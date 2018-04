Orbán átalakítaná a Miniszterelnökséget, Varga Mihály marad a költségvetés felelőse

A kormányfő a Miniszterelnökség átalakításáról úgy fogalmazott: szeretné átalakítani a kormány "agyközpontját", másfajta vezetési szerkezetet akar létrehozni.



Orbán Viktor jelezte azt is, mielőbbi kormányalakításban érdekelt. Célul tűzte továbbá, hogy a parlament a nyári szünet előtt elfogadja a jövő évi büdzsét.



Sorosék rossz lóra tettek



Soros György pénzügyi spekuláns körei rossz lóra tettek, és "most éppen bukóban vannak" - kommentálta a parlamenti választás eredményét Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió 180 perc című műsorában.



"Tudom, hogy nem fogják elfogadni a választás eredményét, szervezni fognak mindenfélét, korlátlan pénzügyi eszközeik vannak" - fogalmazott a kormányfő Soros György köreiről szólva, akik szerinte "iszonyatos pénzeket mozgósítottak" az ellenzék győzelméért, mert nekik nem jó, ha nemzeti, bevándorlásellenes kormány van.



A miniszterelnök közölte ugyanakkor: neki az a dolga, hogy megvédje Magyarországot a spekulánsokkal szemben.



Orbán Viktor azt is mondta, hogy a kormány értelmezése szerint a következő évtized legfontosabb kérdése a bevándorlás lesz, ezért erkölcsi kötelesség erről beszélni, és ahhoz, hogy ez minden házba eljusson, "százszor, és ha kell, ezerszer is el kell mondani".