Orbán: az európai értékek az európai polgárok szívében vannak

A Fidesz testvérpártja, a Szlovén Demokrata Párt (SDS) szombati maribori kongresszusán a miniszterelnök, a Fidesz elnöke kifejtette: Európában ma gyakran esik szó az európai értékekről, de gyakran úgy, mintha Brüsszelben őriznék ezeket egy széfben, amelynek "kulcsát csak néhány kiváltságos ember hordhatja a mellényzsebében". Az igazság az, hogy valóban vannak széfek, amelyekben őrzik ezeket az értékeket, de ezek nem Brüsszelben, hanem az európai polgárok szívében vannak - fogalmazott.



Kiemelte: sokak szerint "Európa Brüsszelben van", onnan mondhatják meg a tagállamoknak, kinek mit kell tennie. Éppen ez a gondolkodásmód az oka, amiért 2008-ban kitört a pénzügyi válság, ez tette gyengévé a tagállamokat, és ez "vezetett" 2015-ben a migránsok ideérkezésekor is - vélekedett. A vége az lett, hogy "a munkaerő szabad áramlását az illegális migránsok szabad vándorlása váltotta fel" - tette hozzá.





Orbán Viktor kiemelte: Közép-Európa a kontinens kapuja és bástyája, sokszínű, keresztény, multietnikus terület, "kicsit huzatos hely", de mi mégis közös hazaként tekintünk rá. Büszkeséggel tölt el minket, hogy itt élhetünk, büszkék vagyunk nemzeteinkre, azok történelmi teljesítményére, arra, hogy túléltük a nehéz évszázadokat. Egy biztos: szlovénként és magyarként akarunk megmaradni a jövő számára is - jelentette ki.



Hangsúlyozta: egy nagy európai vita közepén állunk, migránsok vagy a saját családjaink, ez itt a kérdés. Európában sokan gondolják, hogy az elöregedő kontinens gondjait bevándorlókkal kell megoldani, de mi azt mondjuk, hogy ha nehéz és bonyolultabb is, nekünk a saját belső tartalékainkat kell mozgósítani, hogy nemzetként fennmaradhassunk, és hisszük, hogy ez lehetséges, még ha le is akarnak beszélni erről minket - mondta.



Orbán Viktor rámutatott: korábban azt mondták, nem lehetséges megvédeni a határokat, megállítani a migránsokat, de a közép-európaiak, ha az életükről, a jövőjükről, a hazájukról, a hitükről, a családjukról van szó, mindenre képesek.



A Fidesz elnöke Magyarország és a kormánypártok nevében köszöntötte a kongresszus résztvevőit. Mint mondta, "testvérpártok vagyunk", ami a mi közös keresztény értékrendünk szerint azt jelenti, hogy "bajtársai és harcostársai vagyunk egymásnak".



Arról beszélt: "mi is voltunk már fent és lent, kormányon és ellenzékben", és sosem lehet tudni a politikában, mit hoz a jövő, de egy biztos, az SDS nélkül ma nem lehetne megírni a független és szabad Szlovénia történetét, és nem lehet elképzelni a jövő szabad és demokratikus Szlovéniáját sem.



Orbán Viktor az SDS elnökéről, Janez Jansáról azt mondta: erős, megbízható és tiszteletre méltó vezetők nélkül pártjainknak nem lehet sikerük. Az SDS elnöke szabadságharcos is, aki tudja, hogy "egy olyan rendszernek az árnyéka, mint a kommunizmus, messzire ér". Mi, magyarok is tudjuk, hogy a posztkommunista világnak van két törvénye: "az elvtársak nem vesznek el, csak átalakulnak", továbbá "ha kitessékeljük őket az ajtón, akkor visszamásznak az ablakon" - fogalmazott.



Úgy vélte, a két ország sok európai kérdést azonos módon lát, így azt is, hogy az illegális migráció komoly fenyegetés Európának, és nemcsak szavakkal, de tettekkel is meg kell védeni a schengeni határokat, továbbá minden nemzetnek joga van eldönteni, kikkel akar együtt élni, erről más nem dönthet rajta kívül.



Orbán Viktor azt a tanácsot adta a választásra készülő SDS-nek, amelyet - mint felidézte - maguknak is adtak az első szabad választás előtt: "hallgass a szívedre". Mert ha van szív, lelkesedés és hit, "akkor van minden, és lesz győzelem is" - hangoztatta. "Testvérpártok vagyunk", és a testvérek mindig számíthatnak egymásra - mondta.



A Fidesz elnökét a szintén az Európai Néppártban (EPP) helyet foglaló SDS elnöke, Janez Jansa volt szlovén miniszterelnök hívta meg a kongresszusra és kérte fel beszéde megtartására.



Az eseményen Janez Jansa arról beszélt, hogy pártja és jogelődei a kezdetektől részesei a legfontosabb történelmi folyamatoknak Szlovéniában, küzdöttek az önálló, szabad országért, amely jó kapcsolatokat ápol más országokkal, békét, jólétet teremt mindenkinek. Azonban ezt a célt nem tudták teljes egészében megvalósítani, és ma nincs joguralom az országban, továbbá Szlovénia ismét eladósodott - vélekedett.



Az ellenzéki SDS elnöke kormányváltást sürgetett és kijelentette: itt már semmilyen reform nem segíthet. Az SDS viszont addig küzd, amíg Szlovénia mindenki hazája lesz, amíg az országban nem lesznek első- és másodosztályú állampolgárok - hangoztatta. Hozzátette: nemsokára jön "az elszámoltatás ideje", Szlovénia történelemkönyvében új fejezet kezdődik.



Janez Jansa kiemelte, hogy amint Orbán Viktor is mondta, Európa öreg és gazdag. Szlovéniát különösen sújtja az elöregedés problémája, de míg a baloldal tömeges migrációt javasol megoldásként, az SDS szerint nem ez, hanem a születések számának növelése a megoldás - magyarázta. Hozzátette: a család a társadalom alapvető értéke, ezért segíteni kell őket.



A szlovén politikus köszönetet mondott Orbán Viktornak, amiért Magyarország saját határával együtt Szlovéniát is védte a nagy migrációs hullám idején.