Október 23. - Orbán Viktor: Európa a nemzetek hazája - fotók a központi ünnepségről

Fotó: MTI

- A májusi európai parlamenti választások eldöntik, merre forduljon Európa szekere, és az európai népeknek jövőt kell választaniuk - mondta Orbán Viktor miniszterelnök kedden Budapesten. A kormányfő hangsúlyozta: mi, magyarok sem maradhatunk csöndben. Ha bizonytalanul szólnak a harsonák, a legfontosabb és legigazabb ügy köré sem tudunk felsorakozni - mondta. A miniszterelnök hangoztatta: "válasszuk a függetlenséget és a nemzetek együttműködését a globális kormányzással és ellenőrzéssel szemben. Utasítsuk el a globalizmus ideológiáját, és támogassuk helyette a hazafiság kultúráját.- Brüsszelt ma azok uralják, akik a szabad nemzetek szövetsége helyére európai birodalmat kívánnak, olyan európai birodalmat, amelyet nem a népek választott vezetői, hanem a brüsszeli bürokraták irányítanak - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök kedden, az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapján a Terror Háza Múzeum előtt. A kormányfő úgy fogalmazott, akik az Európai Unióból európai birodalmat akarnak gyúrni, kivétel nélkül mind bevándorláspártiak: az európaiság mércéjévé tették a migránsok beengedését, és elvárják, hogy minden ország és nép haladéktalanul alakítsa magát multikulturálissá. Szándékosan nem éltek a hatalmas rendőri és katonai erejükkel - folytatta -, szándékosan nem védték meg Európát a migránsok tömegeitől. "Ha mi képesek voltunk, ők is azok lehettek volna. Nem a képesség hiányzott, hanem az akarat"- Európa nagyságát, erejét és dicsőségét az egymással egyszerre versenyző és együttműködő nemzetállamok adták - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfő kiemelte: a nemzetek tisztelték egymás jogait, védték polgáraik érdekeit, jól tudtak együttműködni, és közösen részesültek a béke, a gyarapodás és a biztonság áldásaiban. Európa más, mint a többi kontinens, Európa a nemzetek hazája, és nem olvasztótégely - fogalmazott. Orbán Viktor hangsúlyozta: Európát nem az öntudatos nemzetek, hanem a birodalomépítési kísérletek vitték tévutakra. A birodalomépítési kísérletek és kísérletezők felelősek a huszadik századi szörnyű háborúkért, a tengernyi szenvedésért és a virágzó Európa többszöri feldúlásáért is - emlékeztetett.  A magyar nem szerencsejátékos fajta, nem hazardírozik a hazájával, nem szívesen bocsátkozik kétes kimenetelű kalandokba, ha kell, remény nélkül is tud harcolni, de jobban szereti, ha a hősiesség és a józan ész is az ő oldalán áll - mondta Orbán Viktor miniszterelnök kedden, az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapján Budapesten, a Terror Háza Múzeum előtt. A kormányfő szerint az 1956-os szabadságharcosok ésszerű döntést hoztak: a szovjetek kivonultak Ausztriából, a magyar kommunisták egymást "bicskázták", a szabad nyugati világ pedig buzdította a magyarokat, és segítséget ígért. "Egyik oldalon a biztos enyészet reménytelensége, a másik oldalon a többé vissza nem térő, utolsó lehetőség. Meg kellett próbálni, és meg is próbálták. Úgy, ahogy azt csak mi, magyarok tudjuk. Halált megvető bátorsággal, rossz vitáinkat magunk mögé hajítva, teljes egységben és tiszta szívvel" - mondta.- Megkezdődött az október 23-i központi ünnepség a fővárosban, a Terror Háza Múzeumnál, ahol felszólal Orbán Viktor miniszterelnök. Az épület előtti terület - amelyet az Oktogon és a Vörösmarty utca között kordonokkal zártak le -, szinte teljesen megtelt, de az Andrássy úton folyamatosan érkeznek az érdeklődők, sokan magyar zászlót lobogtatnak, többen kokárdát is viselnek.A később érkezők az Andrássy úton, a kordonozott területen kívül hallgathatják végig a beszédet. Orbán Viktor beszéde előtt felszólalt Schmidt Mária, a Terrori Háza Múzeum főigazgatója is. Azt mondta, "a kommunisták született lúzerek voltak, és ezt ők is tudták". Ezért kellett az erőszak, a terror, a megszállás, e nélkül ugyanis a kommunistáknak esélyük sem lett volna az emberek felett "basáskodni" - tette hozzá. Kitért arra is: a magyarok nem voltak és - reméli - soha nem is lesznek politikailag korrektek, mert az megöli a szabadságot, amely nélkül a magyarok nem képesek élni. Hangsúlyozta: itt az ideje, hogy kimondjuk: ami 1989-ben történt, antikommunista forradalom volt, amelynek nem kellett véres szabadságharccá fejlődnie.