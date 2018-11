Orbán: véget ért a száz év magyar magány

A kormányfő rámutatott: az elmúlt években a szlovákokkal, a horvátokkal, a szlovénekkel és a szerbekkel is sikerült olyan viszonyt kialakítani, aminek az alapja a bizalom. Mindenki látja, hogy az együttműködés mindig többet hoz a konyhára, mint az ellenségeskedés - fogalmazott Orbán Viktor, aki hangsúlyozta: Magyarország készen áll arra, hogy mindenkivel együttműködjön.A miniszterelnök kitért az ukrán helyzetre is, és azt mondta: a mostani politikai vezetéssel semmilyen megállapodásra nem látnak esélyt. Utalt arra, hogy hamarosan elnökválasztás lesz, és ha addig a helyzet nem rosszabbodik, az már nagy eredmény. Ezután, mint mondta, meglátják, a mostani magyarellenes kurzus folytatódik-e, vagy egy Magyarországgal együttműködni akaró elnöki adminisztráció jön létre.Ez kedvezőbb közeg lesz Magyarországnak - mondta a kormányfő csütörtökön Budapesten, a Magyar Diaszpóra Tanács VIII. plenáris ülésén.A változás várható irányát úgy fogalmazta meg: egy nemzetibb, jobboldalibb, keresztényibb európai politikai élet alakulhat ki 2019 májusa után.Orbán Viktor reményét fejezte ki azzal kapcsolatban is, hogy a magára most politikai szereplőként tekintő Európai Bizottság visszatér a szerződés őrének szerepéhez.Szintén a 2030-ig tartó célkitűzések közé sorolta a kormányfő, hogy Magyarország tartozzon az EU öt legversenyképesebb országa közé.Emellett ugyancsak a 2030-ig elérendő célok között említette a népesedési hanyatlás megállítását, a Kárpát-medence újraépítését, az ország energiafüggetlenségének megvalósítását és Közép-Európa egységes politikai és gazdasági térségként való felépítését.Orbán Viktor ismertetett 2022-ig megvalósítandó terveket is: a hazaszeretet kultúrájának megerősítését és az öngyűlölet kultúrájának visszaszorítását; a magyar gazdaság versenyképességének érzékelhető javítását; új demográfiai eszközök elindítását; valamint önálló magyar hadsereg felépítését.Semjén Zsolt erről a Magyar Diaszpóra Tanács VIII. ülésén beszélt csütörtökön Budapesten, egyúttal köszönetét tolmácsolva a diaszpóra magyarságának.A kormányfő helyettese rámutatott: jelenleg a kárpátaljai magyarság a legnehezebb helyzetben lévő nemzetrész, a szerzett jogaitól fosztják meg, lényegében az elüldözésük zajlik szülőföldjükről.Nagyon sokat jelent, hogy a diaszpóra magyarsága is kiáll mellettük, az egész világnak tudnia kell: nem engedik, hogy a kárpátaljai magyarok a nyelvüket használják, az iskolában magyarul tanuljanak, és üldözik őket, mert felvették a magyar állampolgárságot - mondta.Kitért arra is, mára már természetes, hogy ebben az időszakban tanácskozik a Magyar Diaszpóra Tanács, amely a világ magyarságának legitim egyeztető testülete. Ez azonban nem volt mindig így - emelte ki Semjén Zsolt, aki hozzátette: a szocializmusban a diaszpórát még ellenségként kezelték. 2010-ben, amikor a Fidesz-KDNP kormány megalakult, küldetésüknek tartották, hogy a diaszpórát a helyén és a súlyának megfelelően kezeljék. Azért is fontos a tanács, mert a Magyar Állandó Értekezleten (Máért) a diaszpóra magyarságának kérdései kisebb hangsúllyal tudtak csak megjelenni.Egyedülálló szervezeti struktúra jött létre, és ez az egyeztető fórum a magyar élet minden részét érinti - jelezte a miniszterelnök-helyettes. Kitért a diaszpóra magyarságát támogató Kőrösi Csoma Sándor-programra, a Mikes-programra, illetve a Julianus-programra és a nemzeti regiszterre. Ezek mind egyedülálló magyar innovációk - fogalmazott.A miniszterelnök-helyettes a testület előtt is beszámolt arról, hogy már több mint egymillió új magyar állampolgár van, ez magában foglalja a diaszpóra kedvezményes honosítását és az állampolgárság megállapítását.Semjén Zsolt a jövő évi európai parlamenti választásokról szólva ismét kiemelte: az állampolgárság és a szavazati jog egymástól elválaszthatatlan. A külhoni magyarok - köztük a diaszpóra magyarsága - az országgyűlési választásokon már szavazhattak, ésszerű, hogy ezt megtehessék az EP-választáson is - mondta, hozzátéve: a végletekig leegyszerűsítették a regisztráció és a szavazás feltételeit.Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár jelezte: a tanácskozásra 89 küldött és 22 meghívott vendég érkezett a diaszpórából.Az ülésen a résztvevők zárónyilatkozatot fogadnak el.