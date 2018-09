OGY: így reagáltak a pártok Orbán Viktor felszólalására

Visszautasította a DK elnökének sértő és gyalázkodó felszólalását a Fidesz frakcióvezetője, aki szerint Gyurcsány Ferenc nyerte az ellenzéki gyűlölködési versenyt. Kocsis Máté úgy fogalmazott: az ellenzéki pártvezetőnek nincs morális alapja szólásra emelkedni az Országgyűlésben.A Fidesz frakcióvezetője a miniszterelnök felszólalása kapcsán reagálva hétfőn azt mondta: személyiség- és szerepzavara a magát korábban Magyarország megváltójának gondoló Gyurcsány Ferencnek van, aki "saját gondolataitól megrészegülve az ellenzék régi-új vezérének szerepében képzelte magát".Szerinte az egykori kormányfőnek a kormány bevándorlás-politikájával van baja, "mert ön gyűlöli a magyarokat". Kifogásolta azt is, hogy a DK elnöke évek óta a határon túli magyarok ellen buzdít.A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) frakcióvezetője szerint a Sargentini-jelentés következményei egyértelműen Magyarországot sújtják majd.Harrach Péter a kormányfő hétfői napirend előtti felszólalására reagálva az Országgyűlésben kiemelte: a jelentésben egyrészt megoldott problémák, másrészt szép számmal valótlanságok szerepelnek, ráadásul a dokumentumot egy eljárásjogi ügyeskedés segítségével fogadták el.A kormánypárti politikus kitért Gyurcsány Ferencnek, a Demokratikus Koalíció frakcióvezetőjének felszólalására, és azt mondta: nem osztja teljesen a jobbikos hozzászóló véleményét, aki szóvá tette a volt kormányfő jelenlétét, így ugyanis elestek volna egy műélvezettől, amit "a nemzet nagy komédiása" produkált.A többi ellenzéki felszólalást sok esetben a durvaság jellemezte, ami nem méltó a magyar parlamenthez, még ha az érintettek frusztrációjára utal is; ezen uralkodni kellene - jegyezte meg Harrach Péter.A Demokratikus Koalíció parlamenti frakcióvezetője szerint a Sargentini-jelentés nem Magyarországról, hanem a magyar kormányról szól, azonban a kabinet gyáván a nemzet mögé bújik az ügyben.Gyurcsány Ferenc a kormányfő hétfői napirend előtti felszólalására reagált így, és diktatúra kiépítésével vádolta a kormányoldalt."Bárgyúnak" nevezte Orbán Viktor érvelését, mondván, Magyarország ugyan valóban szerepel a jelentés címében, azonban a dokumentumban Magyarországra vonatkozóan egyszer sem, míg a kormányra vonatkozóan 48-szor szerepel kritika.Gyurcsány Ferenc azzal vádolta a kormányoldal szereplőit, hogy "diktatúrát csinálnak", Orbán Viktor pedig egy diktátor. Azzal érvelt: elveszik Magyarországon a szabad tájékozódás lehetőségét, pénzügyileg ellehetetlenítik és az igazságszolgáltatás eszközeivel megvádolják az ellenfeleiket.A Jobbik szerint Orbán Viktor vesztett, válaszúthoz érkezett. Így reagált az ellenzéki párt hétfőn a kormányfő napirend előtti felszólalására a parlamentben.Talán még nem késő ebből a pozícióból kihátrálni - tette hozzá Gyöngyösi Márton, frakcióvezető aki arra szólította fel a kormányfőt, hogy "sértődöttségében ne borítson mindent".Hangsúlyozta, Orbán Viktor éveken át küzdött a közös határvédelemért, ugyanakkor "szó sincs arról, hogy zsoldosnak kell átadni a határőrizet jogát". A javaslat szerint ezek az egységek a fogadó ország jogszabályai és parancsnokainak irányítása alatt működnének - tette hozzá.A miniszterelnököt nevezte árulónak a Párbeszéd frakcióvezetője a Sargentini-jelentés elfogadóival szemben, amikor reagált Orbán Viktor napirend előtti felszólalására hétfőn a parlamentben."Ön támadja Magyarországot, ön támadja a magyar embereket" - jelentette ki Szabó Tímea a kormányfőről.Leszögezte: a Sargentini-jelentés kizárólag a magyar kormányt ítélte el, hiszen nem az emberek tehetnek az alacsony nyugdíjakról, a hajléktalanok üldözéséről, az Európában legrövidebb ideig folyósított munkanélküli ellátásról vagy az Akadémia világhírű kutatóintézetének "kivégzéséről".Szabó Tímea szerint Orbán Viktort csak a pénz, a lopás és a hatalom érdekli, csak ezekért politizál, közben "magasról tesz Magyarországra és a magyar emberekre".Az MSZP szerint a Sargentini-jelentés elfogadása óta Orbán Viktor miniszterelnöknek papírja van arról, hogy egy visszaeső jogsértő, visszaeső normaszegő.Tóth Bertalan (MSZP) hétfőn a parlamentben, Orbán Viktor napirend előtti felszólalására reagálva úgy fogalmazott: a jelentés tartalmazza, hogy a kormányfő a többség és a közjó helyett önös érdekeit szolgálja és saját politikai elitjét gazdagítja. "Ön már nem Európa erős embere, (...) hanem Európa páriája", aki a népakarat ellenében kormányoz - jelentette ki a szocialisták frakcióvezetője.Az LMP frakcióvezetője szerint a kormányfő által a migráció kérdésében elindított vita egy valós problémán alapuló álvita, amit arra használnak, hogy elfedjék a valóságot.Keresztes László Lóránt a miniszterelnök hétfői napirend előtti felszólalására reagálva azt mondta: Orbán Viktor nem abban érdekelt, hogy a migrációs krízis megoldódjon, hanem abban, hogy ezt egy kampányeszközként használja annak érdekében, hogy elfedje a "kritikus magyar valóságot".Szerinte uniós szinten nem volt valós, őszinte vita a migrációs krízis okainak feltárásáról, és a magyar miniszterelnök is azon európai politikusok táborát erősíti, akik nem tettek le érdemi javaslatokat az ügyben.A Sargentini-jelentéssel kapcsolatban Keresztes László Lóránt azt mondta: az LMP nem támogatta a jelentést, mert nem tartja megengedhetőnek, hogy egy kormány hibája miatt egy országot büntessenek.