kiindulni, és bizonyos, hogy ki fogjuk harcolni" - fejezte be beszédét a lengyel kormányfő.Keretes: A 2010. április 10-i szmolenszki katasztrófa szorosan összefügg a Katynban 1940 tavaszán történt tragédiával, mintegy 22 ezer lengyel hadifogolynak a szovjet Belügyi Népbiztosság, az NKVD által végrehajtott, ítélet nélküli kivégzésével. Ez az emlékmű ennek a közös emlékezésnek a szimbóluma - mondta Jaroslaw Kaczynski.A szmolenszki katasztrófában 96-an haltak meg, lengyel politikai, katonai, társadalmi, egyházi vezetők, és Katynban is az akkori lengyel értelmiségi elit egy jelentős része, tartalékos tisztek lelték halálukat.