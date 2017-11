OGY: egyszerűsödik az adózás, szigorodik a Btk., vissza kell fizetni a kampánypénzeket az 1%-os pártoknak

A kabinet az újraszabályozással azt kívánja hangsúlyozni, hogy az adóhatóság ügyfélközpontú szolgáltatást nyújt, vagyis úgy segíti az adózókat kötelezettségeik teljesítésében, hogy a költségvetés bevételi érdekei ne sérüljenek.A képviselők 124 igen szavazattal, 31 nem ellenében és 29 tartózkodás mellett támogatták a nemzetgazdasági miniszter adózás rendjéről szóló előterjesztését, az adóigazgatási módosításokat pedig 123 igen, 30 nem és 30 tartózkodó szavazattal hagyták jóvá.Az adózás rendjéről szólóEmellett egyszerűsödik a mulasztási bírság szabályozása és, így például a háztartási alkalmazott bejelentésének elmulasztása, a jogszerűtlen adóelőleg mérséklése, a számlatartási kötelezettség megsértése és az üzletlezárást helyettesítő bírság., mivel az egy nehezen kezelhető státuszt eredményezett, a csupán időhúzást célzó fellebbezések visszaszorítása érdekében pedig. Utóbbi értelmében ha az adózó lemond az adóellenőrzés megállapításairól hozott határozat elleni fellebbezéséről és az esedékességigAz új törvény külön fejezetbe foglalja az adózóknak többségében már most elérhető, ám sok esetben nem ismert szolgáltatásokat. Emellett új szolgáltatásként jelenik meg a kezdő vállalkozások támogatása, ami egy 6 hónapos önkéntes részvételen alapuló mentorálási, szakmai támogatási időszakot jelent.Az adóigazgatási rendtartás szintén megújított szabályai egyszerűsítik az ellenőrzések rendszerét, a korábbi hét típussal szemben ugyanis csak kettőt nevesít.A jogkövetési vizsgálat keretében az adóhatóság ellenőrizheti, hogy az adózó eleget tett-e a törvényekben előírt egyes adminisztratív adókötelezettségeinek, adatokat gyűjthet, vizsgálhatja a gazdasági események valódiságát.Emellett az adóellenőrzéssel az adóhatóság az adózó adómegállapítási, bevallási kötelezettségének teljesítését adónként, támogatásonként és időszakonként vizsgálja.Kimondták azt is, hogy az adóellenőrzés időtartama nem haladhatja meg a 365 napot, míg a cégbejegyzésre nem kötelezett adózók tekintetében megmarad a hatályos törvény szerinti 180 napos maximális ellenőrzési határidő, ami csak abban az esetben léphető túl, ha az adózó az ellenőrzést akadályozza.Változást jelent, hogy fellebbezéskor, illetve a fellebbezés alapján indult eljárásban nem lehet olyan új tényt állítani, illetve olyan új bizonyítékot előadni, amelyről a fellebbezésre jogosultnak az elsőfokú döntés meghozatala előtt tudomása volt, azonban azt az adóhatóság felhívása ellenére nem terjesztette elő.A parlament a mostani döntésével egyszerűsítette az adózókkal történő kapcsolattartást is azzal, hogy teljeskörűvé tette az elektronikus ügyintézés lehetőségét.A parlament 148 kormánypárti és jobbikos igen szavazattal, 3 nem ellenében fogadta el fideszes képviselők erről szóló indítványát.A Ház döntése alapjánAz Országgyűlés emellett indokoltnak látja annak vizsgálatát, hogy a Human Operator Zrt. tevékenységének volt-e köze azon balliberális pártok finanszírozásához, amelyeknek Czeglédy Csaba a mai napig képviselője a szombathelyi közgyűlésben.A parlamenti határozat a rendkívüli, méltányosságon alapuló (ex gratia) kárrendezést a legkiszolgáltatottabb fiatal és nyugdíjas munkavállalók védelmével, továbbá a jelen esettől eltekintve példaértékűen működő diákszövetkezeti szektorba vetett bizalom helyreállításával indokolja.A javaslat benyújtói emlékeztetnek, 2017 májusában derült fény az elmúlt évek egyik legjelentősebb bűnszervezetben elkövetett csalássorozatára, amelynek közvetlen károsultja az a mintegy ezer fiatal, akik a Czeglédy Csaba vezette Human Operator Zrt. által szervezett hálózaton keresztül vállaltak munkát. A károsultak májusi és júniusi jövedelmüket nem kapták meg, az elmaradás becslések szerint százmilliós nagyságrendű. A kormánypárti indítvány a parlamenti jogalkotási folyamatban a törvényalkotási bizottság javaslatára egészült ki az ügyben érintett nyugdíjasok kártérítésével.Hangsúlyozták, a megalapozott gyanú szerint a vádlottak éveken át, üzletszerűen, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalással károsították meg a magyar államot is. Czeglédy Csaba társaival együtt ugyanis többszintű céghálót működtetett, hogy így kerüljék el a közterhek megfizetését - olvasható az elfogadott javaslat indoklásában, amelyben felidézik, az érintett munkaerő-közvetítéssel foglalkozó céghálózat a megalapozott gyanú szerint 2013-2016 között mintegy hárommilliárd forint vagyoni hátrányt okozott az állami költségvetésnek: 1,7 milliárd forint áfát és 1,6 milliárd forint személyi jövedelemadót nem fizettek meg.A kormánypárti képviselők kitértek arra is, hogy a gyanú szerint elkövetett bűncselekmények társadalmi veszélyességét fokozza, hogy Czeglédy Csaba nemcsak a gazdasági, hanem a politikai élet aktív szereplője is. Czeglédy Csaba a Magyar Szocialista Párt, a Demokratikus Koalíció és az Együtt szombathelyi képviselője, továbbá az MSZP, a DK és Gyurcsány Ferenc családi cége, az Altus Zrt. ügyvédjeként is eljárt - fejtették ki, hozzátéve, emellett dokumentumok bizonyítják, hogy Czeglédy Csaba 2016 februárjában 255 ezer eurós (átszámítva megközelítőleg 80 millió forintos) kölcsönt kapott Gyurcsány Ferenc cégétől, az Altus Zrt.-től.Az Országgyűlés határozatának indoklásában aláhúzzák azt is, hogy az állami kárrendezés nem eredményezheti a károkozó fizetési mentességét, a szükséges eljárások után ugyanis az államnak tartozik majd megfizetni a jelen döntés alapján kifizetett összeget.Az elfogadott határozati javaslat a közzétételét követő napon lép hatályba.(Btk.),Ezentúl véglegesen el kell tiltani a gyermekekkel való foglalkozástól azokat, akik 18 évnél fiatalabbak sérelmére követnek el a nemi élet szabadsága, a nemi erkölcs elleni bűncselekményt.A Fidesz által javasolt Btk.-módosítást 182 - kormánypárti, MSZP-s, jobbikos és LMP-s - igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett fogadta el a parlament.A törvénykönyv jelenleg csak lehetőséget ad rá, de nem teszi kötelezővé a foglalkozástól eltiltást.A kiskorú veszélyeztetése bűncselekményt elkövetőket szintén el kell tiltani az ilyen foglalkozásoktól és tevékenységektől, de különös méltánylást érdemlő esetben az eltiltás kötelező alkalmazása mellőzhető.A törvénymódosítás december 1-jén lép hatályba.A fideszes előterjesztők - Répássy Róbert, Németh Szilárd, Selmeczi Gabriella és Horváth László képviselők - szerint a foglalkozástól való végleges eltiltás erősíti az elrettentésre vonatkozó szándékot, valamint a kiszolgáltatott, illetve védekezésre képtelen gyermekek védelmét is."Ezeknél a különösen visszataszító, gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekményeknél mind az elrettentés, mind pedig a fokozott védelem a társadalom egészének egyetértésével találkozik" - írták indoklásukban.A fideszes Gulyás Gergely és Répássy Róbert - kétharmados támogatást igénylő - előterjesztését 184 kormánypárti, szocialista és jobbikos igen szavazattal, 2 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett fogadta el a Ház.Ha fennáll a visszafizetési kötelezettség, és azt a párt határidőben nem teljesíti, akkor a törvény értelmében a vezető tisztségviselői állnak helyt egyetemlegesen a támogatás visszafizetéséért.A pártlistát állítóknak ezt még az állami támogatás folyósítása előtt nyilatkozatba kell foglalniuk, amelynek tartalmaznia kell a párt vezető tisztségviselőinek nevét és a vezető tisztségviselői jogviszony kezdő időpontját.A pártlista nyilvántartásba vételének jogerőssé válása és a visszafizetési kötelezettség keletkezésének időpontja között a vezető tisztségviselők körében bekövetkezett változás az egyetemleges helytállási kötelezettséget nem érinti, a követelés ezen időtartamon belül bármely vezető tisztségviselőtől követelhető.Ha a párt a befizetési kötelezettségét határidőben nem teljesíti, a tartozást az államkincstár megkeresésére a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hajtja be.Ha a párttól a pénz nem hajtható be, annak megfizetésére határozattal kötelezhetők a vezető tisztségviselők. Ha ők sem fizetik vissza időben, a kincstár megkeresésére a NAV intézkedik a vezető tisztségviselővel szemben a tartozás behajtása iránt.A törvény arról is rendelkezik, hogy az Állami Számvevőszék (ÁSZ) az általános országgyűlési választást követő egy éven belül hivatalból ellenőrzi a támogatás felhasználását azoknál a pártoknál, amelyek a pártlistákra leadott összes érvényes szavazat legalább 1 százalékát megszerezték.A fideszes előterjesztők javaslatuk indoklásában azt írták: az ellenzéki pártok több alkalommal kritizálták, hogy a pártoknak járó támogatások esetén nincs olyan "komolysági küszöb", amelynek el nem érése esetén a párt köteles az állami támogatást visszafizetni. Az ÁSZ elnöke az elmúlt választás tapasztalatai alapján ezzel megegyező tartalmú módosítást kezdeményezett a házelnöknél - tették hozzá.Gulyás Gergely és Répássy Róbert eredetileg azt kezdeményezte, hogy egy pártnak akkor kelljen visszafizetnie az állami kampánytámogatást, ha a fél százalékot sem éri el, illetve azt írták volna elő, hogy ha egy párt nem teljesíti visszafizetési kötelezettségét, akkor az a legfőbb vezető testületének tagjait terhelje.A törvényalkotási bizottság ülésén azonban - az MSZP-s Bárándy Gergely indítványára - szigorítást fogadtak el a javaslathoz annak érdekében, hogy egy százalékra emeljék a küszöböt. A testület szavazta meg azt a módosítást is, amely szerint a követelés bármely vezető tisztségviselőtől is behajtható.A törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

A kamupártok finanszírozásának szigorításáról is dönt a Ház

Az Országgyűlés ma összesen huszonnégy előterjesztésről szavaz. A képviselők egyebek mellett szigoríthatnak a kampányfinanszírozás szabályain, továbbá gondoskodhatnak a Czeglédy-ügy károsultjainak támogatásáról.



Az ülésnap reggel 9 órakor napirend előtti felszólalásokkal kezdődik, majd szavazásokkal folytatódik.



A Ház ekkor fogadhatja el a Czeglédy-ügy károsultjainak rendkívüli kárrendezéséről szóló kormánypárti határozati javaslatot, továbbá fideszes képviselők kezdeményezésére úgy szigoríthatja a kampányfinanszírozási szabályokat, hogy a választáson egy százalékot el nem erő pártoknak vissza kelljen fizetniük az állami támogatásukat.



Ezek mellett döntés várható az adózás rendjéről, az adóigazgatási rendtartásról, valamint az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló új törvényekről is.



A határozathozatalok után tizenegy előterjesztés, köztük az üzleti titok védelméről szóló törvényjavaslat általános vitáját bonyolítják le.



A parlament szerdán és csütörtökön folytatja ülését, amely jövő hétfőn, kérdésekkel és azonnali kérdésekkel fejeződik be.