Orbán fogadta Putyint a Papp László Sportarénában - fotók

- Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin már elhagyta a díszpáholyt - írja az- idézte aaz orosz elnököt.feliratú molinót tartottak fel a Papp László Sportarénában. Többen maszkban tiltakoztak, de kivezették őket, nagyjából nyolcan lehettek. Azóta a molinó is eltűnt - olvasható aztudósításában.- Vlagyimir Putyin már együtt ül Orbán Viktorral a díszpáholyban - írja azA Nemzetközi Judo Szövetség tiszteletbeli elnöki posztját is betöltő orosz elnök egy azeri továbbjutót nézhetett meg először.Színpompás nyitóünnepséggel kezdődött meg hivatalosan a cselgáncs-világbajnokság hétfő délután a Papp László Budapest Sportarénában.A műsor Al Bano fellépésével indult, a 74 éves olasz énekes előadta a Nemzetközi Judo Szövetség himnuszát, majd mintegy húszperces koncertet adott. Ezt követte a részt vevő 140 ország zászlójának behozatala, majd a vb kabalafigurája, Judogi köszöntötte a nézőket. A zenés-táncos ünnepi műsorban íjászok, kopjások, huszárok és csikósok mellett Molnár Levente operaénekes is színre lépett.

Földet ért Ferihegyen az orosz elnök repülőgépe - olvasható az Index folyamatosan frissülő cikkében. Putyin gépe a Fekete-tenger felől jött, Gyulánál lépett Magyarország légterébe.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (j) fogadja Vlagyimir Putyin orosz elnököt (k) a Liszt Ferenc-repülőtéren 2017. augusztus 28-án. Vlagyimir Putyin a Nemzetközi Cselgáncs Szövetség (IJF) tiszteletbeli elnökeként érkezett a budapesti cselgáncs-világbajnokságra.

Fotó: MTI/KKM/Kovács Márton

Üdvözlő beszédében Tóth László, a Magyar Judo Szövetség elnöke köszöntötte a helyszínen tartózkodó Orbán Viktor miniszterelnököt, továbbá a dzsúdós család valamennyi tagját. Az MJSZ első embere külön köszönetet mondott a kormánynak - a vb megrendezéséhez nyújtott támogatásáért -, a nemzetközi szövetségnek (IJF) és a több mint 400 önkéntesnek.Marius Vizer, az IJF vezetője ugyancsak köszönetet mondott a kormánytámogatásért, majd megnyitotta a sportág első magyarországi világbajnokságát.A nyitónap éremküzdelmei 16 órától zajlanak a Papp László arénában.

Orbán Viktor miniszterelnök (k) Marius L. Vizer, a Nemzetközi Cselgáncs Szövetség (IJF) elnöke (b) és Tóth László, a Magyar Judo Szövetség elnöke társaságában a cselgáncs-világbajnokságon a Papp László Budapest Sportarénában 2017. augusztus 28-án.

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Szecsodi Balázs

- Orbán Viktor már a Sportarénában van. Közben leszállt az egyik orosz gép Budapesten, a második is hamarosan landol -

Fél éven belül ez már a második látogatása az orosz elnöknek hazánkban - legutóbb február 2-án tárgyalt Orbán Viktor miniszterelnökkel. Putyinról korábban is lehetett tudni, hogy rajong a küzdősportért, ezért is fogadta el a magyar miniszterelnök meghívását a 31. cselgáncs-világbajnokság megnyitójára. Mindemellett a tervek szerint kétoldalú megbeszélést is tartanak, viszont egyelőre nem tudni , lesz-e közös sajtótájékoztatójuk.A Magyar Idők Orbán Viktor sajtófőnökétől, Havasi Bertalantól megtudta , az orosz elnök a déli órákban érkezik a fővárosba, a találkozóra és a tárgyalásra is a Papp László Sportarénában kerül sor. Putyin látogatása miatt Budapest több pontján terelésekre, forgalomkorlátozásokra és útlezárásokra kell majd számítani , az érintett területekre sem autóval, sem gyalog nem lehet majd bemenni.A flashmobokat szervező Fülesmob vasárnap egy életnagyságú Orbán-figurát állított fel a Nyugati téren, amely szüntelenül ismételte a délután folyamán Orbán 2007-es, orosz politikát bíráló beszédét. A bábut hétfő reggelre darabokra szedték.A Fülesmob mellett a Momentum is megmozdult : ők kommunista időket idéző utcatáblákkal ragasztották tele Budapestet, így köszöntve Putyint.A hétfőn startoló világbajnokság küzdelmeiben 18 magyar versenyző érdekelt.