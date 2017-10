Október 23. - Felvonták a nemzeti lobogót az Országház előtt - fotók

Kósa Lajos tárca nélküli miniszter a hétvégén, kaliforniai magyarokkal ünnepelve az 1956-os forradalmat és szabadságharcot, Los Angelesben leszögezte: a magyarokat, bárhol éljenek is, összeköti a szabadság szeretete és a küzdelem érte. Vasárnap Los Angelesben a Mindszenty téren Kósa Lajos - a konzulátus és a magyar szervezetek képviselőivel együtt - megkoszorúzta az 1956-os emlékművet. Először fordult elő, hogy a helyi örmény közösség képviselői is megjelentek az emlékezésen.A koszorúzás után a Magyar Házban szavalatokkal, néptáncbemutatóval, muzsikával folytatódott az ünnepség, amelyen a tárca nélküli miniszter beszédet mondott. Kósa Lajos hangsúlyozta, hogy a magyarság története sikertörténet, a szabadságért folytatott folyamatos küzdelmek sikertörténete. "1956 forradalma ugyan rövid távon elbukott, de a mai magyar valóság és demokrácia 1956-ból sarjadt. Ha nincs í56, akkor nincs í89 sem" - fogalmazott. Hozzátette: a magyarokat összeköti a szabadság vágya és a küzdelem a szabadságért, s ez akkor is megvan bennük, miközben az ország szilárd tagja szövetségi rendszereknek, például a NATO-nak, az Európai Uniónak vagy a V4-es országcsoport összefogásának.Kósa Lajos egy nappal korábban a San Franciscótól délre eső Redwood Cityben élő magyar közösséggel ünnepelt. Az ottani református templomban tartott megemlékezésen kiemelte: a magyar kormány nemzetpolitikájának hitvallása, hogy a világban élő 15 millió magyar mindegyike a magyar sorsközösség tagja, összetartozik, bárhol éljen is a világban, s a kormány törődik velük.Az amerikai magyar közösségek szerte az Egyesült Államokban megemlékeztek í56-ról. A floridai Orlando magyar iskolájában már szombaton emlékműsort tartottak, vasárnap pedig sok helyütt - így például a fővárosban, Washingtonban, a floridai Venice városában vagy Miamiban - istentiszteletek keretében emlékeztek a 61 esztendővel ezelőtti napokra. A floridai Naples városában Talpra magyar! címmel rendeztek ünnepséget. Megemlékezéseket, ünnepségeket tartottak Grand Rapidsben, Detroitban, Minnesotában, Chicagóban, Bostonban, Clevelandben is.Katonai tiszteletadás mellett, Áder János köztársasági elnök és Kövér László, az Országgyűlés elnökének jelenlétében felvonták a nemzeti lobogót az 1956-os forradalom és szabadságharc 61. évfordulóján hétfő reggel az Országház előtt, a Kossuth Lajos téren. A szakadó esőben, erős szélben zajló ünnepségen a lobogót a Himnusz hangjaira a Magyar Honvédség díszegysége vonta fel. Az eseményen közreműködött a Központi Katonazenekar és a Nemzeti Lovas Díszegység.A Parlament főlépcsője feletti két erkélyen egy-egy magyar zászló lengett, az egyik a forradalom emlékére lyukas volt. A ceremónián jelen volt a kormány több tagja, részt vettek katonai és állami szervezetek képviselői, ott volt a diplomáciai testület több tagja. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által szervezett központi programok kiemelt rendezvényét 15.00 órakor a Terror Háza Múzeumnál tartják, amelyen Orbán Viktor miniszterelnök mond beszédet. Emellett a fővárosban, országszerte és külföldön is számos megemlékezéssel, programmal várják az ünneplőket, családokat.A Nyitott Parlament keretében ingyenesen tekinthető meg a díszlépcsőház, a kupolacsarnok, az ott elhelyezett Szent Korona. Este Szabadságkoncertet tartanak a Millenárison. A Rákoskeresztúri új köztemető 301-es parcellájában egész nap protokollmentes megemlékezéseket tartanak. A rendezvényekkel összefüggésben országszerte és a fővárosban is forgalomkorlátozásokra kell készülni.