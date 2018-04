Orbán telefonon buzdítja a szavazókat

„Azért hívom önt, mert holnap választás van, és szeretném meggyőzni, hogy jöjjön el, vegyen részt a választáson" – mondta Orbán Viktor a telefonba, majd megkérte a választópolgárt, hogy mindkét szavazatával támogassa a Fidesz-KDNP-t.





A miniszterelnök még azt is elárulta, hogy 97 éves nagymamája is ott lesz a vasárnapi szavazáson.



Orbán: Vasárnap arról kell döntenünk, hogy megvédjük-e Magyarországot a bevándorlóktól



A miniszterelnök Facebook-oldalán közzétett videóban arra hívta fel a figyelmet, hogy sorsdöntő választás előtt állunk. Egy telefonközpontot látogatott meg, ahonnan személyesen hívja a választópolgárokat és kéri, hogy jöjjenek el szavazni.



„A visszaszámlálás elkezdődött, még néhány óra és választunk. Én is mozgósítok, hívom a választópolgárokat, kérem őket, jöjjenek el választani, mert sorsdöntő választás előtt állunk" – jelentette ki a miniszterelnök.





Hozzátette: a kampány végére a dolgok leegyszerűsödtek, arról kell döntenünk, hogy beengedjük-e a bevándorlókat Magyarországra, vagy megvédjük Magyarországot.



„Arról kell döntenünk, hogy azt gazdasági erőt és pénzt, amit nagy nehezen megkerestünk, a gyermekeinkre, az unkáinkra, családtámogatásra, nyugdíjasokra, idősekre, vagy a bevándorlókra kell majd elköltenünk. Ez a kérdés, válasszatok!" – hívta fel a figyelmet a kormányfő.