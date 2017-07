Ónodi-Szűcs: nem kell szja-t fizetni a háziorvosi praxis eladása után

Ónodi-Szűcs Zoltán hozzátette: ezzel is szeretnék a generációváltás folyamatát gyorsítani és könnyebbé tenni.



Hollós Gábor, a Magyar Orvosi Kamara alelnöke ezzel kapcsolatban elmondta, a köztestület már évek óta kérte a jogalkotót, hogy a praxisvásárlással, -eladással kapcsolatban legyen valamiféle könnyítés. Hozzátette: az intézkedéstől azt várják, hogy kevesebb lesz a betöltetlen háziorvosi praxis, ezáltal javul a lakosság közeli ellátás.



Ónodi-Szűcs Zoltán közölte azt is, noha a gyógyszertárak többsége teljesítette a törvény által előírt 50+1 százalékos gyógyszerészi többséget a patikák üzemeltetésében, folytatódik a patika-hitelprogram, megkönnyítve a fiatal gyógyszerészek tulajdonhoz jutását.



Elmondta, öt olyan patika van Magyarországon, amely 2017 januárjáig nem felelt meg a törvényben rögzített, a tulajdoni hányadra vonatkozó kritériumnak.



Hankó Zoltán, a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke felidézte, a patikai hitelprogramot azért hozták létre, hogy a gyógyszerészek könnyebben tudják teljesíteni a törvényi előírást.



Így 2017 januárját követően is fennmarad a konstrukció azzal, hogy az 50 százalék feletti üzletrészeknél is lehetővé válik a kamattámogatott hitel felvétele. Ezzel kapcsolatban - tette hozzá Hankó Zoltán - felvették a kapcsolatot a Magyar Fejlesztési Bankkal.



Ónodi-Szűcs Zoltán kérdésre válaszolva beszámolt arról, hogy valóban indult Magyarország ellen uniós kötelezettségszegési eljárás a patikai hitelprogrammal kapcsolatban, azonban az eljárást az unió június elején megszüntette.



Az államtitkár egy másik kérdésre válaszolva azt mondta, hogy az Egészséges Budapest Program keretében a közeljövőben CT-berendezéshez jut a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet. A beszerzés jövőre valósulhat meg - tette hozzá.



Az államtitkár ugyanakkor felidézte, hogy 2010-ben 30 MR- és 73 CT-berendezés volt az országban, azonban az eszközbeszerzéseknek köszönhetően számuk 2017-ben az MR esetében 65-re, CT-készülék esetében 104-re emelkedett.



A budapesti Honvédkórházban történt csecsemőhalállal kapcsolatban Ónodi-Szűcs Zoltán azt mondta, a szülők valóban tettek feljelentést a rendőrségen, azonban államtitkárként addig nem tud nyilatkozni, amíg a hatósági vizsgálat le nem zárul.



Az RTL Klub Híradója számolt be arról, hogy a szülők szerint kórházi fertőzés miatt halt meg egy pár napos csecsemő a budapesti Honvédkórházban.



Az egészségügyért felelős államtitkár a sajtótájékoztatón azt mondta, az ügyet nem tartják titokban, ha lesz eredménye a rendőrségi vizsgálatnak, tájékoztatni fogják a nyilvánosságot.