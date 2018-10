Orbán: a turizmus az egyik legsikeresebb ágazat, mert az ország biztonságos

Magyarországon a turizmus az egyik legsikeresebb nemzetgazdasági ágazat, mert az ország az egyik legbiztonságosabb Európában - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Turizmus Summit 2018 konferencián kedden Budapesten, ahol Pro Turismo díjjal ismerték el a turizmusban kiemelkedő szakembereket és bemutatták Magyarország új országmárkáját.A turizmus mára a bruttó hazai termék (GDP) valamivel több mint 10 százalékát adja, 400 ezer embernek ad munkát. A tavalyi év minden idők legjobb éve volt a turizmusban, és az idei év is hasonló, vagy nagyobb sikerekkel kecsegtet - tette hozzá.A miniszterelnök hangsúlyozta: Magyarország ma erős ország, méretét meghaladó sikerekre képes országot láthat benne aki rá tekint. Egyre többen kíváncsiak az országra, elismerik, mert vannak fiatal vállalkozók, akik sikereket érnek el, nem csak itthon, hanem külföldön is - mondta.Orbán Viktor úgy vélekedett: a turizmusban sikeres vállalkozó szükségszerűen hazafi, a turizmus a pénzkeresetnek az a formája, ami egyben hazaszeretet is.