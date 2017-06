Orbán: a V4-ek összefogása nélkül még ma is százezrek áramlanának Európába

Lengyelország ünnepélyes keretek között hétfőn átadta Magyarországnak a visegrádi négyek (V4) soros elnökségét.



Orbán Viktor miniszterelnök az ebből az alkalomból Varsóban rendezett ünnepségen hangsúlyozta: ha a V4-ek nem fogtak volna össze, akkor még mindig akadálytalanul áramlanának százezrek Európa felé, tovább rontva ezzel a kontinens népeinek biztonságos életét.



Magyarország Lengyelországtól veszi át, és júliustól 2018 júniusáig tölti majd be a V4-csoport (Magyarország, Lengyelország, Csehország és Szlovákia) elnöki tisztségét.



Orbán Viktor a Királyi Várban tartott ünnepségen köszönetet mondott V4-es miniszterelnök-társainak a határvédelemben Magyarországnak nyújtott segítségért.



"Nekünk négyünknek az elmúlt két évben nemcsak Magyarországot, hanem Európa déli határait is sikerült megvédeni" - jelentette ki, hozzátéve: a V4-ek támogatása miatt tudta, hogy Magyarország nem marad egyedül, amikor határai megvédésének jogáért küzd.



Orbán Viktor köszönetét fejezte ki Beata Szydlo lengyel miniszterelnöknek országa V4-elnökségéért, amelyet rendkívül sikeresnek minősített.



Miniszterelnök-társaitól azt kérte, hogy a gazdasági együttműködés bátorítása, a diplomáciai kapcsolatok építése és a négy ország tekintélyének növelése mellett fektessenek hangsúlyt a fiatal nemzedékekre, hozzanak létre ösztöndíjakat, szervezzenek gyakornoki programokat. "Tegyük lehetővé a fiatal nemzedék számára is, hogy átélhesse azt, amit mi közép-európaiságnak nevezünk!" - szorgalmazta Orbán Viktor, aki szerint Közép-Európa tartósan is Európa leggyorsabban fejlődő régiója maradhat. "A magyar elnökség egy évét ennek a célnak fogjuk alárendelni" - zárta szavait.



Az Európai Uniónak a visegrádi országcsoporthoz hasonlóan kellene fejlődnie - jelentette ki Beata Szydlo lengyel kormányfő az ünnepségen. A V4 olyan országcsoport, mely "mindenekelőtt az állampolgárainak az ügyeivel foglalkozik" - mondta. Hangsúlyozta: a V4-ek között előfordulhatnak nézeteltérések, "ez természetes, mivel minden államnak megvannak a maga céljai, szuverén országok vagyunk". A V4-eket "az állampolgáraik biztonsága, a szolidaritás közös felfogása, az egymás iránti tisztelet, az önazonosságuk, kultúrájuk megértése köti össze" - tette hozzá. "Azt szeretnénk, hogy az EU oly gyorsan fejlődjön, mint a V4-csoport. Biztonságosan, gyorsan. Figyeljen oda lakosai ügyeire" - húzta alá a lengyel kormányfő.



Beata Szydlo a V4-soros elnökség jelképes átadásával együtt az árpádházi Szent Hedviget ábrázoló ezüstérmet adományozta Orbán Viktornak. Elmondta: az érem mintájául a varsói Királyi Várban található portré szolgált. "Jelképesen összekapcsolva országaink történelmét és jövőjét, ezzel az ajéndékkal együtt a legjobb kívánságokat adom át, sikert kívánok a magyar elnökségnek, Orbán Viktornak, mindnyájunknak" - mondta.



A V4-soros elnökségének átadása előtt rendezték meg a lengyel fővárosban a visegrádi országok és a Benelux-államok kormányfőinek csúcstalálkozóját. A találkozó után a magyar miniszterelnök a többi között arra mutatott rá, hogy a különböző kulturális alapokból különböző migrációs politikák származnak.



Orbán Viktor a hét miniszterelnök közös sajtótájékoztatóján a migráció témájáról szólva kifejtette: a tanácskozáson - amelyen különböző kulturális hátterű és alapú államok vettek részt - voltak olyan országok, amelyek világossá tették, nem akarnak változtatni kulturális mintázatukon, "mások pedig már egy sokkal színesebb világban élnek, mint mi".



A V4-Benelux-csúcstalálkozó migrációs véleményeit úgy összegezte: "a külső dimenziót tekintve nagyobb egyetértés volt, mint a belsőt tekintve".



Egyetértés volt abban, hogy a határokat meg kell védeni, hogy jó lenne a menekülteket és a migránsokat minél korábban szétválasztani, ahogyan abban is, hogy megállapodást kell kötni minden származási és tranzitországgal. Emellett fel kellene állítani a biztonságos harmadik és származási országok közös EU-s listáját - sorolta a közös pontokat Orbán Viktor.



Bár a vélemények sokszínűek, mégis sikerült néhány kérdésben egyetérteni, ami megbecsülendő érték és eredmény - zárta nyilatkozatát a miniszterelnök, akinek szavai szerint az izgalmas találkozón közelebb kerültek a Benelux-országok vezetőihez, mint azt korábban gondolta volna.



Az Európai Uniónak reformokra és egységre van szüksége - jelentette ki Beata Szydlo lengyel kormányfő szintén a V4-ek és a Benelux-államok miniszterelnökeinek csúcstalálkozóját követő sajtóértekezleten.



A megbeszélésen többek között a Brexit következményeiről, a migrációs válságról, a közös uniós védelmi politikáról, az EU keleti politikájáról tárgyaltak. Szydlo "jónak és nyitottnak" minősítette az EU-n belül működő két országcsoport találkozóját. "Különbségek bizonyos témák értelmezésében akadnak, viszont az értékekre vonatkozóan nincsenek közöttünk eltérések" - szögezte le.



Az EU jövőjéről szólva elmondta, annak "reformokon és a közösség egységén kell alapulnia, a megosztottság Európa gyengítését jelenti". Varsó számára a legfontosabnak a szolidaritás, a kölcsönös tisztelet, a nemzetállamok eltérő problémáinak figyelembevételét, az európai biztonság elvét nevezte.



Lengyelország szerint Európa nagyobb szerepet vállalhat a biztonságpolitikában - mondta Szydlo, hozzátéve: az EU védelmi politikájának a NATO-val való együttműködésre, az Európát délről és keletről egyaránt érő fenyegetések közös meghatározására kell támaszkodnia.



Robert Fico szlovák kormányfő hangsúlyozta: az EU-nak csak akkor lesz jövője, ha képesek leszünk összetartani. Az uniós szinten folytatott tárgyalásokon mellőzni kell azokat a témákat, amelyekben nézeteltérések állnak fenn, és arról kell tárgyalni, ami összeköt - jelentette ki.



Hangsúlyozta: sem a gazdasági számokat, sem a biztonságot, sem a kulturális életet, sem pedig a demokrácia minőségét nézve nincs semmi szégyenkeznivalója Közép-Európának.



Az Európai Unió nagyot nyert azzal, hogy felvette tagjai közé a közép-európai államokat, és "sokat is várhat még a jövőben ettől a régiótól" - emelte ki a kormányfő.



Az, hogy Európában ma "együttműködés-deficit" van, és hiányzik a cselekvés egysége, felértékeli a visegrádi országokat - fogalmazott, életerős, közös célokkal rendelkező, cselekvőképes országokból álló régióként jellemezve Közép-Európát.



A július 1-jén kezdődő magyar V4-elnökségről a miniszterelnök azt mondta: a magyarokat Közép-Európában értik meg a leginkább, a térségben vannak a kontinensnek azok a rejtett gazdasági és kulturális tartalékai, amelyek "ha egyszer megmozdulnak, akkor nagyot fog nézni majd Európa és a világ".



Miniszterelnöktársaitól azt kérte, hogy a gazdasági együttműködés bátorítása, a diplomáciai kapcsolatok építése és a négy ország tekintélyének növelése mellett fektessenek hangsúlyt a fiatal nemzedékekre, hozzanak létre ösztöndíjakat, szervezzenek gyakornoki programokat. "Tegyük lehetővé a fiatal nemzedék számára is, hogy átélhesse azt, amit mi közép-európaiságnak nevezünk!" - szorgalmazta Orbán Viktor, aki szerint Közép-Európa tartósan is Európa leggyorsabban fejlődő régiója maradhat. "A magyar elnökség egy évét ennek a célnak fogjuk alárendelni" - zárta szavait.