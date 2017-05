Orbán: a kormány átvállalja a jelzálogok egy részét

A miniszterelnök kiemelte: az európai népesedési fordulathoz szükséges szellemi muníció, tudás már rendelkezésre áll. Ma Európában inkább a jó példa, a jó és bátor kormányzati gyakorlat hiányzik, és ma Magyarország ilyet mutatva szeretne hozzájárulni Európa sikeréhez.



Kifejtette: 2030-ra 2,1 százalékra kell emelni Magyarországon a születési rátát, a természetes reprodukció helyreállítása nem egy a nemzeti ügyek közül, hanem "a nemzeti ügy", nem egy európai ügy, hanem "ez az európai ügy".



Hangsúlyozta: népesedési fordulatra van szükség, minél több gyermeknek kell születnie, mert ha van gyermek, van jövő. Felidézte: kevesebb mint negyven év alatt Magyarországon "elfogyott" csaknem egymillió ember. Ez több, mint a második világháború alatt elszenvedett teljes emberveszteségünk - hívta fel a figyelmet.



A kormányfő elmondta: Magyarország is osztozik a népességfogyási gondban, "mi is rosszul állunk", óriási fordulat kell, hogy elérjük az ideális állapotot és képesek legyünk saját magunk fenntartására.



Úgy vélte, sok olyan irigylésre méltó életszínvonalú ország van ma Európában, amely súlyos demográfiai problémákkal küzd. Ha ugyanis a család nincs a fiatalok szívében az első helyen, hiába a gazdasági erő, a kiváló mutatók, nem jutunk semmire - magyarázta.



Mint mondta, Közép-Európában még szerencsések vagyunk, mert a fiataloknak még mindig a házasság és a családalapítás az etalon. De amikor a tervek a realitások mezejére kerülnek, a vágyott gyermekek egy része meg sem születik, ezért olyan politika kell, amely félretolja ezeket az akadályokat a fiatalok útjából - jelentette ki. Hozzátette: minél inkább támogatják a családokat, annál több gyerek születik.

A kormány döntése szerint a jelzáloghitellel rendelkező családok a harmadik és további gyermekek esetén egy-egy millió forintot leírhatnak a tartozásukból, azt az állam át fogja tőlük vállalni - jelentette be a miniszterelnök. Orbán Viktor közölte azt is, hogy "soha nem látott" bölcsődefejlesztésekbe kezdenek; mindenhol, ahol családok élnek, bölcsődét építenek, illetve ha kell, felújítják a meglévőket.Bejelentette: a külföldön tartózkodó vagy ott élő magyarok előtt is "óvatosan" megnyitják a családtámogatási rendszert, jövőre már ők is kaphatnak a gyermek születése után anyasági támogatást, és az egész Kárpát-medencében jegyezhetnek babakötvényt is.A kormányfő bejelentette: Kopp Mária szellemiségét "ideidézve" kutatóintézetet hoznak létre, hogy a családok segítésére, a családpolitika filozófiai megalapozásához, az európai és a világhelyzet megértéséhez megfelelő intellektuális muníció álljon rendelkezésre.