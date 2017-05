OGY: Megtilthatják, hogy piaci ár alatt reklámozzanak a pártok

Az Országgyűlés ma kezd általános vitát arról a kormánypárti törvényjavaslatról, amely azzal szigorítaná a pártfinanszírozási törvényt, hogy a pártoknak megtiltaná a piaci ár alatti reklámozás lehetőségét.



Az ülés 13 órakor, napirend előtti felszólalásokkal kezdődik, majd Süli János teheti le esküjét a paksi atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszterként.



Orbán Viktor kormányfő április 10-én jelentette be a parlamentben, hogy tárca nélküli minisztert nevez ki a paksi atomerőmű-beruházás felügyeletére és irányítására. Áder János köztársasági elnök két héttel később nevezte ki Süli Jánost a posztra.



Ezt követően a képviselők két órában interpellálhatják a kormány tagjait, majd egy órában azonnali kérdéseket tehetnek fel nekik.



A burkolt pártfinanszírozás megakadályozásáról szóló kormánypárti előterjesztésről az ülésnap végén kezdődhet általános vita.



A fideszes politikusok javaslata azt célozza, hogy a politikai tömörülések csak paci áron vehessék igénybe a reklámhordozókat.

Kósa Lajos, a nagyobbik kormánypárt frakcióvezetője korábban azt mondta, meg kell nehezíteni, hogy milliárdosok pártokat vásárolhassanak fel. Úgy fogalmazott szerinte a javaslattal "a Jobbiknak is segíthetnek, hogy kiszabadulhassanak Simicska Lajos hálójából", de utalt Lendvai Ildikó szocialista politikus korábbi kijelentésére is, miszerint Soros Györgynek befolyása van a baloldalra.