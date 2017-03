Orbán: a Soros-egyetem jövője kormányközi tárgyalásokon múlik

A kormányfő emlékeztetett: az Oktatási Hivatal vizsgálata megállapította, hogy több külföldi egyetem is szabálytalanul működik, köztük "Soros György egyeteme is". Hiába milliárdos valaki, Magyarországon nem állhat a törvények fölött - hangoztatta.



Arra a kérdésre, hogy a jövőben is lesz-e Közép-európai Egyetem (CEU), Orbán Viktor azt válaszolta: ez az amerikai és magyar kormány közötti tárgyaláson és megállapodáson múlik.



Magyarország jó kérdéseket tett fel és jó válaszokat adott



Magyarország bevándorlásügyben az első pillanattól kezdve a jó kérdéseket tette fel és a jó válaszokat adta meg, a Nyugat pedig egy-két év késéssel követ bennünket - mondta Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában.



A kormányfő az interjúban erkölcsileg tarthatatlannak nevezte a nem kormányzati szervezetekkel (NGO), nemzetközi hálózatokkal kapcsolatos helyzetet, kijelentve, hogy ezeknek semmi közük a civil szervezetekhez. Megtámadják a határt védő magyar rendőröket, katonákat, ráadásul "nem vetik meg a pénzt" sem, "egy jól kiépített migránsbiznisz is zajlik" - fogalmazott.



Példaként hozta, hogy a két bangladesi menedékkérő ügyében hozott strasbourgi bírósági ítélet miatt ki kell fizetni egy nemzetközi hálózatnak a perköltségét. Ezt úgy értékelte, hogy ez a szervezet "nyerészkedett rajtunk", ami "migránsbiznisz", és ennek véget kell vetni. Azt is mondta, hogy meg kellene reformálni a strasbourgi bíróságot.



A miniszterelnök arról is beszélt, hogy Európa a világ legjobb helye, de a jövő kihívásai bizonytalanná teszik az embereket.