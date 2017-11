Oktatási minimumot sürgetnek ellenzéki pártok

Ikotity István (LMP) a találkozót követően újságíróknak elmondta: fontosnak tartják, hogy az oktatáspolitika alappillérei ne változzanak négyévente, ezért - az elmúlt huszonhét évet meghaladva - a későbbiekben civilek bevonására is törekednek a szélesebb körű konszenzus kialakítása érdekében. Emlékeztetett: az ennek alapját képező, Közös nevező címet viselő anyag még februárban készült.



Dúró Dóra, a Jobbik frakcióvezető-helyettese szerint a jelenlegi kormányzat sem szakmailag, sem politikailag, sem pénzügyileg nem tekint befektetésként az oktatásra, nincs fogadókészsége a hosszú távú stratégiára. Az Országgyűlés kulturális bizottságának elnöke elengedhetetlennek tartja, hogy önálló tárca feleljen az oktatásért.



Erőss Gábor, a Párbeszéd elnökségi tagja úgy ítélte meg: a kormány akadályozza a diákok továbbtanulását, ezért az ehhez fűződő jogot helyezné az oktatáspolitika középpontjába.



Bősz Anett, a Liberálisok ügyvivője kivételesen fontosnak ítélte, hogy a szerinte végletesen centralizált és kézi vezérlésű oktatási rendszer elinduljon egy decentralizált, szabadabb, jobb oktatási rendszer felé, ahol a pedagógusoknak, az intézményeknek autonómiája van.



A találkozón az MSZP szakértőn keresztül képviseltette magát.



Ikotity István kérdéseket kapott Weszely Zsuzsa állításával kapcsolatban is, aki a Reflektor blogot korábban arról tájékoztatta: édesapját inzultáltak azért, mert nem töltötte ki a nemzeti konzultációs ívet. Arra a kérdésre, hogy Weszely Zsuzsa az LMP alkalmazásában áll-e, a politikus azt felelte: nem közszereplő lévén, nem hatásköre válaszolni a kérdésre, a közszereplőknek kell tűrniük, ha esetleg meghurcolják őket.



Arra a kérdésre, hogy a Reflektor blog munkatársai állnak-e munkakapcsolatban az LMP-vel vagy alapítványával, úgy válaszolt: erről nincs tudomása. Kérdésre azt is közölte: tervben van, hogy az ügyben feljelentést tesznek, mivel nem közszereplőt olyan helyzetbe hoztak méltatlanul, ami indokolttá teszi ezt.