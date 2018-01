OKF: országszerte okoztak kisebb tüzeket a tűzijátékok

Országszerte okoztak kisebb tüzeket a nem körültekintően használt tűzijátékok, és számos balesethez is riasztották a tűzoltókat szilveszterkor - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) hétfőn az MTI-vel.



Mukics Dániel, az OKF helyettes szóvivője elmondta: pirotechnikai eszközökkel összefüggésben összesen tizennégy esethez riasztották a tűzoltókat. Példaként kiemelte, hogy Decsen egy garázs gyulladt ki, a fővárosban erkélyen keletkezett tűz, több településen a sövény, tuják kaptak lángra a pirotechnikai eszközök miatt.



Közleménye szerint az óév utolsó napján 157 segélyhívás érkezett a katasztrófavédelem műveletirányítási központjaiba országszerte.



Fegyverneken, a Deák Ferenc úton egy lakóépület egyik szobájában keletkezett tűz. Az oltási munkálatokat végző törökszentmiklósi és a kunhegyesi önkormányzati tűzoltók az épület átvizsgálása közben egy holttestet találtak az ingatlanban.



Gyomaendrőd szélén, a Bánomkerti úton a késő esti órákban gyulladt ki egy ház. Itt nem sérült meg senki, de az épület lakhatatlanná vált.



Emellett számos közúti baleset is történt. Az M6-os autópálya Budapest felé vezető oldalán, Százhalombatta térségében kisbusz és személyautó karambolozott. A balesetben ketten súlyosan, hárman könnyebben sérültek meg.



A Veszprém megyei Kamond településen százhatvan ember maradt áram nélkül, miután villanyoszlopnak hajtott egy személygépkocsi szilveszterről Újévre virradó éjszaka. Hatvannál pedig egy vasúti átjárót biztosító fényjelző készüléknek ütközött egy autó az új év hajnalán.



A Kemecsét Nyíregyházával összekötő alsóbbrendű úton egy furgon borult fel, míg Jásztelek és Alattyán között a 32-es úton, továbbá Győrteleknél, a Tunyogmatolcsra vezető útszakaszon is az útról letérve borult az árokba egy-egy autós.



Budapesten, az Örs vezér terén, éjjel oszlopnak csapódott egy személygépkocsi. Hétfő reggel pedig a 11. kerületben, a Szajol és a Kecskeméti József utca kereszteződésében kerítésnek ütközött és azon fennakadva állt meg egy gépkocsi - olvasható az OKF összesítésében.