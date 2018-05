Orbán: július 20-ig a parlament elfogadja az összes törvényjavaslatot, amit a kormány ígért

A miniszterelnök közlése szerint az Országgyűlés július 20-ig elfogadja az összes jogszabályt, amit megígértek, így az alaptörvény-módosítást és a "Stop Soros" törvényjavaslatot. Orbán Viktor azt is mondta, jövőre is garantálják a nyugdíjemelést és nyugdíjprémiumot.A kormányfő - egy a Facebook-oldalára csütörtökön felkerült videó tanúsága szerint - szerdán, a Belgrád Rakparti Idősek Klubjában tartott fórumon számolt be arról, hogy az aznapi kormányülés legfontosabb témája a migráció kérdése, az alkotmánymódosítás és a "Stop Soros" volt.Orbán Viktor kijelentette, július 20-ig az összes megígért törvényjavaslatukat el fogja fogadni az Országgyűlés.Azt is mondta: a gazdaság jó állapotban van, 2019-ben is négy százaléknál magasabb, 4,1-4,2 százalékos növekedésre számítanak. Ez azt jelenti, hogy a nyugdíjemelés és nyugdíjprémium garantált jövőre is, nemcsak 2018-ban - tette hozzá a kormányfő.