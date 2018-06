Orbán: A V4-ek felelősen viszonyulnak a bevándorláshoz, és az idő ezt igazolta

A V4-ek csütörtöki találkozójával kapcsolatban Orbán Viktor a 180 perc műsorában azt mondta: soha korábban nem voltak ilyen erősek a v4-ek; úgy fogalmazott, amikor felvették a V4-ek tagjait az unióba, azt gondolták, hogy véget ért az együttműködés, de „a történelem nem ért véget azzal, hogy bekerültünk az unióba". - írja a Hírado.hu Hozzátette: a tagállamok vezetői rájöttek arra, hogy együtt sokkal többet tudnak elérni, mint külön-külön. Orbán Viktor kifejtette: ez a négy ország gyorsabban fejlődik, gyorsabban növekszik és visszatalál a régi, fejlett színvonalhoz.Orbán Viktor arról is beszélt, hogy jónak lenni nem mindig egyszerű, hiszen jelenleg „felelősen kell jónak lenni". Példaként hozta a migrációt, amely kapcsán kiderült – emelte ki –, hogy felelősen jó embernek lenni nem azt jelenti, hogy beengedünk mindenkit Európába, hanem azt jelenti, hogy úgy nyújtunk segítséget másoknak, hogy közben nem tesszük tönkre a saját kultúránkat és a közbiztonságunkat. A V4-ek felelősen viszonyulnak a bevándorláshoz, és az idő ezt igazolta – emelte ki a miniszterelnök. A kormányfő úgy fogalmazott: amíg Európa minden migránst beengedne, addig a V4-ek senkit.

Meg is támadtak minket ezért.

– kommentálta.Úgy folytatta: jelenleg három nagy kérdés van asztalon a migrációs helyzettel kapcsolatban. Az egyik az, hogy megvédjük-e a határokat. Hozzáfűzte: valakik szerint meg kell védeni a határokat, mások szerint a határvédelem rossz dolog. A második nagy kérdés a miniszterelnök szerint, amire megoldást kell találni, hogy mit csináljunk azokkal, akik már beáramoltak. „Az egyik fél azt mondja, hogy örüljünk nekik, a másik fél azt mondja, hogy abban segítsünk nekik, hogy hazatérjenek és jó életet tudjanak kialakítani" – fejtette ki.Harmadik kérdésként azt említette, hogy kit engedjünk be a jövőben a határok mögé.

Mi azt mondjuk, hogy nem engedünk be senkit.

– szögezte le Orbán Viktor. Kiemelte, az egyik fél azt mondja, hogy engedjünk be embereket, mi azt mondjuk, hogy nem engedünk be senkit.Minden eszköz, amely az ország megvédéséhez szükséges migrációügyben, a kormány és a parlament rendelkezésére áll – jelentette ki Orbán Viktor. A kormányfő megjegyezte ugyanakkor, hogy a migrációtól függetlenül szükség van egy jól felszerelt hadseregre is, mert ha ma Magyarország egy fegyveres fenyegetéssel nézne szembe, a hadsereg csak korlátozottan lenne képes ennek elhárítására.Orbán Viktor a rádióinterjúban a jövő heti uniós csúcsról azt mondta: központi kérdés lesz a bevándorlás, ezért nagy vitákra számít. A kormányfő úgy fogalmazott, Magyarországnak az az érdeke, hogy ne a magyar-szerb határon legyen az Unió déli határa.