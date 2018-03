Orbán: elfogadhatatlan, hogy a Facebook adatbázisát kampánycélra használják

A Facebook-oldalára feltöltött videóban a kormányfő elmondta, egyetértés született abban, hogy ezt meg kell akadályozni.



A törvény teljes szigorával és erejével fel kell lépni ez ellen, különösen, ha illegális eszközöket is felhasználnak - hangoztatta.



Estére lesz végleges döntés is - tette hozzá.



Orbán Viktor közölte: egyeztettek a Facebook ügyéről, és ezt hamarosan folytatják a 28 miniszterelnök társaságban. Úgy fogalmazott: nagy a felháborodás mindenhol, Brüsszelben is.



Kedden az Európai Parlament (EP) meghívta Mark Zuckerberget, a Facebook alapító-vezérigazgatóját, hogy adjon magyarázatot a cég körül a napokban kirobbant botrányra.



A Facebooknak egyértelművé kell tennie az 500 millió uniós polgár képviselői előtt, hogy a személyes adataikat nem használják fel a demokrácia manipulálására. Be kell számolnia arról is, hogy miként használhatott fel a Cambridge Analytica nevű cég több tízmillió Facebook-profilt az amerikai elnökválasztási kampányban - közölte Antonio Tajani, az EP elnöke.