Orbán Moszkvában: megbecsüljük a kapcsolatunkat Oroszországgal

Vlagyimir Putyin orosz elnök (j4) fogadja Orbán Viktor miniszterelnököt (b4) a moszkvai Kremlben 2018. szeptember 18-án.Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Úgy fogalmazott: Magyarország nemzeti érdeke, hogy Európa két fele között minél jobb legyen az együttműködés, és azon belül a magyar-orosz kapcsolatrendszer is minél jobb legyen.Az energetikai együttműködésről a kormányfő azt mondta, "sikerült megállapodni a 2019-re vonatkozó gázszállítások után a 2020-as évre szóló gázszállításokról is".Magyarország emellett pályázik arra a lehetőségre, hogy amikor Törökországból, déli irányból megépítik majd a gázvezetéket, akkor az Magyarországon keresztül haladjon - közölte, jelezve: arra kérte Vlagyimir Putyint, komolyan fontolja meg a gázvezeték Magyarországra "beléptetését".A paksi atomerőmű-beruházás jól halad, "a szükséges korrekciókat időben elvégeztük és elvégezzük" - tette hozzá Orbán Viktor.Arra is kitért, hogy Magyarország és Oroszország közösen is tesz lépéseket a világban üldözött keresztények megsegítése érdekében.Putyin emlékeztetett rá, hogy az Európába irányuló orosz gáztranzit ma is magyar területen halad át, ahol gáztározók szavatolják az európai fogyasztók megbízható és zökkenőmentes ellátását még a kereslet csúcsidőszakaszaiban is."Vizsgáljuk a lehetőségét annak, hogy magyar partnereinket csatlakoztassuk az orosz gáz Európába szállításának új útvonalaihoz. Nem zárom ki, hogy a Török Áramlat megépítése után a gázvezeték egyik szárazföldi folytatása Magyarországon haladhat majd keresztül" - mondta.Az orosz elnök elmondta, hogy a magyar kormányfővel közös kezdeményezés alapján kormányközi bizottság alakul a kétoldalú regionális együttműködés összehangolására, amely az év vége előtt megtartja majd alakuló ülését.Kiegyensúlyozottnak és kiszámíthatónak nevezte a Magyarország és Oroszország közötti kapcsolatot Orbán Viktor miniszterelnök kedden Moszkvában a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel való tárgyalása előtt.A kormányfő a Kremlben az őt fogadó orosz elnök társaságában örömét fejezte ki, hogy idén is megtartják a kétoldalú találkozójukat. "Az önnel való találkozónak nagy jelentősége van a magyar politikában, hiszen fontos partnerei vagyunk egymásnak" - mondta Vlagyimir Putyinnak.Magyarországnak szüksége van a kiszámítható partnerekre, és "örülök annak, hogy évek óta kiegyensúlyozott és kiszámítható a két ország közötti kapcsolat" - fogalmazott Orbán Viktor.Azt nem mondhatni - folytatta a miniszterelnök -, hogy a nemzetközi környezet mindig kedvező lett volna az együttműködéshez, de "a kedvezőtlen dolgok arra valók, hogy legyőzzük őket", és ez végül is sikerült, mert hiába esett vissza a két ország közötti kereskedelem a szankciók következtében, sikerült megfordítani a tendenciákat.Közölte, azzal a szándékkal érkezett Moszkvába Vlagyimir Putyinhoz, hogy megköszönje az elmúlt években végzett munkát - amellyel a hanyatlást sikerült emelkedésre változtatni -, és hogy a fejlődésnek további távlatokat nyissanak a kereskedelemben, a beruházásokban, az energetikában, a mezőgazdaságban és a kultúrában.Magyarország Oroszország egyik kulcspartnere Európában, a kétoldalú kapcsolatok sokoldalúan fejlődnek - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök, amikor kedden a Kremlben üdvözölte Orbán Viktor miniszterelnököt.Vlagyimir Putyin méltatta, hogy a kétoldalú kapcsolatok mind a kormányközi bizottság, mind a régiók szintjén jól működnek. Rámutatott arra, hogy a kereskedelmi forgalom pozitív tendenciát mutatott tavaly, 25 százalékkal nőtt, s idén, az első fél évben is ugyanennyivel bővült.Az orosz elnök szerint a kölcsönös beruházások szintje elérte a mintegy 1 milliárd dollárt és további befektetésekre van kilátás.Magyarország Oroszország egyik kulcspartnere Európában, a kétoldalú kapcsolatok sokoldalúan fejlődnek - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök, amikor kedden a Kremlben üdvözölte Orbán Viktor miniszterelnököt.Vlagyimir Putyin méltatta, hogy a kétoldalú kapcsolatok mind a kormányközi bizottság, mind a régiók szintjén jól működnek. Rámutatott arra, hogy a kereskedelmi forgalom pozitív tendenciát mutatott tavaly, 25 százalékkal nőtt, s idén, az első fél évben is ugyanennyivel bővült.Az orosz elnök szerint a kölcsönös beruházások szintje elérte a mintegy 1 millárd dollárt és további befektetésekre van kilátás.A kollektív büntetésnek a sportban sincs helye - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Moszkvában a közmédiának, mielőtt tárgyalt Pavel Kolobkov orosz sportminiszterrel.Szijjártó Péter úgy fogalmazott: a kollektív bűnösség elve semmi jóra nem vezet, ezért Magyarország elvi alapon ellenzi azt, hogy ha egy ország bizonyos sportolóiról bebizonyosodik, hogy doppingvétséget követtek el, akkor az ország összes sportolóját az alapján eltiltsák.Szerinte ez elfogadhatatlan, egyesével kell elbírálni az ilyen eseteket. Így "az orosz sportolók kollektív megbüntetését elfogadhatatlannak és erkölcstelennek is tartjuk" - mondta.Miért kellene bűnhődniük olyan sportolóknak, akik soha nem nyúltak tiltott szerekhez, csak azért, mert egyes honfitársaik azt megtették? - tette fel a kérdést a külgazdasági és külügyminiszter.Hozzátette, Oroszország sportnagyhatalom, évente több mint 500 nagy sportrendezvénynek ad otthont, ezeken az idén is több mint ezer magyar sportoló vesz részt.Ezért a magyar-orosz sportügyi együttműködés kiemelten fontos, ahogyan az olimpiai bizottságok partneri kapcsolata is - zárta szavait Szijjártó Péter.Az Oroszországgal való együttműködés nemzetgazdasági és nemzetbiztonsági érdeke is Magyarországnak - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Moszkvában a közmédiának.Magyarország mindig is abban volt érdekelt, hogy egy pragmatikus, józan észre, kölcsönös tiszteletre alapuló együttműködést tartson fenn Oroszországgal - mondta Szijjártó Péter azt megelőzően, hogy délután Orbán Viktor miniszterelnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök tárgyalást folytat az orosz fővárosban.A tárcavezető jelezte, a magyar energiaellátás egy döntő része Oroszországból származik, és "mi nem vagyunk abban a helyzetben, mint mások egy óceánnal odébb és néhány százezer kilométerrel nagyobb területről, hogy azt hirdessük, nem kell beszélni az oroszokkal"."Mi Közép-Európában pontosan tudjuk, hogy a párbeszédnek helye van, a párbeszédre szükség van, mert csak így lehet egy kölcsönös bizalmon alapuló együttműködést kialakítani" - mondta a külgazdasági és külügyminiszter.Előző napi tárgyalásait összegezve kifejtette: körvonalazódik az az együttműködési-fejlesztési megállapodás, amely Magyarország gazdasági érdekeit a legjobban szolgálni tudja, így kézzelfogható közelségbe került egy harmadik repülőjárat megindítása Magyarország és Oroszország - Budapest és Kazany - között.Előrehaladott tárgyalások zajlanak továbbá Magyarország szerepének jelentős növeléséről a moszkvai központú Nemzetközi Beruházási Bankban, amely már most is 70 millió eurónyi magyarországi projektet forgalmaz - közölte Szijjártó Péter.Beszámolt továbbá a Gazprommal született megállapodásról, amely szerint 2020-ra is megkezdik a tárgyalásokat a magyarországi gázellátásról. A magyar fél a vásárolandó gáz mennyiségét mintegy 4,1 milliárd köbméterre tervezi.Arról is megegyeztek, hogy a Mol folytathatja kitermelési tevékenységét Oroszországban - tette hozzá.Elmondta, a nehézipari együttműködés folytatásáról szintén megállapodtak a magyar hajóipar újjáépítése és a magyar helikoptergyártási és -összeszerelési ipar fejlesztése érdekében.Emellett döntés született arról, hogy a Fővárosi Vízművek lehetőséget kap az orosz piacon magas hozzáadott értékű vízipari munkák elvégzésére - tájékoztatott a külgazdasági és külügyminiszter.1991. december 5-6. - Antall József miniszterelnök Moszkvában Mihail Gorbacsov szovjet államfővel aláírta a magyar-szovjet és Borisz Jelcin orosz elnökkel a magyar-orosz alapszerződést.1992. október 20-22. - Göncz Árpád államfő moszkvai magánlátogatásán Borisz Jelcin orosz államfővel tárgyalt a kétoldalú kapcsolatokról.1992. november 10-11. - Borisz Jelcin orosz elnök budapesti hivatalos látogatásán, az Országgyűlésben mondott beszédében megkövette a magyar nemzetet az 1956-os szovjet beavatkozásért.1993. július 3. - Göncz Árpád köztársasági elnök oroszországi körútján Moszkvában találkozott Borisz Jelcin orosz államfővel.1994. március 31-április 1. - Viktor Csernomirgyin orosz kormányfő Budapesten Boross Péter miniszterelnökkel kormányközi megállapodást írt alá a volt Szovjetunió és Magyarország közötti adósság rendezéséről.1995. március 6-8. - Horn Gyula magyar és Viktor Csernomirgyin orosz kormányfő Moszkvában kicserélte a két ország alapszerződésének ratifikációs dokumentumait.1995. május 8-9. - Göncz Árpád köztársasági elnök, aki Moszkvában a második világháború befejeződésének 50. évfordulóján tartott ünnepségeken vett részt, rövid megbeszélést folytatott Borisz Jelcin orosz államfővel.2002. december 18-21. - Medgyessy Péter miniszterelnök Moszkvában Vlagyimir Putyin orosz elnökkel és Mihail Kaszjanov kormányfővel megállapodott a szovjet államadósság közvetítők nélküli, készpénzes rendezésében.2003. május 30. - A Szentpétervár megalapításának 300. évfordulóján tartott ünnepségeken részt vevő Medgyessy Péter kormányfő rövid eszmecserét folytatott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.2003. szeptember 8-9. - Mihail Kaszjanov orosz miniszterelnök budapesti látogatásán négy kormányzati egyezményt írtak alá.2003. november 28-29. - Vlagyimir Putyin orosz elnök és Medgyessy Péter miniszterelnök szentpétervári találkozóján elsősorban gazdasági kérdésekről esett szó.2005. február 16-17. - Gyurcsány Ferenc miniszterelnök Moszkvában Mihail Fradkov orosz kormányfővel gazdasági együttműködési megállapodást írt alá. A magyar kormányfő és Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozóján elvi egyezség született arról, hogy Oroszország visszaadja az 1945-ben Szovjetunióba került sárospataki református könyvtár anyagát.2005. szeptember 20. - Mihail Fradkov orosz miniszterelnök budapesti munkalátogatásán Gyurcsány Ferenc miniszterelnökkel tárgyalt.2006. február 28-március 1. - Vlagyimir Putyin orosz elnök hivatalos magyarországi látogatásán Sólyom László köztársasági elnökkel és Gyurcsány Ferenc miniszterelnökkel tárgyalt.2006. szeptember 18. - Szocsiban Gyurcsány Ferenc miniszterelnök és Vlagyimir Putyin orosz államfő energiapolitikai kérdésekről tárgyalt.2007. március 22. - Gyurcsány Ferenc kormányfő a Moszkva melletti Novo-Ogarjovóban Vlagyimir Putyin orosz államfővel megállapodott a kormányközi konzultáció intézményének bevezetésében.2007. július 19-21. - Gyurcsány Ferenc kormányfő az oroszországi Szaranszkban, a finnugor népek I. nemzetközi kulturális fesztiválján megbeszélést folytatott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.2007. december 7. - Budapesten magyar-orosz kormányközi konzultációt tartottak Gyurcsány Ferenc magyar és Viktor Zubkov orosz miniszterelnök vezetésével.2008. február 28. - Gyurcsány Ferenc kormányfő moszkvai látogatásán aláírták a Déli Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszának megépítéséről szóló kormányközi megállapodást.2008. június 28. - Sólyom László köztársasági elnök a nyugat-szibériai Hanti-Manszijszkban, a finnugor népek V. világkongresszusán megbeszélést folytatott Dmitrij Medvegyev orosz elnökkel.2009. március 10. - Moszkvában a második magyar-orosz kormányközi konzultáción a két kormányfő, Gyurcsány Ferenc és Vlagyimir Putyin jelenlétében aláírták a Déli Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszát megvalósító vegyes vállalat létrehozásáról szóló kétoldalú keretszerződést és a pusztaföldvári gáztároló fejlesztéséről szóló megállapodást.2010. november 30. - Orbán Viktor kormányfő a magyar-orosz kapcsolatok hosszú távú rendezésének lehetőségeiről tárgyalt Moszkvában Vlagyimir Putyin orosz miniszterelnökkel.2013. január 31. - Orbán Viktor miniszterelnök moszkvai munkalátogatásán Vlagyimir Putyin orosz elnökkel a többi között a Paksi Atomerőmű két blokkjának felújításáról és a Déli Áramlat földgázvezeték építéséről tárgyalt.2014. január 14. - Orbán Viktor kormányfő és Vlagyimir Putyin orosz elnök Novo-Ogarjovóban folytatott megbeszélésein megállapodás született a nukleáris energia békés felhasználásában való együttműködésről, ennek keretében egyezséget írtak alá két új paksi erőművi blokk építéséről.2015. február 17. - Vlagyimir Putyin orosz elnök budapesti munkalátogatásán az Orbán Viktor miniszterelnökkel folytatott tárgyalásokon megállapodás született a 2015-ben lejáró hosszú távú orosz-magyar gázszállítási szerződéssel kapcsolatos kérdések megoldásáról.2015. augusztus 7-9. - Orbán Viktor kormányfő a kazanyi vizes világbajnokságra látogatott, 9-én munkamegbeszélést tartott Dmitrij Medvegyev orosz miniszterelnökkel.2016. február 17. - Orbán Viktor miniszterelnök Novo-Ogarjovóban folytatott megbeszélést Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, a találkozón 2019 végéig meghosszabbították az orosz földgáz magyarországi szállításáról szóló hosszú távú szerződéseket.2017. február 2. - Vlagyimir Putyin orosz elnök elsősorban gazdasági témákról tárgyalt Orbán Viktor miniszterelnökkel Budapesten. A sajtótájékoztatón bejelentették, hogy megkezdődnek a tárgyalások a 2021 utáni, Oroszországból Magyarországra irányuló gázszállításról.2017. augusztus 28. - Budapesten a cselgáncs világbajnokság megnyitójára látogató Vlagyimir Putyin orosz elnök megbeszéléseket folytatott Orbán Viktor miniszterelnökkel, a korábban meghozott megállapodások végrehajtását tekintették át.2018. július 15. - Orbán Viktor miniszterelnök és Vlagyimir Putyin orosz államfő Moszkvában tárgyalt egymással a futball-világbajnokság megrendezéséről, az energetikai beruházásokról és a gazdasági együttműködésről.