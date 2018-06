Orbán: Európának képesnek kell lennie megvédeni saját határait

A visegrádi négyek (V4 - Magyarország, Csehország, Lengyelország, Szlovákia) és Ausztria egyetértenek abban, hogy Európának képesnek kell lennie megvédeni a saját határait és biztonságot adni a polgárainak - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a V4-kormányfők és az osztrák kancellár csütörtöki budapesti csúcstalálkozója után.



A közös nemzetközi sajtótájékoztatón Orbán Viktor azt is mondta: arra is képesnek kell lenni, hogy az Európai Unió (EU) tagállamainak kapcsolatát az együttműködés, ne pedig a konfrontáció jellemezze.



Ebből az következik - folytatta -, hogy a migráció ügyében a hangsúlyt azokra a kérdésekre kell helyezni, amelyekben egyetértés alakítható ki. A kormányfő két ilyet említett: a határvédelmet, valamint azt, hogy az EU-n kívül kell létrehozni külső menekülttáborokat.





Azokat a kérdéseket, amelyekben nincs egyetértés, mint például a kvótaügy, "nem érdemes erőltetni" - tette hozzá a miniszterelnök.



A magyar javaslat tehát az, hogy a migráció ügyében oldják meg azt, amit képesek, azokra a pontokra helyezzék a hangsúlyt, amelyekben egyetértés mutatkozik.

Orbán: Közép-Európa a kontinens legsikeresebb régiója



Közép-Európa jelenleg a kontinens legsikeresebb régiója, amely fantasztikus jövő előtt áll - mondta Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön Budapesten, amikor átadta a visegrádi együttműködés (V4) elnökségét Szlovákiának, amely július 1-jétől egy évig vezeti a csoportot.



A kormányfő Szlovákiát méltatva úgy fogalmazott: a kontinens egyik legsikeresebb országa fogja vezetni a V4-eket az elkövetkező egy évben.



Peter Pellegrini szlovák miniszterelnök a közös sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy Visegrád sosem fordított hátat Európának, amelynek oszthatatlan részét képezi, és minden területen felelősen viselkedik. Jelezte ugyanakkor, hogy a V4-ek nézetei nem mindig tetszettek az európai partnereknek, és a jövőben sem fognak mindig tetszeni.



A szlovák V4-elnökség három prioritása: erős Európa, biztonságos környezet és intelligens megoldások - közölte.

Orbán Viktor azt mondta, különleges találkozó volt a csütörtöki. Először is azért, mert vendégül láthatták az osztrák kormány vezetőjét, ami mindig megtiszteltetés Magyarországnak.



Ennél a mindenkori megtiszteltetésnél azonban most többről volt szó, hiszen olyan témák vannak az asztalon - a migráció, a költségvetés, a közép-európai együttműködés -, amelyekben kulcsszerepet játszik a jelenlegi osztrák kancellár.



Különleges volt a találkozó azért is, mert véget ért a magyar V4-elnökség, amelyet Szlovákia nevében Peter Pellegrini miniszterelnök fog átvenni. Az elnökség átvételénél csak egy jobb érzés van: amikor átadhatja azt az ember - fogalmazott Orbán Viktor, sok sikert kívánva kollégájának.



Sebastian Kurz osztrák kancellárt azért látták vendégül, hogy meghallgassák a terveiről, ugyanis Ausztria vezeti majd az Európai Unió Tanácsát a következő fél évben.



Magyarországnak azért is fontos az osztrák kancellár véleménye, mert Ausztria Magyarország legjelentősebb gazdasági partnere - jelentette ki Orbán Viktor. Ez nem csupán a történelem folyamán volt így, hanem máig igaz - jegyezte meg, hozzátéve: Magyarország érdeke, hogy Ausztria elnöksége sikeres legyen.



A magyar elvárások és remények komolyak: abban bízunk, hogy az osztrák elnökség után az EU egy erősebb, fairebb és biztonságosabb közösség lesz, mint most.



A V4-ek és Magyarország mindig erős Európát akart, ehhez pedig jó elnökökre van szükség - nyomatékosította Orbán Viktor.



A magyar kormányfő közölte: azokat a kérdéseket sem rejtették véka alá, amelyekben nincs egyetértés a V4-ek és Ausztria között: nyíltan beszéltek az atomenergia kérdéséről, valamint a családi pótlék rendszerének osztrák változásairól is.



Ezek a viták is méltó módon zajlottak, ahogyan az öt komoly országhoz illik - hangoztatta Orbán Viktor. Azt mondta, megerősödött azon meggyőződésében, miszerint Közép-Európa nem egyszerűen csak része az uniónak. Kultúráját, vezetőinek felkészültségét és bátorságát tekintve joggal remélhető, hogy a régió nem elvesz az EU erejéből, hanem hozzáad ahhoz.

Orbán Viktor magyar (k), Andrej Babis cseh (b), Peter Pellegrini szlovák (j2), és Mateusz Morawiecki lengyel (j) miniszterelnök, valamint Sebastian Kurz osztrák kancellár (b2) a V4 csúcstalálkozó után tartott sajtótájékoztatón a Várkert Bazárban 2018. június 21-én.

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Közép-Európa felemelkedésére készülünk, és ennek a része lesz a szlovák elnökség, valamint az osztrák elnökség az Európai Unió Tanácsában - jelentette ki a magyar miniszterelnök.



Orbán Viktor úgy fogalmazott, jó reményekkel kezdték és zárták a csütörtöki tanácskozást, majd megköszönte kollégáinak, hogy ellátogattak Budapestre.



Zárszavában Orbán Viktor közölte, hogy pénteken Magyarországra látogat Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke.



A kormányfő - utalva a vasárnap Brüsszelben tartandó informális migrációs mini-csúcstalálkozóra - azt közölte: a V4-ek álláspontja szerint a menekültkérdésről szóló miniszterelnöki, legmagasabb szintű kormányzati megbeszélések megszervezése a Donald Tusk vezette Európai Tanácsra tartozik, és nem az Európai Bizottságra.



"Megértjük, hogy vannak országokban belpolitikai nehézségek, de ez nem eredményezhet egy összeurópai kapkodást", az ugyanis káoszt szül - mondta, megerősítve: a V4-ek szerint az Európai Bizottságnak nem dolga miniszterelnöki csúcstalálkozó szervezése, ez a tanács elnökének a dolga, aki ennek eleget is tett, hiszen jövő csütörtökön - például menekültügyben is - lesz csúcstalálkozó.



A V4-ek ezért nem lesznek ott a vasárnapi minicsúcson. A jövő csütörtökön esedékes brüsszeli találkozón fogják kifejteni az álláspontjukat - közölte Orbán Viktor.



A sajtótájékoztatón Orbán Viktoron kívül részt vett Andrej Babis cseh, Mateusz Morawiecki lengyel, Peter Pellegrini szlovák miniszterelnök, valamint Sebastian Kurz osztrák kancellár is.

Egyetértésüket hangsúlyozták a visegrádi kormányfők a budapesti találkozón



A visegrádi országok és Ausztria egyetértését és a közös fellépés fontosságát hangsúlyozta a szlovák, a cseh és a lengyel miniszterelnök csütörtökön a többi között a migráció, valamint a következő uniós költségvetés kérdésében az öt ország budapesti csúcstalálkozóját követő sajtótájékoztatón.



Peter Pellegrini szlovák miniszterelnök fontosnak ítélte az unió külső határainak védelmét, mert szerinte a kontinens biztonsága csak így garantálható. A szlovák kormányfő emellett jogot követelt a következő költségvetésben szereplő források újraelosztására is.



Andrej Babis, Csehország miniszterelnöke örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy júliustól az az Ausztria tölti be az unió soros elnöki tisztségét, amellyel például a migráció kérdésében azonos véleményen vannak a visegrádi országok.



Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő kijelentette, országa sem tartozik a menekülteket befogadó "baráti körbe", de szólt azon reményéről is, hogy az uniós kohéziós alapok és az agrártámogatások tekintetében a visegrádi országok közös fellépése célt ér.