Orbán: Szlovénia a következő négy évben is számíthat Magyarország támogatására

Ahogyan eddig is, úgy a következő négy évben is számíthat Szlovénia a nyíltszívű, őszinte és kölcsönös előnyökre törekvő együttműködésre Magyarország részéről - mondta Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a szlovéniai Lendván.



A kormányfő a Lendvai Kulturális Centrumban találkozott Janez Jansa korábbi szlovén miniszterelnökkel, a jobboldali Szlovén Demokrata Párt (SDS) elnökével és Magyar Janezzel, az SDS muravidéki jelöltjével.



Szlovéniában június 3-án előrehozott parlamenti választásokat tartanak, mert Miro Cerar kormányfő lemondott tisztségéről, miután a legfelsőbb bíróság megsemmisítette a kormány csaknem egymilliárd eurós kiemelt projektjéről, a Koper-Divaca vasútvonal egy 27 kilométeres szakaszán tervezett második vágány építéséről tavaly szeptemberben rendezett népszavazás eredményét.



A rendezvényen Orbán Viktor beszédében kiemelte: meggyőződése, hogy a magyar és a szlovén nép sorsa össze van kapcsolva. A határokon átnyúló együttműködés eszméje jegyében - amely az EU döntő eszméje is - készen állunk dolgozni azért, hogy a muravidéki régió gazdaságilag fejődjön és erősödjön - közölte.



Mint mondta, nem dolga "belebeszélni a szlovén belpolitikába", de ez a régió nem mondható fejlettnek a többihez képest, azonban Magyarország készen áll, hogy a következő szlovén kormánnyal fel tudják emelni.



Úgy vélte, ehhez olyan helyi jelöltet találtak, aki "mindkét nép hangját ismeri", így jó lelkiismerettel ajánlja, hogy támogassák őt. A jelölt vállalkozó, így erős gazdasági tudással rendelkezik, ami segíti a magyar-szlovén együttműködést - mutatott rá.



A miniszterelnök hangsúlyozta: azért is érkezett Szlovéniába, hogy szót emeljen Janez Jansa mellett, mert mindenkinek az az érdeke, hogy erős, stabil, elszánt és bátor kormány álljon Szlovénia élén, és ehhez az kell, hogy olyan elszánt és bátor ember álljon a kormány élén, mint Janez Jansa.



A kormányfő emlékeztetett: az SDS-szel egy pártcsaládhoz tartoznak az európai pártpolitikában, az Európai Néppárt közösségébe, az európai hagyomány polgári, nemzeti és keresztény vonulatát képviselik. Janes Janza "elnyűhetetlen harcosa" az európai és szlovén politikának, "kitartó híve azoknak az eszméknek, amelyekben mi is bízunk" - vélekedett.



Orbán Viktor kitért rá: csütörtökön tette le a miniszterelnöki esküt, és pénteken azért van Lendván, hogy a helyi magyaroknak megköszönje a magyarországi választási kampányban nyújtott támogatást, hogy Magyarországnak polgári, nemzeti és keresztény kormánya lehessen. Kis közösség él itt, de "sok kicsi sokra megy" - fogalmazott.



Janez Jansa arról beszélt, hogy Orbán Viktor győzelmével tanúskodik azokról az értékekről, amelyekért Magyarország stratégiai harcot folytat európai keretek között, és olyan csaták ezek, amelyek a teljes európai civilizáció számára fontosak. Ez a győzelem garancia a jövőre nézve - mondta.



A szlovén politikus úgy vélte, a schengeni határok védelme a jövőben is prioritás marad, és Magyarország példát adott arra, hogy lehet rendezni ezt a kérdést.



Janez Jansa megköszönte Magyarországnak a muravidéki közösség számára nyújtott támogatását.



Magyar Janez programját ismertetve változást ígért, és szavazásra biztatta a választópolgárokat.