Ombudsman: sérti a jogbiztonságot, hogy az egészségi problémával küzdőket törlik az álláskeresők közül

Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében azt írta: az ombudsman szerint a jogbiztonság követelményét, a tisztességes eljáráshoz és a szociális biztonsághoz való jogot egyaránt sérti, hogy a szociális, egészségi problémával küzdő álláskeresőket azért utalják foglalkoztathatósági vizsgálatra, hogy a kapott szakvélemény alapján - önhibájukon kívül - töröljék őket az álláskeresők nyilvántartásából.



Székely László ombudsman az ügyben a szaktárcák vezetőihez fordult, mert az érintettek tízezrei teljesen elveszíthetik a megélhetésükhöz szükséges ellátásokat.



Egy konkrét ügyben a panaszos azt sérelmezte, hogy a munkaügyi szerv törölte az álláskeresők nyilvántartásából, majd megszüntették a neki járó foglalkoztatást helyettesítő támogatás folyósítását. Álláspontja szerint ez azért történt, mert korábban közfoglalkoztatási munkavégzésre alkalmatlannak minősítették egy előzetes vizsgálaton. Egy országgyűlési képviselő a beadványában arra hívta fel az ombudsman figyelmét, hogy a hatóságok megszüntetik az egészségi okból munkavégzésre alkalmatlannak minősített álláskeresők ellátását - idézték fel.



Az alapvető jogok biztosának jelentése rögzíti, hogy a törvény előírása alapján akkor lehet törölni egy álláskeresőt, ha a körülményeiben bekövetkezett változás miatt már nem aktív munkahelykereső.



A panaszos esetében a szakigazgatási szerv egy évvel a nyilvántartásba vételt megelőzően állapította meg, hogy egészségi állapotának mértéke 57 százalékos, és foglalkoztatási rehabilitációja nem javasolt. Ennek ellenére álláskeresőként regisztrálták, és jogosult volt a megélhetését biztosító ellátásra. Később foglalkoztathatósági vizsgálatra utalták, ahol a szakorvos nem foglalkoztathatónak minősítette, és e szakvélemény alapján törölték a nyilvántartásból.



A biztos szerint nem felel meg a jogállami követelményeknek az a gyakorlat, hogy a már hosszú ideje egészségi problémákkal küzdő regisztrált álláskeresőket minden előzetes értesítés nélkül, a körülményeikben bekövetkezett változásra hivatkozással törlik a nyilvántartásból.



A panaszosnál a regisztráció idején is fennállt a csökkent munkaképesség, így a körülményeiben nem állt elő a törlésére ténylegesen okot adó változás - állapította meg az ombudsman, hozzátéve: az eljárás azért is aggályos volt, mert a szakvélemény kétéves érvényességi ideje alatt az érintett addig nem vehető az álláskeresők nyilvántartásába, amíg nem tudja újabb szakvéleménnyel igazolni, hogy alkalmas a munkavégzésre.



Ezzel azonban az illetőt végleg kizárja a rendszer: nem valószínű, hogy ellátatlanul, megfelelő segítség nélkül érdemi javulás állhat be az állapotában - tette hozzá.



Székely László a jelentésében kiemelte, hogy a helyzetnek továbbgyűrűző hatása van, a regisztráció az álláskeresők nyilvántartásába ugyanis több juttatás előfeltétele, a törléssel pedig a szociális ellátását is elveszítheti a rászoruló. A szociális törvény szerint ugyanis meg kell szüntetni a jogosultságát az aktív korúak ellátására annak, akit az állami foglalkoztatási szerv - neki felróható okból - törölt a nyilvántartásból.



Az a körülmény, hogy a rászoruló önhibáján kívüli egészségi okból alkalmatlan a munkavégzésre, semmiképpen sem értékelhető neki felróható magatartásként - közölte az alapvető jogok biztosa.



A vizsgálat feltárta, hogy a tavalyi adatok szerint a regisztrált álláskeresők közül csaknem 53 ezren egészségi okból nehezen foglalkoztathatóak, míg 78 ezren szociális problémákkal küzdenek.



A jelentés kitér arra, hogy a kormány egy 2016. júniusi határozata célként határozta meg az egészségi okok miatt nem foglalkoztatható álláskeresők törlését a nyilvántartásból. Az ombudsman hangsúlyozta, hogy ez a döntés önmagában nem kifogásolható alkotmányosan. Álláspontja szerint azonban nem egyeztethető össze a jogállami és a szociális biztonságra vonatkozó követelményekkel, hogy e kiszolgáltatott emberek így a megélhetésükhöz szükséges minimális ellátástól is elesnek.



Székely László felkérte az érintett munkaügyi szerv vezetőjét, hogy csak akkor döntsön a juttatás megszüntetéséről, ha az igénylőt neki felróható, szankciós okból törölték az álláskeresők nyilvántartásából. Kezdeményezte az emberi erőforrások miniszterénél, hogy tegye meg az ehhez szükséges intézkedéseket. Végül felkérte a nemzetgazdasági minisztert, mielőbb kezdeményezze a jogszabályok módosítását azért, hogy garantált legyen: az egészségi okból nem foglalkoztatható álláskeresők nem veszítik el a jogosultságukat a szociális ellátásra a nyilvántartásból való törléssel - olvasható a közleményben.