Orbán: az ország legértékesebb vagyona a szuverenitása

A második világháború után megtanultuk, hogy Magyarország legértékesebb vagyona a szuverenitása - hangoztatta Orbán Viktor miniszterelnök kedden Óbudán, a szovjet megszállás áldozatainak emlékműve átadási ünnepségén.

Deportáltak, elhurcoltak és kitelepítettek százezreivel fizettük meg a gyengeségünk, a függetlenségünk elvesztésének az árát.

- fogalmazott a kormányfő, aki szerint Magyarország szuverenitásából azért nem lehet engedni jottányit sem, mert "jól tudjuk, ha csak a kisujjunkat nyújtjuk is, már rögtön az egész karunkat vinni fogják".A Gulág-emlékmű egy olyan Magyarország megteremtését követeli - folytatta -, ahol nem történhetnek hasonló események, ezért minden életszerűtlen ideát, zavaros gondolatot, idegen érdeket szolgáló tervet a határokon kívül kell tartani.Orbán Viktor szólt arról is, hogy "a kommunista vezérek szobrai számos európai politikus fejében még most is állnak", nem hajlandók tudomásul venni, hogy Európa egyesüléséhez Marx és Lenin szobrainak ledöntésén keresztül vezetett az út.

Mi tudjuk, nincs emberarcú kommunista rendszer, a kommunizmus valódi arcát Gulágnak hívják.

- mondta.