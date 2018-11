Oldószert tettek társai egy alsós kislány italába Sárváron

A Vas Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense az MTI-nek korábban annyit megerősített, hogy az ügyben büntetőeljárást indult, de részletekkel nem szolgált.

Rozmán László, a Sárvári Tankerületi Központ igazgatója szombaton elmondta: természetesen a tankerület is kivizsgálja a történteket, de a rendőrségi nyomozás lezárultáig részletekről ők sem nyilatkozhatnak. Hozzátette: szerencsére a kislány orvosai szerint már jól van, nem szorul kórházi kezelésre.



Az egyik sárvári iskolában történt mérgezésről a nyugat.hu olvasói levélre hivatkozva számolt be pénteken, majd a részletekről a 112press.hu írt bővebben.



Beszámolójuk szerint két kilenc év körüli kislány valamin összeveszett, és egyikük úgy akarta büntetni a másikat, hogy az italába körömlakklemosót, acetont öntetett egy harmadik osztálytársukkal.



Szinte azonnal rájöttek, hogy butaságot csináltak, ezért az acetont betöltő kislány kiöntötte az italt. A kulacs alján azonban még maradt némi folyadék, és belekortyolt a megbüntetni akart gyerek. Röviddel ezután hasfájásra panaszkodott, ezért osztálytársai szóltak tanítójuknak, az iskola vezetői pedig értesítették a mentőket és a szülőket is.



(leadképünk illusztráció - a szerk.)