Orbán: meg kell védenünk a keresztény kultúrát

Az idei év történelmi feladat elé állította az európai országokat, meg kell védeni a keresztény kultúrát - emelte ki Orbán Viktor miniszterelnök a Magyar Idők szombati számában megjelent írásában, amelyben azt is hangsúlyozta: "nem akarjuk, hogy a szentestét csak behúzott függönyök mögött ünnepelhessük, nehogy megsértsük mások érzékenységét".A kormányfő kiemelte: "mi, európaiak - bevallva, bevallatlanul, tudottan vagy tudatlanul - Krisztus tanítása szerint berendezett kultúrában élünk". Hozzátette: a magyarok is joggal tekinthetik magukat keresztény nemzetnek, "keresztény mivoltunk, élő hitünk megtartott ezer esztendőn át Európa közepén".Orbán Viktor az írásban felidézte, hogy manapság sokan akarják szemükre hányni, hogy bár kereszténynek vallják magukat, mégsem engedik a más földrészről érkezők betelepítését Európába. Szerinte ugyanakkor a "szeresd felebarátodat, mint magadat" krisztusi parancs azt is jelenti, hogy "vállaljuk és óvjuk mindazt, amink és akik vagyunk".A miniszterelnök úgy látja, hogy az európaiak a keresztény kultúrát tartják büszkeségük és fenntartó erejük forrásának, valamint a keresztény kultúra határozza meg a hétköznapi erkölcsöket. "Meghatározza fölfogásunkat az igazságosság és az igazságtalanság mivoltáról, a férfi és a nő viszonyáról, a családról, a sikerről, a munkáról és a becsületről" - írta.Orbán Viktor úgy látja, függetlenül attól, hogy járunk-e templomba vagy nem, és ha igen, melyikbe, "nem akarjuk, hogy a szentestét csak behúzott függönyök mögött ünnepelhessük, nehogy megsértsük mások érzékenységét. Nem akarjuk, hogy a karácsonyi vásárainkat átnevezzék, azt meg végképp nem akarjuk, hogy betonkockák mögé kelljen hátrálni. Nem akarjuk, hogy megfosszák gyermekeinket a Mikulás- és angyalvárás örömeitől."A kormányfő hangsúlyozta: az európai élet alapjai támadás alatt állnak, "az európai élet magától értetődősége került veszélybe"."Életünk, világberendezkedésünk alapjait célozza a támadás. Európa immunrendszerét szándékosan gyengítik. Azt akarják, hogy ne azok legyünk, akik vagyunk" - fejtette ki, hozzátéve, hogy "el akarják venni tőlünk a saját életünket, és valami olyanra akarják cseréltetni velünk, ami nem a mi életünk".Orbán Viktor kiemelte: egyre gyakrabban hallja újra, hogy az Európai Unió alapítói hatvan éve "megjelölték az irányt". Idézte Robert Schuman egykori francia kormányfőt és külügyminisztert, miszerint "Európa keresztény lesz , vagy nem lesz"."A 2017-es év történelmi feladat elé állította az európai országokat. Az európai szabad nemzeteknek, a szabad polgárok által választott nemzeti kormányoknak új feladatuk adódott: meg kell védenünk a keresztény kultúrát. Nem mások ellenében, hanem saját magunk (...) védelmében" - írta a miniszterelnök.Kifejtette: "a mi kiindulópontunk mindig is az volt, hogy jogunk van a saját életünkhöz. És amikor volt erőnk hozzá, akkor meg is védtük ezt a jogot. Ezért dolgozunk évek óta azért, hogy Magyarország megerősödjön, és végre ismét a saját lábára állhasson".A jövő évről a kormányfő azt írta: amíg a nemzeti kormány áll az ország élén, "addig okosan, szelíden, de megalkuvás nélkül" dolgoznak azért, hogy Magyarország keresztény kultúrájú és magyar maradjon, valamint mindent megtesznek azért is, hogy Európa megmaradjon európainak.