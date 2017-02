Orbán Viktor - Az Európai Unióban a jövő árnyékot vet a jelenre

16:00 Vége az évértékelőnek.

15:59 Vége az önsajnálat kultúrájának



A miniszterelnök szerint a szocialista kormányzás kultúrája az önsajnálat kultúrája volt, míg ma a cselekvés kultúrája van - tette hozzá.



"A magyarok többet érdemelnek egy középszerű kormányzásnál. A jó kormányzás úgy viszi el az embereket a célhoz, hogy úgy érzik nem volt szükség a vezetőkre".

15:53 Öt támadás



2017-ben a magyar politikának öt nagy támadást kell kivédenie.



Az egyik támadás a rezsicsökkentést érintheti Brüsszel részéről, ahol központi ármegállapítást akarnak. Második támadás a migrációs veszély jelenléte - mondta Orbán. A fő kérdés, hogy őrizetbe vehetjük-e a migránsokat, amíg nem bírálják el a sorsukat.



Másik nagy kihívás a nemzetközi szervezetek támadása lesz. Az a kérdés, hogy engedünk-e az átláthatatlan külföldi befolyásolási kísérletekről. "Azzal betelt a pohár, hogy Soros szervezetei százezrével szállítsák a migránsokat Európába" - fogalmazott.



2016-ban az is kiderült, hogy Brüsszel gazdasági eszközöket emel központi szintre. Az a kérdés, hogy képesek leszünk-e nemzeti hatáskörben tartani az adózást. A munkahelyteremtő támogatások megőrzését is el kell érnünk, mivel Brüsszel azt is el akarja venni. Mind az öt kérdés mögött a nemzeti önrendelkezés húzódik meg - tette hozzá.

15:48 Csökken az ország lakossága



Orbán szerint az eredménye ellenére továbbra is csökken az ország lakossága. A siker a családpolitika kitarthatóságán múlik, de ezen a fronton nincsen áttörés még - tette hozzá.

15:44 Béremelés az oktatásban és az egézségügyben



Orbán Viktor beszámolt arról, hogy több százezren étkeznek ingyen és kapnak tankönyvet. 2013-17 között a pedagógusok átlagébre több mint 50 százalékkal nőtt. A miniszterelnök beszámolt az egészségügyi béremelésekről, valamint a kórházfejlesztésekről, mentőállomások fejlesztéseiről is.

15:43 Teljes foglalkoztatottság a cél



A magyarok jövője biztosítva van (...) Hamarosan el érjük a teljes foglalkoztatotságot. Magyarországon egyetlen gyermek sem nőhet fel úgy, hogy nem látja a szüleit dolgozni - mondta a kormányfő.

15:42 Meg kell becsülni a munkásokat "Meg kell becsülnünk a munkásokat, képesnek kell lennünkarra, hogy a saját országunkat mi működtessük. Tisztelni kell az egyszerű munkásokat, ezért emeljük az ő bérüket. Egy nemzet vagyunk" - mondta.

15:39 "Megvédtük Magyarországot és Európát is"



Orbán szerint korábban Brüsszel és Berlin is kihirdette, hogy a migrációt nem lehet megállítani, így megvédtük Magyarországot és Európát is. Az igazi menekülteket be fogjuk fogadni, így a németeket, a hollandokat, akik az otthon elvesztett Európájukat nálunk akarják megtalálni. Sikertörténet lettünk - tette hozzá.

15:39 A magyar gazdaság négy éve növekszik



Az elmúlt 7 évben 700 ezer új munkahely jött létre - mondta a miniszterelnök.

15:38 A magyarok jövője biztosított



Orbán Viktor szerint a magyarok jövője biztosított, Magyarország erősödik és fejlődik, Magyarországon "a holnap nem vet árnyékot a mára". A miniszterelnök úgy fogalmazott: "a holnap miatt nincs okunk idegeskedni, a családok talpra fognak állni és anyagilag is össze fogják szedni magukat".



Hozzátette: ha mindenki rendesen elvégzi a munkáját, betartjuk a törvényeket, nem lesz baj és minden évben mindenki előre léphet.

15:37 Mi már túl vagyunk a lázadáson A magyarok már túl vannak a lázadáson, "sőt talán elsőként lázadtunk fel, 2010-ben" - fogalmazott Orbán Viktor kormányfő pénteken Budapesten tartott évértékelő beszédében. A miniszterelnök azt mondta: Magyarország hét év alatt felépítette saját politikai-gazdasági rendszerét, amely "a mi testünkre szabott, a mi ízlésünk szerint való".



Magyarország "lázadására" példaként említette a Nemzetközi Valutaalap (IMF) "hazaküldését", a multinacionális vállalatok megadóztatását és a rezsicsökkentést.



Orbán Viktor külön kiemelte: bár az Egyesült Államok korábbi kormánya, Brüsszel és "ráadásul Berlin is" kihirdette, hogy nem szabad megállítani a migránsokat, a magyar kormány azonban ellenállt, kerítést épített, megállította őket, megvédve ezzel Magyarországot és "mellékesen Európát is".



"Az igazi menekülteket persze be fogjuk fogadni", azokat "akik az otthon elvesztett Európájukat majd nálunk akarják megtalálni" - fogalmazott.

15:28 Tervezetten akarják Európába szállítani a migránsokat



A miniszterelnök szerint tervezetten akarnak sok millió migránst Európába szállítani, amiben az európai elitek is aktívan részt vesznek.



"A globalista politika urai továbbra is a nemzeteket hibáztatják. A népakaratot elfojtják. Ahol nem a liberálisok nyernek, ott nincsen demokrácia" - mondta a miniszterelnök.

15:25 Az Európai Unióban a jövő árnyékot vet a jelenre A miniszterelnök értékelése szerint ma a jólét ellenére az Európai Unióban a jövő árnyékot vet a jelenre. Orbán Viktor azt mondta, 2016-ban éles kontúrral rajzolódtak ki "a hadállások", a nemzetek fellázadtak a globalisták ellen, a középosztály fellázadt a vezetők ellen. Ez az EU-ban azt jelenti, hogy a szuverén országok állnak szemben az unionistákkal és a választók állnak szemben a brüsszeli bürokratákkal.



A kormányfő értékelése szerint az elégedetlenség azért fordult lázadásba, mert Európa nyugati felén és a tengerentúlon "beköszöntött a nyitott társadalmak korszaka" és megszületett politikai gondolatrendőrsége, a politikai korrektség.

15:22 Megelégelték az emberek



Azt mondta, 2016-ban gőg és felsőbbrendűség jellemezte a világ vezetőit. Orbán Viktor a Brexitet, az amerikai elnökválasztást, az olasz kormány "kipenderítését" és a magyar kvótanépszavazást is arra példaként említette, hogy az emberek sok helyütt megelégelték a "gőgöt és a felsőbbrendűséget", az utópiák erőltetését.

15:15 2016 a legkevésbé sem volt unalmas



A történelem - mint fogalmazott - "fittyet hányt a jóslatokra", mert bár mindenki azt hitte, hogy a globális és liberális világrend megváltoztathatatlan, a történelem "vett egy éles kanyart", és "kilépett a kijelölt mederből".