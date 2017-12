Orbán: köszönet a nemzeti konzultációban részt vevő magyaroknak

OEmbed tartalom: https://www.facebook.com/orbanviktor/videos/10155788436476093/

A nyilatkozat Orbán Viktor Facebook-oldalán jelent meg.Elmondta, véget ért az uniós vezetők hosszúra nyúlt kétnapos tanácsülése, amelynek komoly tétje volt Magyarország számára. Megakadályoztuk, hogy olyan eredmények szülessenek az uniós csúcstalálkozón, amelyek következményeként idegeneket telepítettek volna bevándorlóként Magyarországra. Ahhoz, hogy ezt sikerült megakadályozni, sokmillió magyar ember egybehangzó akarata kellett. Köszönet érte - jelentette ki Orbán Viktor.A miniszterelnök a videóban "szép adventet, áldott, békés, boldog karácsonyi ünnepeket" kívánt "Magyarország minden polgárának"."Ami 2018-at illeti, arról most csak annyit mondhatok önöknek: Hajrá Magyarország, hajrá magyarok!" - mondta.Kora hajnali, ugyancsak Facebook-oldalán közzétett nyilatkozatában a miniszterelnök azt emelte ki, hogy az uniós vezetők a brüsszeli csúcstalálkozón egyetértettek a migráció úgynevezett külső kérdéseiben - a határvédelemben és a migránsok megállításában a határokon kívül -, de továbbra sincs egyetértés köztük a betelepítések és a bevándorlás kérdésében."A jó hír, hogy egyetértettünk a migráció úgynevezett külső kérdéseiben: határvédelem és a migránsok megállítása a határon kívül. A rosszabb hír az, hogy továbbra sem értünk egyet a betelepítések és a bevándorlás kérdésében. Továbbra is sokan vannak - nagyok és erősek - azok, akik nem megállítani akarják a migrációt, hanem be akarják hozni a migránsokat Európába, és utána pedig kötelező erővel szét akarják osztani. Így Magyarországra is akarnak betelepíteni idegeneket, migránsokat, dacára annak, hogy mi ezt egyáltalán nem akarjuk" - mondta a kormányfő, hozzátéve: "a közép-európaiak jól harcoltak, a lengyelek, a csehek, a szlovákok a szlovénok és mi is".