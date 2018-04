Orbán: Csak a Fidesz-KDNP jelöltjeire lehet számítani, "a többiek már Soros zsebében vannak"

Az egyetlen felelős döntés április 8-án két iksz a Fideszre - hangsúlyozta a kormányfő.

- hangsúlyozta a kormányfő. Orbán Viktor szerint ma a nemzetközi média,, mert csak így tud maradéktalanul érvényesülni Brüsszel befolyásolása. A miniszterelnök szerint a bevándorlás visszafordíthatatlanul megváltoztathatja Magyarország karakterét és csak egy egységes, döntésképes kormány tud ellenállni Brüsszel nyomásának, ilyet pedig csak a nemzeti oldal képes alakítani Magyarországon.A kormányfő szólt arról is, bátor döntéseket kell hozniuk az ország versenyképességének javítása érdekében, és a különféle műhelyek elképzeléseinek az összegzése után 2019 januárjában el kell indítani egy erőteljes versenyképességi politikát.

"Magyar modellben gondolkodom - fogalmazott -, amely a versenyképességen, a teljes foglalkoztatottságon, a demográfiai politikán és az identitáspolitikán nyugszik".

Orbán Viktor kifejtette:Olyan versenyképességi döntést nem hoznak, amely negatívan érintheti a demográfiát vagy a másik két pillért - magyarázta.A kormányfő úgy látja, a mai magyar adórendszer jól működik, teljesítményre ösztönöz, és nem hanyagolja el az igazságosság szempontjait sem.Ezért, hiszen az úgy fair, hogy aki tízszer többet keres, az fizessen tízszer annyi adót, mint a másik ember - közölte. Szerinte az arányos adórendszer segít abban, hogy az emberek kiszámíthatóan tudják tervezni a jövőjüket.A miniszterelnök azt mondta, a Jobbik láthatóan arra tesz kísérletet, hogy megkerülje a Fidesz-KDNP-t, és be akarja magát manőverezni a baloldalra.Véleménye szerint ez időnként mulatságos és a politikusaikat hiteltelenítő helyzetekhez vezet.- értékelt.Kitért arra is, hogy Brüsszel befolyásolása nem csak a bevándorlásnál érvényesülne, ha gyenge kormánya lenne Magyarországnak: egy ilyen kabinet amellett, hogy rögtön megnyitná a határokat a migránsok előtt, meghozná azokat a döntéseket is, amelyek tönkretennék az ország versenyképességét.; a magyar vállalkozások különösen veszélyben vannak, az ő adóterheiket növelnék a leggyorsabban. Ennek a vége újra a munkanélküliség növekedése lenne - jegyezte meg.A Fidesz elnöke szerint az "első látásra csetlő-botló" ellenzéki pártok nem lebecsülendő ellenfelek, erejüket ugyanis nem saját maguknak, hanem a külföldről érkező infúziónak köszönhetik.- fogalmazott, közölve azt is, e pártok a mögöttük lévő nemzetközi erők érdekeinek megfelelően hatalomra jutva végre is hajtanák az ő parancsaikat.A kormányfő szerint. A mostani politikai képlet nem az, hogy itt vannak a baloldalon azok, akik akkor csődbe vitték az országot, és itt van a nemzeti oldal, amely kihúzta onnan, sőt komoly gazdasági sikereket ért el a kormányzásával - mondta. Hozzátette,, mert a bevándorlókat el kell tartani,Orbán Viktor a migrációról szólva közölte, a fejekben a harc eldőlt, az emberek megértették, hogy mivel is járna, ha Magyarország is meghajolna a bevándorláspárti politika előtt. Szerinte nem csak Magyarországon, de egész Európában migránsellenes többség jött létre. Most az a kérdés, hogy ebből "a masszív társadalmi többségből" hogyan lesz politikai többség - mutatott rá.A politikus 2018-at nagyon fontos évnek nevezte, mert eldől, hogy "a globális erők a saját érdekeiknek megfelelően - és a brüsszeli bürokraták segítségével - bevándorlópárti kormányokat tudnak-e ültetni a bevándorlásellenes országok nyakába".Elmondta,, Brüsszel újra egy automatikus menekültszétosztási rendszert erőltet. Magyarországnak első lépésben még az idén, 2018 végéig tízezer embert be kellene fogadnia - közölte, megjegyezve, hogy szerinte a kvótákfolyamatosak lesznek.

- fogalmazott.Orbán Viktor szerint. "Magyarországot ebben az esetben el fogják venni az emberektől" - közölte.Arra a kérdésre, pénz vagy ideológia hajtja a bevándorláspártiakat, a kormányfő azt mondta, Soros György gazdasági spekuláns, ő soha nem csinál olyat, aminek a végén nem keres.