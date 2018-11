Orbán: összefogásra van szükség a közép-európai országok között

Ma már mindenki látja, hogy összefogással és egymás támogatásával békésebb és jobb életet tudnak biztosítani állampolgáraiknak a közép-európai országok - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a dunaszerdahelyi Mol Labdarúgó Akadémia megnyitó ünnepségén.



A kormányfő beszédében kiemelte: ez megsokszorozza erőiket és felerősíti a közép-európai népek hangját még Brüsszelben is.



A most átadott akadémia a magyar és a szlovák fél közös támogatásával valósult meg, közös akarat és elhatározás eredménye a komplexum, aminek külön értéket ad, hogy nemrég még a széthúzás volt a meghatározó a Kárpát-medencében - mutatott rá Orbán Viktor.



Kifejtette: minden jövőépítő nagy vállalkozáshoz szükséges a gazdasági és a politikai stabilitás, és a DAC csapata mögött mindkettő megvan.



Továbbá a sikernek előfeltétele a csallóköziek futballszeretete - fogalmazott.



A miniszterelnök emlékeztetett: a DAC csapat és az akadémia nagy utat tett meg az elmúlt években, és most újabb mérföldkőhöz ért.



Arra is kitért, hogy a Máért tanácskozásról érkezett, ahol úgy döntöttek, hogy 2019 legyen a külhoni magyar gyermekek éve, az ő szempontjaikat sorolják az első helyre.



Nemcsak a magyarok, hanem egész Európa közös jövője azon múlik, hogy összefogunk-e annak érdekében, hogy egészséges fiatal nemzedékeket neveljünk - mondta.



Orbán Viktor szerint ezért fontos, hogy Magyarország és Szlovákia a politikai és gazdasági kapcsolatokon túl példaértékűen együttműködik a sport területén is, ami kiváló kapocs a két ország között.



Kiemelte: az összefogás az egész régió sikere, és az együttműködés erősít, a széthúzás gyengít minket.



A sport összeköt, és benne "a legszebb módon egyesül a harci szellem, a közösségi érzés és a tisztelet kultúrája" - mondta. Hozzátette: a sport megtanítja a gyerekeknek az alázatot, a másik megbecsülését, a közösség fontosságát, a hűséget és a lojalitást.



A kormányfő közölte: jelenleg Munkácson, Sepsiszentgyörgyön, Eszéken és Lendván is komoly akadémiai fejlesztések zajlanak, a Felvidéken pedig Révkomáromban és Rimaszombaton.



De más sportakadémiákat is támogatnak, mert ezen intézmények mindegyike egy erőközpont, amely az egész régióra kisugározza jótékony hatását - magyarázta. Hozzáfűzte: az akadémiákon felnevelt sportolókra az egész nemzet büszkén tekint.



Orbán Viktor megjegyezte: Dunaszerdahelyen a labdarúgás ma a virágkorát éli, és hamarosan a Mol Aréna is teljesen elkészülhet.



Világi Oszkár, a DAC futballklub tulajdonosa köszöntőjében arról beszélt, hogy "a 20. század történelme elvette a Szlovákiában élő magyaroktól az álmodás képességét", múltukból következtetve nem hisznek abban, hogy a mindennapokat és a jövőt maguk befolyásolhatják.



Ezért sokan nem hitték, hogy megvalósulhat ez az akadémia, mégis létrejött, és Szlovákia legmodernebb akadémiája lett - hangsúlyozta.



Úgy vélte, ehhez elszántság kellett, bátorság, kitartás, eltökéltség és merészség.



Világi Oszkár kiemelte: köszönik Magyarország támogatását, "törődő odafigyelést", amelyet csak az elmúlt években éreznek az anyaország részéről.