Orbán: a magyarok abban érdekeltek, hogy a szlovéneknek jól menjen a soruk

Mi magyarok abban vagyunk érdekeltek, hogy a szlovéneknek jól menjen a soruk, legyenek gazdag és boldog nép, ezzel jót tesznek a magyaroknak is - mondta Orbán Viktor miniszterelnök pénteken Szlovéniában, ahol Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) frakcióvezetője és Hristijan Mickovski, a konzervatív macedón VMRO-SPMNE párt vezetője társaságában részt vett a Szlovén Demokrata Párt (SDS) kampánygyűlésén.



A kormányfő beszédében felidézte a 2015-ös illegális bevándorlási helyzetet, és kiemelte: az csak az előhangja volt annak, ami következni fog. Afrikából tízmilliók akarnak elindulni Európa felé, és amíg Európa nem védi meg magát, amíg meghívókat küldenek az indulni akaróknak, amíg ők kis esélyt is látnak, hogy bejuthatnak Európába, jönni is fognak, és ha nem figyelünk oda, elveszíthetjük az országainkat - hangsúlyozta.



Orbán Viktor arról is beszélt, hogy Szlovéniában fontos döntések előtt állnak, és ezeket nem lehet, nem szabad "semmiből jött pártocskákra bízni", és olyanokra sem, akikről tudjuk, hogy "Marx és Lenin köpönyegéből ugrottak elő". "Szégyen, hogy ma vannak olyan európai vezetők, akik Marx emléke előtt hódolnak" - fogalmazott.



Manfred Weber arról beszélt, hogy a jelenlegi legnagyobb európai probléma a migráció, és az EPP számára e tekintetben fontos feltétel, hogy a határokat meg kell védeni. Nemcsak beszélni kell erről, hanem tenni is érte, ahogyan Bulgária tette, vagy Magyarországon Orbán Viktor, és ezért nem kritika, hanem támogatás jár nekik Brüsszelből - jelentette ki.