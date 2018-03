Orbán: Magyarország előtt ma két út áll

Magyarország előtt ma két út áll: vagy nemzeti kormány lesz vagy Soros emberei alakítanak kormányt - mondta Orbán Viktor, miniszterelnök csütörtökön a Miskolc TV-nek adott interjúban.



A miniszterelnök kifejtette: az Európában közelmúltban tartott választások, s a közelgő olasz voksolás is egyetlen kérdésről, a migránsokról, a bevándorlásról szól.



Ez így van Magyarországon is, s a legfontosabb kérdésről, a migrációról kell a legtöbbet gondolkodni és beszélni - vélte.



Magyarország előtt két út áll, vagy nemzeti kormány lesz, és akkor nem leszünk bevándorló ország, vagy Soros György emberei alakítanak kormányt, s akkor Magyarország bevándorló országgá válik - fogalmazott. Hozzátette: Miskolcon szerinte az emberek tudják, pontosan tapasztalták korábban, mi az a bevándorlás.



Azt érdemes tudniuk, hogy a migránsok mindig nagyvárosokba mennek, a gettók, a no- go zónák ott alakulnak ki, a párhuzamos társadalmak, az együttélés minden nehézsége ott jelenik meg - hívta fel a figyelmet Orbán Viktor, aki két várost látott veszélyben egy migránsbarát kormány alakulása esetén, Budapestet és Miskolcot.



A magyar választás során egy olyan kérdésről kell dönteni, ami egyszeri és jóvátehetetlen, ha elhibázzák, nem lehet többet kijavítani, ezért nagyon észnél kell lennie mindenkinek, hová adja le a voksát - közölte.



A hódmezővásárhelyi eredményről szólva rámutatott: nem megijedni kell, hanem megérteni, mit jelent, mi következik belőle. Az ő felfogása szerint ez egy "riasztócsengő". Tartottak egy önkormányzati kampányt, jó jelöltjük volt, szép munkát végzett az alpolgármester, férfiasan küzdöttek, becsületesen harcoltak, a munkát elvégezték. A jövő érdekében pedig együtt kell működni, mert minden magyar polgár fontos - rögzítette.



Politikailag úgy értékelte, hogy paktumokat kötnek a háttérben, ami folytatódik, és azzal számol, hogy mindenhol az lesz, mint Hódmezővásárhelyen. A végén megtalálják azt az egy embert, aki az ellenzék részéről indul, s akivel a paktumot már megkötötték: a Soros-tervnek megfelelően megszavazza a Brüsszel által kért törvényjavaslatokat. A miniszterelnök szerint áprilisban a végén két lehetőség marad: bevándorláspárti vagy az ellenző jelöltből lehet választani. Orbán Viktor az embereknek bölcsességet kívánt a döntéshez.



Az uniós források szerepére vonatkozó kérdésre úgy reagált: mindig meglepődik, hogy amikor az ország végre felegyenesedhetne, van teljesítmény, amire büszke lehetne, azt hallják, hogy ez nem az országnak, hanem az uniós forrásoknak köszönhető.



"Ugyan már ", ezek a források négy milliárd eurót jelentenek egy évben, az ország teljesítménye pedig több mint 110 milliárd euró - mondta a miniszterelnök. Jelezte: úgy állították össze a költségvetést, hogy az unióból érkező forrásokat beiktatták, és ami felszabadult, azt tudják másra fordítani. Mint kiemelte, Magyarország a sikereit, a fejlődését a magyar emberek munkájának köszönheti, annak, hogy míg korábban 3,6 millióan dolgoztak, most 4,4 millióan, míg korábban 1,8 millióan fizettek adót, most pedig 4,4 millióan. Ez a mi sikerünk, ne engedjük, hogy kiénekeljék a sajtot szánkból - fogalmazott.



Jelezte: a források kvótákhoz kötésének nincs jogszabályi alapja, az unió hétéves költségvetését egyhangúlag kell elfogadni. Azt ígérte, Brüsszelben, ami egy harcos hely, "állni fogják a sarat".



Miskolcot Magyarország egyik meghatározó városaként jellemezte, ahol két év után pozitív változások, fejlődés látható. Kifejtette: programja során találkozott a városházán a polgármesterrel, a kormánypártok két képviselő-jelöltjével, Csöbör Katalinnal, és Hubay Györggyel. Ezt követően felkereste a rendészeti központot is. Rámutatott: Miskolc ma nyugodtan mondhatja magáról, hogy Európa egyik legbiztonságosabb városa, ami egy nagy fejlődés.



Orbán Viktor közlése szerint ellátogatott a diósgyőri stadionhoz is, amit szívügyének nevezett, s kitért arra, hogy a város futballcsapata okán is tisztelője Miskolcnak. A Diósgyőr az mégis Diósgyőr, egy több mint 100 éve alapított klub és nagy dolog, ha valami 100 évet túlél a mai modern világban - mondta a miniszterelnök, aki szerint a beruházás egyszerűen csak sportlétesítmény, hanem város rehabilitációs program is.



Kitért a Modern Városok programra, és megállapította: nem emlékeznek arra, hogy Magyarország életében még egy ilyen, a vidéki nagyvárosok életére összpontosító kezdeményezés megvalósulhatott volna.



Hozzátette: a legnagyobb öröm számára, hogy 2010 környékén még 12 százalék vagy afölötti munkanélküliség volt a városban, ami 5 százalék alá esett.



Kiemelte az utolsó három nagy beruházás, ami több száz munkahelyet eredményezett. Ez egy munkára épülő város, az ipari munka tette naggyá - fogalmazott a kormányfő, hozzátéve: ha nincs munka, akkor a város depressziós lesz, ezért a legfontosabb az volt, hogy legyen munka, és most van, és nem is akármilyen, Miskolc egy modern iparváros lett. Kiemelte: ezt becsületbeli ügynek is tartja, nem azokban a városokban kell nagy sikereket elérni, ahol a hagyományok is erre predesztinálnak, hanem ott, ahol nagy mély volt a visszaesés a rendszerváltás után.



Orbán Viktor szerint nyugat-európai mércével is az mondható, Miskolc egy olyan várossá vált, ami szép jövő előtt áll. Az Edda együttes énekese, "Pataky Attila lassan megírhatja a visszatérek Miskolcra" című slágerét - jegyezte meg.



Rámutatott: a figyelmet most egyre inkább az életminőség felé lehet fordítani, s ennek egyik fontos eleme a közlekedés. A következő négy év nagy beruházása az Y-híd megépítése lesz, a forrás megvan rá, és konkrét döntés is születhet márciusban a kormány részéről - jelezte. Hozzátette: egy több mint 10 milliárdos programról van szó.