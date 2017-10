OGY: sem az MSZP, sem a Jobbik nem szavazza meg a lex-CEU módosítását

Az ülésnap reggel 9 órakor Gárdonyi Gézára történő emlékezéssel, majd napirend előtti felszólalásokkal kezdődik.



A parlament ezt követően kezdheti tárgyalni az igazságügyi miniszter felsőoktatást érintő törvénymódosító javaslatát, amely alapján a jelenlegi 2018. január 1-je helyett,



A képviselők a vita után szavaznak is az előterjesztésről, emellett ekkor fogadhatják el a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvényjavaslatot, továbbá módosíthatják a belügyi feladatokat, a termékdíjat, a csődeljárást, a polgári perrendtartást és a tisztességtelen piaci magatartást érintő jogszabályokat.



A határozathozatalok után a gyerekek fokozottabb védelme érdekében benyújtott fideszes törvénymódosító javaslatról, valamint a Waclaw Felczak Alapítvány létrehozását biztosító indítványról is általános vita kezdődhet.



Trócsányi: a tárgyalások sikerességéhez hozzájárulhat a határidő meghosszabbítása Trócsányi László , igazságügyi miniszter expozéjában kiemelte:Szavai szerint nincs még egy olyan törvény, amit ekkora érdeklődés övezett volna, még az alaptörvény elfogadása sem váltott ki ilyen heves politikai reakciókat.Rámutatott: a tavaszi törvénymódosítás mindenkire egyformán vonatkozik, és célja az átláthatóság biztosítása volt valamennyi itt működő felsőoktatási intézmény vonatkozásában, ezért nem is tudja a lex CEU kifejezést jogilag értelmezni. Szerinte a szabályozás olyan, amely megfelel a diszkrimináció-mentesség követelményének, s a változtatás úgy biztosította az átláthatóságot, hogy egyúttal eleget tett a legfontosabb jogállami követelményeknek is.Kiemelte: a vitának jogi és diplomáciai síkon kell folynia, a kormány mindig is nyitott volt a megoldás keresésére, de a törvényeket mindenkinek egyformán be kell tartania. Közölte:A magyar kormány határozott álláspontja ugyanakkor, hogy a múltbeli és jövőbeni intézmények között nem lehet különbséget tenni, csak megfelelő határidőt kell biztosítani a feltételek teljesítésére. Az átlátható működéssel szemben még a CEU-nak sem lehet kifogása - rögzítette a miniszter.A megállapodásokhoz vezető tárgyalások az érintettekkel szinte azonnal megkezdődtek, nagy részt sikerrel is zárultak - jelezte, hozzátéve:a továbbiak sikerességéhez hozzájárulhat a határidő meghosszabbítása. Azt mondta, bízik az értelmes párbeszédben, abban, hogy értelmes megoldást találnak majd.MSZP: a lex CEU politikai törvény, vonják vissza Hiller István , az MSZP vezérszónoka úgy értékelt:, s azért kap politikai kritikákat, mert a szakmához semmi köze. A nemzeti felsőoktatási törvény módosításának álcázza a kormány a politikai akaratát, miközben pontosan tudja, hogy a színvonalat, az egyetem szakmai működését tekintve nincs kifogás.Úgy látta: tisztább és bátrabb lenne, ha elmondanák, hogy egy politikai kampány részeként az ország egyik legmagasabb színvonalon működő felsőoktatási intézményét támadják.Kitért arra is, elvárható lenne a mindenkori magyar kormánytól, hogy az oktatási államtitkárság képviseltese magát a vitában. Ebből az a következtetés vonható le, hogy az oktatáshoz, felsőoktatáshoz nincs köze.A törvény rossz az egyetemnek, a magyar felsőoktatásnak és az egész országnak - értékelt, hozzátéve: a határidőre vonatkozó elképzelés már eleve elfogadhatatlan és szakmaiatlan volt, ugyanis több hónap a nyári időszak miatt passzívnak minősül. A mostani módosítás is inkább politikai, a bizonytalanságot növeli, a tavaszi jelentkezés során a hallgatók ugyanis egy olyan intézménybe adnák be kérelmüket, amelynek a sorsa bizonytalan, a kormány kezében. Miért gondolják, hogy kegy meghosszabbítani egy instabil, bizonytalan helyzetet? - tette fel a kérdést Hiller István. Szerinte, ha eljátszanak a gondolattal, hogy a világban nincs migráció, akkor ez a törvény nem is lenne.Jobbik: a kormánypártoknak kellemetlen előterjesztés Szávay István , a Jobbik vezérszónoka arról beszélt, hogy roppant kellemetlen a javaslat a kormánypártoknak. A vitának ezért kívánnak minél kisebb súlyt adni - mondta, hozzátéve: az elmúlt hét évben nem volt példa arra, hogy a kormánypártok ne állítottak volna vezérszónokot.Szóvá tette azt is, hogy az igazságügyi miniszter az expozé után eltávozott a teremből.Megjegyezte: eközben a szabadságharc továbbra is zajlik Soros György ellen, és pontosan ugyanaz történik, mint fél éve.Nem szól másról, mint ellenségkép felmutatásáról, a szavazótábor összetartásáról. Nem győzni akarnak Soros György ellen, hanem harcolni, hogy ezzel is el lehessen terelni a figyelmet, hogy érdemi kormányzás nincs hónapok óta.Ha le akarják győzni Soros Györgyöt, miért nem jelentik fel? - kérdezte, hozzátéve: ők megtették, s a Soros-szellemiséggel szemben mindig is felléptek.hogy tehetséges jogász fiatalokból csináljanak rendszerváltó politikai alakulatot.A törvényjavaslat tavasszal és most sem arról szól, amiről a kormányzati kommunikáció. Ezért nem nyomtak gombot és most sem fognak - közölte Szávay István.Gárdonyi-emléknapAz ülésen elnöklő Lezsák Sándor a Gárdonyi Géza-emléknapról szólva hangsúlyozta: október 17-én az egri diadal hőseire és arra az íróra emlékeznek, aki méltó emléket állított nekik.Bangóné Borbély Ildikó (MSZP) a szegénység elleni küzdelem világnapja alkalmából arról beszélt, hogy mára 2,5 millió magyart fenyeget a szegénység vagy a társadalmi kirekesztettség, 900 ezer magyar állampolgár ellen zajlik végrehajtás, 30 ezer otthon vár árverésre és 1100 családot raknak utcára idén ősszel, még sem tesz semmit a kormány.A szegénység kezelése Európának fontos ügy, Magyarországnak nem - tette hozzá.Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára azt mondta: az MSZP kormányon csak növelte a szegénységet, és még Ferge Zsuzsa szociológus is azt mondta, hogy a 2008-as válság időszakában az akkori kormány semmit nem tett a válság veszteseinek segítése érdekében. Kiemelte: a súlyos anyagi deprivációs ráta értéke az elmúlt időszakban csökkent.Rig Lajos (Jobbik) az újraélesztés október 16-i világnapja alkalmából arra hívta fel a figyelmet, milyen fontos a laikusok számára is az újraélesztési technika megtanulása, hiszen a statisztikák szerint 30 percenként ér valakit hirtelen szívhalál, az érintettek kétharmada ugyanakkor az első 3-5 percben, a szakszerű technika alkalmazásával újraéleszthető.A SzívCity nevű, új applikációt ajánlotta mindenki figyelmébe, amely közterületi rosszullét esetén a helyszínre irányítja a legközelebbi olyan embert, aki képes alkalmazni az újraélesztést, illetve megmutatja a legközelebbi defibrillátort is. Az ellenzéki képviselő szerint bár országos szinten több ezer mentőápoló és a mentőtiszt segít szabadidejében a technika tanításában, nem kapnak megfelelő anyagi és szakmai megbecsülést.Rétvári Bence szintén méltatta az alkalmazást, és köszönetet mondott azoknak, akik az újraélesztés technikájának tanításában részt vesznek. Egyetértett azzal, hogy a mentők anyagi és erkölcsi megbecsülését növelni kell, ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a mostani kormány időszaka alatt 22,5 milliárdról 39,7 milliárd forintra emelkedett a mentőszolgálat költségvetése, valamint jelentősen emelkedett a gépkocsivezetők, a mentőápolók, a mentőtisztek és a mentőorvosok fizetése.Hadházy Ákos (LMP) azt kifogásolta, hogy újabb 11 milliárd forintot kapott a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, amely így már 71 milliárd forintos támogatásnál tart. A képviselő "pártegyetemnek" nevezte az intézményt, és úgy vélte, a hűtlen kezelést is felveti az egyetem által kapott uniós források felhasználása. Szerinte luxusberuházások és a pénz elherdálása helyett kollégiumokra és ösztöndíjakra kellett volna költeni a pénzt.Rétvári Bence államtitkár úgy reagált: 2010 előtt a teljes magyar felsőoktatást eladósították a PPP-konstrukciókkal, most viszont állami pénzből zajlik az egyetemek fejlesztése. Szerinte megmosolyogtató pártegyetemnek nevezni azt az intézményt, ahonnan az ellenzéki összefogás "önjelölt" miniszterelnök-jelöltje is kikerült.Hangsúlyozta: az EU-s pénzek elköltésével kapcsolatban még egyetlen ellenzéki vád sem állt meg.Szászfalvi László (KDNP) a demográfiát nevezte a legfontosabb nemzeti és európai ügynek, amelyet illetően a kormánypártok baloldali liberális pártokkal szemben nem a bevándorlásban, hanem a magyar családok megerősítésében látják a megoldást. Sikeresnek ítélte a kormány családtámogatási politikáját, amelyet szerinte bizonyít, hogy nőtt a házasságkötések és a születések száma, csökkent az abortuszok száma, és 1,26-ról 1,49-re növekedett a termékenységi arányszám.Rétvári Bence azt mondta: vannak, akik rossz választ adnak erre a problémára, ez a betelepítés, vannak, akik jót, ilyen a családok támogatása Magyarországon.Németh Zsolt (Fidesz) arra hívta fel a figyelmet, hogy október 12-én az Európa Tanács parlamenti közgyűlése határozatban mondta ki, hogy az európai normákkal nem áll összhangban a szeptemberben elfogadott ukrán oktatási törvény, amely súlyos visszalépés a kisebbségi jogok területén.Bízik abban - mondta -, hogy ezt a Velencei Bizottság is kimondja, valamint a Társulási Tanács és a keleti partnerségi csúcstalálkozó is erre a következtésére jut majd, és kiáll a kárpátaljai magyarok mellett.A külügyi bizottság elnöke hangsúlyozta: Magyarország mindig is egyértelműen kiállt Ukrajna függetlensége, területi integritása mellett, ugyanakkor nem lehet érdeke Ukrajnának, hogy ha feszült, háborús viszonyban van Oroszországgal, akkor feszült viszonyt hozzon létre nyugati szomszédaival is. Hosszú távon Ukrajna helye Közép-Európában van - tette hozzá.Íjgyártó István, a külügyi tárca államtitkára kijelentette: amíg a helyi magyar közösség nem elégedett az ukrán oktatási törvénnyel, addig a magyar kormány is ezt az álláspontot képviseli. Amíg ez a helyzet nem rendeződik, addig Magyarország nem támogatja az Ukrajna számára fontos ügyeket - közölte.