Orbán: a migránsok elosztásában sosem lesz egyetértés

Nincs egyetértés az uniós tagországok között a migránsok elosztását illetően, mivel a nyugatiak úgy akarnak megszabadulni az oktalanul beengedett migránsoktól, hogy szét akarják osztani azok között, akik megvédték magukat és nem engedték be őket a saját országunkba, mint például Magyarország - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök Brüsszelben csütörtökön, az európai uniós tagállamok kétnapos csúcstalálkozójára érkezve, magyar újságíróknak nyilatkozva.



A kormányfő hozzátette, mivel a migránsok elosztásának kérdésében sosem lesz egyetértés, azokon a témákon kell munkálkodni a csúcstalálkozón, amelyekben a tagországok egyetértésre juthatnak.



Ilyen a közös uniós határok védelméről elfogadandó nyilatkozat, amely a migráció külső dimenzióira összpontosít, azaz arra, hogyan akadályozza meg az unió, hogy olyanok jöjjenek Európába, akiket nem szeretne itt látni - mondta miniszterelnök.



Hozzátette, a kérdésben várhatóan sikerül egyetértésre jutni, mivel az uniós tagországok nagy része azonos véleményen van azzal az elképzeléssel kapcsolatban, amely szerint Líbia északi és déli határain menekülttáborokat kell létrehozni. Ezekben a táborokban kell különválasztani a menekülteket a gazdasági bevándorlóktól, ott kell elvégezni a jogi eljárásokat, a terrorellenes szűrést, amelyet követően csak azok léphetnének be az unió területére, akikről tudható a személyazonosságuk, akik nem jelentenek veszélyt Európa biztonságára - húzta alá.



Emmanuel Macron francia elnök több európai napilapban megjelent csütörtöki interjújával kapcsolatban Orbán Viktor kijelentette: Macron "belépője nem túl biztató, mert azt gondolta, hogy a barátság legjobb formája, hogy rögtön belerúg a közép-európai országokba. Ez itt nem szokás, de majd ő is kiismeri magát" - tette hozzá a miniszterelnök.



Macron nyolc európai lapban - Le Figaro, El País, Süddeutsche Zeitung, Corriere della Sera, Le Soir, Le Temps, The Guardian, Gazeta Wyborcza - megjelent csütörtöki interjúban egyebek között azt mondta: "Amikor ma egyes kelet-európai politikusokat hallok, azt látom, hogy elárulják Európát. Úgy döntenek, hogy lemondanak az alapelvekről, és hátat fordítanak Európának. Ez cinikus hozzáállás ez EU-hoz, amely szerintük pénzosztására való, anélkül, hogy tiszteletben kellene tartani az értékeit."