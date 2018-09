Orbán Viktor: a gyógyszeripar a magyar gazdaság húzóágazata

A gyógyszeripar a magyar gazdaság húzóágazata és leginnovatívabb területe, cél a további növekedés és az, hogy az ágazat részesedése a nemzeti összterméken belüli a jelenlegi 6 százalékról 8 százalékra nőjön - mondta Orbán Viktor miniszterelnök kedden, a magyar tulajdonú Béres Gyógyszergyár Zrt. szolnoki gyárában létesült új épület avatásán.



A miniszterelnök a gyógyszerészek világnapja alkalmából emlékeztetett arra, hogy Magyarországon közvetlenül 14 ezer embernek ad munkát az ágazat, közvetve pedig 34 ezer családnak nyújt megélhetést.



A kormányfő gratulált a Béres Gyógyszergyár újabb 3,2 milliárd forint értékű fejlesztéséhez, amelyhez a kormány a Nagyvállalati beruházás támogatási program keretében 1,3 milliárd forint vissza nem térítendő támogatással járult hozzá.



A beruházás keretében 37 új munkahelyet hoztak létre, így a helyben foglalkoztatottak száma a kezdeti 64-ről mára 300 fölé emelkedett.



Orbán Viktor felidézte, hogy az elmúlt több mint két évtizedben a Béres Gyógyszergyár szolnoki üzemében - a jelenlegi beruházást is figyelembe véve - 10 milliárd forint feletti értékben történt fejlesztés, a legutóbbi alig egy évvel ezelőtt.



A miniszterelnök elismerően szólt a Béres család sikertörténetéről, mint mondta: az erős piaci versenyben, nincs is más út a sikerhez, mint újabb termékek fejlesztése és a meglévők korszerűsítése. "Ilyen történetekből kellene sok még Magyarországnak"- fogalmazott a miniszterelnök.



Orbán Viktor azt mondta: mindent megtesznek azért, hogy minél több magyar családi vállalkozás bejárhassa azt az utat, amely már a Béres Gyógyszergyár mögött van.



A cég magyar tudással, fejlesztéssel és munkaerővel dolgozik. A kormányfő hangsúlyozta: "a mi szívünkhöz pedig természetesen az a siker áll a legközelebb, ami piros-fehér-zöld színű".



A tavaszi választások óta eltelt fél évben a Béres Gyógyszergyáré a tizedik átadott üzem, ez összesen csaknem 65 milliárd forint értékű beruházást jelent - számolt be a miniszterelnök.



A magyar gazdaság ma évi 4-5 százalék közötti ütemben növekszik, ez a szám 2010-ben a nullához volt közel - idézte fel. A foglalkoztatottság csaknem 70 százalék, 2010-ben ez az 55 százalékot sem érte el. Ma már majdnem 4,5 millióan dolgoznak, közel a teljes foglalkoztatottsághoz - közölte, hozzátéve: igazolva látja korábbi döntéseiket, amely szerint "jövőt munkára és a családokra lehet építeni".



"Az országmentés korszaka helyett az országépítés korszaka köszöntött be a gazdaságban is"- fogalmazott.



A kormányfő szerint el kell érni, hogy a hazai tuljadonú vállalatok részesedése a magyar exportból a jelenlegihez képest legalább 50 százalékkal növekedjen. A magyar gazdaság 4-6 százalék közötti növekedéséhez kellenek a nemzetközi nagy vállalatok is, de csak azokra nem lehet támaszkodni - mutatott rá. A válság ugyanis megmutatta, hogy amikor "beüt a krach", mindenki hazaviszi a pénzét és a nemzetközi nagvállalatoknak is van otthonuk - figyelmeztetett.



A magyar gazdaság akkor lesz biztonságban, ha a magyar vállalatok és vállalkozások súlya az országban meghaladja majd a nemzetközi vállalatokét - jelentette ki Orbán Viktor.



Béres József, a Béres Gyógyszergyár elnöke elmondta: a beruházás keretében egy 2500 négyzetméter alapterületű használaton kívüli élelmiszeripari üzem megvásárlásával és átalakításával, a legmagasabb elvárásoknak megfelelő, korszerű minőségellenőrzési laboratóriumot hoztak létre, analitikai vizsgálati és kutatás-fejlesztési eszközök, valamint gyártógépek telepítésével újabb infrastrukturális fejlesztést hajtottak végre, bővítették kutatás-fejlesztési bázisukat és újabb termékek gyártási feltételeit megteremtő gyártóterületet alakítottak ki.



Hozzátette: a cég árbevételének döntő részét a beföldi értékesítés jelenti, de az árbevétel 20 százaléka már az exportból származik



Szalay Ferenc, Szolnok polgármestere (Fidesz-KDNP) az eseményen elmondta: augusztán 30-án, Szolnok a város napja alkalmából Béres József kapta meg Szolnok város díszpolgári címet, hiszen "a város nagyon sokat köszönhet a Béres-családnak". Jelezte, hogy a város adóbevételeihez 110 millió forinttal járul hozzá a Béres Gyógyszergyár.