Orbán: áttörés kell a magyar-egyiptomi gazdasági kapcsolatokban

Áttörést sürgetett a magyar-egyiptomi gazdasági kapcsolatokban Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn a Magyar Nemzeti Kereskedőház által Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnök budapesti látogatása alkalmából szervezett magyar-egyiptomi üzleti fórumon.- mondta a kormányfő. Rámutatott ugyanakkor arra, hogy a két ország között politikai bizalmi kapcsolat alakult ki, vagyis "jó kiindulópontunk van egy komoly, nagy gazdasági áttörés eléréséhez", egy olyan "projekthullámhoz", amely a magyar-egyiptomi gazdasági együttműködést, a beruházások és a kereskedelem volumenét nagyságrendekkel megnöveli.A magyar gazdaságról szólva a két ország üzletemberei előtt a miniszterelnök arra hívta fel a figyelmet, hogy Magyarország, noha csak tízmillióan lakják, évi 110 milliárd dollár értékű exportot képes előállítani. Vagyis van valami - fogalmazott -, "amit nagy tudunk": azt, hogyan kell egy ekkora méretű országból nyitott, exportorientált, a globális keresletre és tőkemozgásokra rugalmasan reagáló gazdaságot kiépíteni.Ezzel kapcsolatban kiemelte: ha hét évvel ezelőtt az ember bevallotta, hogy a célja a teljes foglalkoztatást nyújtó gazdaság kiépítése, akkor "még szokás volt mosolyogni", ám mostanra "talán ez nem olyan divatos", miután a német kereszténydemokraták választási programjában is "hogy, hogy nem" ennek megteremtése szerepel.: "mi értjük az egyiptomiaknak azt a véleményét, amellyel elutasítják a belügyeikbe történő beavatkozást". Az Európai Uniónak is egy konstruktívabb megközelítést kell alkalmaznia az észak-afrikai országgal szemben - jegyezte meg.Felidézte a két évvel ezelőtt tartott első magyar-egyiptomi üzleti fórumot, amikor is még a migrációs válság kitörése előtt, arról beszéltek, hogy Egyiptom stabilitása nélkül nincs európai stabilitás. "Ma már csak annyit teszek mindehhez hozzá: ha egy destabilizálódott Szíria olyan gondot okozott Európának, mint amilyet okozott, mekkora lenne a nagyságrendje annak a problémának, amit egy destabilizálódó, Szíszi elnök úr nélküli Egyiptom jelenthetne" - fejtette ki Orbán Viktor. Szerinte ezért Európának a tisztelet hangján kell beszélnie Egyiptomról és elnökéről, aki a hazája stabilizálása érdekében végzett munkája alapján egy "történelmi személyiség"."Egyiptommal is egy olyan átfogó megállapodást kell kötnünk, mint amilyet már kötöttünk más térségbeli országgal is annak érdekében, hogy a migrációs válságot kezelni tudjuk" - mondta.Megjegyezte azt is, hogy a következő tanévre ötszörös az egyiptomi diákok túljelentkezése a magyar állam által fizetett száz egyetemi ösztöndíjas helyre. Ezért az ösztöndíjak számának emelését ígérte.Az Öböl menti viszályra kitérve Orbán Viktor azt közölte: Magyarország elkötelezett a katari diplomáciai válság mihamarabbi, tárgyalásos megoldása mellett.Egyiptom és Magyarország politikai kapcsolatai kiválóak, erre alapozva remélhetőleg egyre több magyar befektető vesz részt az egyiptomi gazdaság beruházásaiban, projektjeiben - mondta Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnök a fórumon.Rámutatott:Egyiptom a közel 100 milliós lakosságával regionális méretekben kaput jelent az észak-afrikai, illetve az afrikai térség országai felé - emelte ki.Egyiptom stabil ország, az egyiptomi nép azt szeretné, ha minél gyorsabban fejlődne Egyiptom gazdasága, az ország a 2011-es forradalom után arra törekedett, hogy átstrukturálja a gazdaságát, ebben bővítették az állami és a külföldi befektetéseket is - mondta.Egyiptom minden tekintetben arra törekszik, hogy javuljanak az ország gazdasági és kereskedelmi kapcsolatai, ezért támogatják, hogy egyre nagyobb számban jelenjenek meg a külföldi befektetések az országban, ehhez járulnak hozzá az olyan tanácskozások, mint a magyar-egyiptomi üzleti fórum - fejtette ki az elnök.Kijelentésére azután került sor, hogy tárgyalt a hivatalos látogatáson Budapesten tartózkodóesz-Szíszivel, az észak-afrikai ország elnökével.A kormányfő sajtónyilatkozatában - az egyiptomi államfő társaságában - azt mondta:, annak a térségnek a meghatározó állama ugyanis, amely "hatást gyakorol a mi életünkre".A Földközi-tenger túlsó oldala "az európai történelem része",, sőt mára már a technológia fejlődése miatt azt mondhatni:"ami ott történik a hét elején, az a hét végén már hatást gyakorol Európa közbiztonságára, az európai élet minőségére és Európa stabilitására"- fejtette ki Orbán Viktor.Kijelentette: Egyiptom terrorizmus elleni harcának sikere egyben az európai nyugalom és béke előfeltétele is."Úgy tekintünk Egyiptomra, mint amely a stabilitás iránti elkötelezettségével Magyarországot is és Európát is védi, ezért a szellemi természetű barátságon túl nekünk érdekünk is az önök sikere"- mondta a miniszterelnök Abdel-Fattáh esz-Szíszinek.

Amikor a magyarok más országokra tekintenek, elsősorban azt vizsgálják, hogy azok "mennyire szerelmesek a saját függetlenségükbe", hiszen a magyar történelem is a szuverenitásért folytatott küzdelmek sorozata - fogalmazott Orbán Viktor, hangsúlyozva: így amikor olyan országból érkezik vezető Budapestre - ilyen Abdel-Fattáh esz-Szíszi is -, amely e logika mentén próbálja újjáépíteni saját nemzetét, "belőlünk mindig tiszteletet vált ki, az ilyen látogatót különösen értékes vendégnek tekintjük".Gratulált Egyiptomnak ahhoz is, hogy sikerül konszolidálnia gazdaságát, és nemzeti egységre törekvő politikát folytat.A magyar-egyiptomi kapcsolatokat úgy jellemezte: a politika világában a szorosabb együttműködés folyamata már előrehaladt, és számos gazdasági kérdésben is sikerült "ablakot nyitni".A miniszterelnök továbbá köszönetet mondott Abdel-Fattáh esz-Szíszinek azért, hogy a közel-keleti keresztények védelmének ügyében elkötelezett és példamutató politikát folytat.Orbán Viktor közölte,- Lengyelország, Csehország és Szlovákia - miniszterelnöke, és a biztonsági kérdések mellett a gazdasági együttműködés témája is napirenden lesz.- jelentette ki.Magyarországnak meggyőződése, hogy Európának közre kell működnie az egyiptomi gazdaság stabilitásában, Magyarország és a V4-ek pedig erejükhöz mérten készen is állnak e szerep vállalására - mondta ezzel kapcsolatban. A brüsszeli döntéshozatali rendszerben azt képviselik - közölte -, hogy minél gyakoribbak legyenek a magas szintű egyiptomi-európai tárgyalások, alkalmazzanak minél pragmatikusabb megközelítést, és minél gyakorlatiasabb gazdaságpolitikát építsenek ki Egyiptom és az Európai Unió között.Abdel-Fattáh esz-Szíszi nyilatkozatában kiemelte:Mint mondta, az egyiptomi nép a terrorizmus elleni harcot és a jelentős gazdasági intézkedéseket is kész vállalni a stabilitás érdekében.

Kifejtette:, amely elutasítja a szélsőséges szervezetek eszméit, hiszen azok ellentmondanak mindannak, amiben a nép hisz. Az egyiptomiak törekednek a változásra, ezért a szigorú gazdasági intézkedéseket is vállalták, amelyeket sok más ország nem bírt volna el, de az egyiptomi emberek elfogadták azokat, mert biztosak a stabilitás jelentőségében - magyarázta.Abdel-Fattáh esz-Szíszi hangsúlyozta: nem kell külön köszönetet mondani az országban élő keresztények védelméért, hiszen Egyiptomban nem tesznek különbséget vallási alapon az emberek között, és minden embernek joga van a biztonsághoz és a védelemhez. A keresztény kisebbség a nép része, amelyért felelősséget vállalnak - tette hozzá. Megjegyezte:Az egyiptomi államfő kiemelte: a kétoldalú politikai kapcsolatok mindig erősek voltak, és ez jó alap a gazdasági együttműködéshez., és a folyamatos együttműködés a miniszterelnökkel magasabb szintre emeli a kapcsolatokat - értékelt.Úgy látja, fontos a gazdasági együttműködés megerősítése, és ebben segíthet a délutáni üzleti fórum.Arra is kitért, hogy az Orbán Viktorral folytatott tanácskozásán szó volt a migráció kezeléséről, a szíriai és a líbiai helyzet békés rendezésének lehetőségeiről, továbbá a tartós béke lehetőségéről a Közel-Keleten.