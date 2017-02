OGY: Az ideiglenes menekülttáborok megszűnhetnek

A határőrizeti területen lefolytatott eljárás szigorításával kapcsolatos egyes törvények módosításáról

Az Európai Közösség és Tunézia közötti megállapodás

Előzmények:

Az Országgyűlés ma kezd tárgyalni a belügyminiszter illegális bevándorlók őrizetbe vételéről szóló törvénycsomagjáról. A képviselők emellett újra szavazhatnak egy az Alkotmánybíróság által több ponton alaptörvény-ellenesnek minősített előterjesztésről.



Az ülésnap reggel 9 órakor napirend előtti felszólalásokkal indul, ezután kezdődik ismételt vita majd szavazás a közigazgatási perrendtartásról szóló törvényjavaslatról, amelynek egyes rendelkezéseit az Alkotmánybíróság korábban alaptörvény-ellenesnek találta, miután a köztársasági elnök a testülethez fordult.



A parlamentnek döntenie kell a kormány azon javaslatáról is, amely húsz különböző hatósági eljárási díj eltörléséről, továbbá az alapvető jogok biztosa jövő nemzedékek érdekeit védő helyettesének személyéről is.



A szavazásokat követően kezdődhet vita a kormány jogi határzárat szigorító javaslatáról, amelynek egyik legfontosabb változtatása az lehet, hogy az illegális bevándorlóknak egészen addig az országhatáron lévő tranzitzónában kell várakozniuk, amíg menekültügyi kérelmüket jogerősen elbírálják.



Szerdán több nemzetközi szerződés kihirdetését, valamint a Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2015-ös beszámolóját tárgyalják majd a képviselők.



Az Országgyűlés első idei ülése jövő hétfőn kérdésekkel és azonnali kérdésekkel fejeződik be.

Az egészségügyről, a korrupcióról, a szegénységről, a 4-es metróberuházásról és a munkavállalókról volt szó napirend előtt kedden az Országgyűlésben.Szakács László (MSZP) elkésettnek és elégtelennek minősítette a béremelést az egészségügyben, ami nem tudja megállítani és nem is lassítja az orvosok elvándorlását. "Pénztáros Lőrinc fél óra alatt többet keres, mint egy kezdő magyar orvos" - fogalmazott. Egy másik összehasonlítását téve közölte: egy kezdő magyar orvos egyharmadát keresi szlovák társának.Szerinte az urizáló fideszes elit elefánttornyából mindezt nem látja, tavaly év végén is stadionokra, propagandára költött 300 milliárd forintot. Közölte, a nővérek bérét azonnal meg kellene emelni 50 százalékkal.Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára szerint míg a szocialisták ellenzékben több forrást költenének az egészségügyre, kormányon ennek ellenkezőjét tették: elbocsátottak hatezer dolgozót és elvettek egyhavi bért az orvosoktól, az ápolóktól.A béremelés sürgetésével kapcsolatban közölte, az ápolók fizetése nem 50, hanem 65 százalékkal fog emelkedni 2019-ig.Sallai R. Benedek (LMP) a 4-es metróberuházásról szólva azt mondta, olyan esetről van szó, amely rendszerszintű lett a Fidesz-KDNP-kormány idején: bűnözői csoportok ellophatják a pénzt, az adófizetők pedig közpénzből helyt állnak a lopásért. A kormánynak címezve szavait közölte, önök dugdossák a tolvajokat.Elmondta, a metróval kapcsolatban már 2010 előtt elindult a nyomozás, rengeteg dokumentum támasztotta alá a bűncselekményeket, de Polt Péter ügyészsége nem állapított meg jogsértést. A bizonyítékok egy részét az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) felhasználta, majd megállapította a szabálytalanságokat és a visszaélést - tette hozzá, azt firtatva, hogy lehet, hogy ezekkel az ügyekkel a magyar szervek nem tudnak megbirkózni, Brüsszelben meg feltűnik, hogy egy villanykapcsoló nem ötvenezer forint.Csepreghy Nándor, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára az elmúlt 27 év legnagyobb korrupciós botrányának nevezve a 4-es metró ügyét azt mondta, az eset egyértelműen beazonosítható összefüggéseket mutat az MSZP és az SZDSZ korábbi kormányzati és fővárosi vezetőivel. Hangsúlyozta, egyetlen olyan OLAF-jelentés van a kormány kezében a metró kapcsán, amelyben ténylegesen megállapították, hogy mely politikai szervezetekhez kötődő személyek loptak el 166 milliárd forintot Magyarországon.Közölte azt is, a magyar és az uniós szervek együttműködtek az ügyben. Kitért arra is, amikor az adófizetők pénzt fizetnek vissza az EU-nak, az ügy még nem zárul le, ezt a pénzt vissza kell követelni azoktól, akik a bűncselekményeket elkövették.Harrach Péter (KDNP) február 20-a, a társadalmi igazságosság világnapja alkalmából beszélt arról, hogy nagyon fontos az egyének, a karitatív szervezetek, az állam és az önkormányzatok fellépése a szegénység ellen. Szegények ma is vannak Magyarországon, ezt nem lehet tagadni - tette hozzá, majd kiemelte a kormány a munkahelyteremtés terén tett lépéseit. Szükséges lenne a legkisebb nyugdíj összegének emelése - közölte.Rétvári Bence válaszában elmondta, 2010-ben 3,7 millió embernek volt munkája, most már 4,4 millió ember dolgozik. Ennyien tudják nem segélyekből, hanem munkabérből fenntartani családjukat - magyarázta. Szólt arról is, hogy míg a Medgyessy-Gyurcsány-kormányok alatt 2937 forinttal nőtt a havi minimálbér összege évente, addig 2010 és 2016 között 6250 forinttal, mostani ciklusban pedig 8062 forinttal.Bánki Erik (Fidesz) is a 4-es metró beruházásáról beszélt, azon véleményének hangot adva: azt senki sem gondolhatja komolyan, hogy Demszky Gábor volt főpolgármester nem érintett az ügyben. Felidézte, hogy volt városvezető a múlt héten egy fórumon arról beszélt, semmilyen felelősség nem terheli a metróberuházás miatt, az OLAF-jelentés pedig semmire sem jó, így elszámoltatásra sem alkalmas. Arról is beszélt - idézte a kormánypárti politikus -, csak három szerződésen van a neve, így az ő felelőssége fel sem merülhet.Bánki Erik közölte, a liberálisok "egykori üdvöskéje" mindenképpen hibás, Demszky Gábort erkölcsi és politikai felelősség terheli, a jogi felelősséget majd a bíróság megállapítja.Fónagy János, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára felidézte, hogy a Horn-kormány utolsó napján úgy írták alá a metróberuházás szerződését, hogy arra nem volt az 1998-as költségvetésben fedezet, de minden más előkészület is hiányzott a projekthez.Most az a feladat - mondta -, hogy enyhítsék a kárt, amit a magyar adófizetőknek állni kell.Z. Kárpát Dániel (Jobbik) arról beszélt, hogy miközben a kormány a magyar munkaerő olcsón tartásával versenyez, addig a Jobbik a minőségi munkahelyekben, termelést támogató adórendszerben gondolkodik. Az elvándorlás lassítását, a fizetésemeléseket nem lehet elérni a kormány szánalmas gazdaságpolitikájával - hangoztatta.Cseresnyés Péter, a Nemzetgazdasági Minisztérium munkaerőpiaci államtitkára szerint felelőtlen a Jobbik, mert olyan dolgokat szorgalmaz, amelyek megvalósítása esetén jelentős mértékben csökkenne a magyar gazdaság versenyképessége. Rámutatott, a bérek felzárkóztatását elkezdték, a további emelés a gazdaság növekedésének függvénye.Módosítva ismét elfogadta az Alkotmánybíróság (Ab) által korábban alaptörvény-ellenesnek minősített közigazgatási perrendtartási törvényt az Országgyűlés.A képviselők 127 igen, 31 nem szavazattal, 22 tartózkodás mellett szavazták meg a jogszabályt.Az Ab januárban a jogszabály közigazgatási felsőbíróságra vonatkozó rendelkezéseit kifogásolta, miután az államfő az alaptörvény-ellenesség és a közjogi érvénytelenség megállapítását kérte a testülettől.A szavazást megelőző vitában Vas Imre (Fidesz), a törvényalkotási bizottság (TAB) nevében szólva felidézte: december 6-án fogadta el törvényjavaslatot az Országgyűlés, majd a köztársasági elnök indítványára, januárban az Alkotmánybíróság a törvény egyes rendelkezéseit alaptörvény-ellenesnek minősítette.Közölte: a TAB által benyújtott módosítás kiküszöböli az alkotmányellenességet és a Ab által megfogalmazott kívánalmaknak megfelel. Hozzátette: az Alkotmánybíróság kifogása alapján olyan változtatásokat nyújtottak be az előterjesztéshez, amelyek értelmében a kódexből kikerül a "felsőbíróságként eljáró bíróság" köznév, helyette hatáskörtől függően törvényszék vagy konkrétan Fővárosi Törvényszék szerepel.Répássy Róbert, fideszes képviselő arról beszélt: az Ab szándékainak és határozatának megfelelően korrigálják a törvényt, amelyben megváltoztatnak néhány kifejezést és pontosítanak néhány szabályt.Szerinte ugyanakkor a törvény eredeti szándéka nem változott, a javaslat továbbra is az igazságszolgáltatás és a közigazgatás hatékonyságát szolgálja, illetve a végrehajtó hatalom jövőben is bírósági kontroll alatt működik majd.Bárándy Gergely, az MSZP képviselője úgy vélte: az eredeti törvény "maga volt a szégyen, az igazságügyi miniszter személyes szégyene", hiszen az Alkotmánybíróság azt mondta ki, hogy a jogszabály sérti a jogbiztonságot és a bíróságok szervezetére vonatkozó előírásokat. Ez nem kisebb korrekció, hanem a törvény lényege - fogalmazott. Szerinte a kormány szándéka eredetileg egy önálló közigazgatási bíróság, vagyis egy "fideszes pártbíróság" létrehozása volt, de mivel ez elbukott, azt a megoldást választották, hogy egy feles törvénnyel megkerülik a kétharmados tárgykört, és "sunnyogó, lappangó módon" hozzák létre a ezeket bíróságokat.Közölte: az MSZP üdvözli a törvényalkotási bizottság módosítóját, de a szavazáson nem támogatják majd, mert szerintük a törvény egésze számos szakmai hibát tartalmaz.Staudt Gábor, a Jobbik képviselője szerint a kormány kétharmados támogatás hiányában próbálta megkerülni a kétharmados kereteket, de nem járt sikerrel. Jelezte: a szavazáson tartózkodni fognak, nehogy úgy tűnjön, hogy ezért mindenki bűnös, csak a kormány nem.Völner Pál, az Igazságügyi Minisztérium államtitkára szerint a TAB módosítója betű szerint követi az Alkotmánybíróság döntését. Megjegyezte: bár Bárándy Gergely "pártbíróságokat vizionált", megnyugtatja, hogy sem szándék, sem lehetőség nincs erre a magyar alkotmányos rendszeren belül.Több közigazgatási illeték és igazgatási szolgáltatási díj megszüntetéséről döntött a parlament a kormány javaslatára.A 180 igen szavazattal, 1 nem ellenében szavazattal elfogadott döntés értelmében március 1-jétől nem kell illetéket fizetni az anyakönyvi kivonatért, a 18 éven aluliaknak az általános tételű közigazgatási eljárásokért, a 65 évnél idősebbeknek pedig a magánútlevélért. Nem lesz díjköteles a családi név korrekciójára irányuló eljárás sem.Mentesülnek az illeték megfizetése alól azok, akik az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő adatokról állíttatnak ki hatósági bizonyítványt, vagy kft.-t, egyéni céget, közkereseti, betéti társaságot jegyeztetnek be a cégbíróságon. Utóbbi ügycsoportban közzétételi költségtérítést sem kell fizetni.A kormány korábbi közlése szerint az újabb bürokráciacsökkentő intézkedés a lakosságnak 400 milliós, míg a vállalkozásoknak további 1,2-1,3 milliárd forintos megtakarítást jelent.A képviselők titkos szavazáson döntenek az alapvető jogok biztosa jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyetteséről. Székely László ombudsman a hat évre szóló tisztségre Bándi Gyulát javasolta. A helyettes megválasztásához kétharmados többségre, azaz 133 képviselő igen szavazatára van szükség.Az elnöklő Lezsák Sándor 40 perc szünetet rendelt el a szavazás és az értékelés miatt.Megválasztotta az Országgyűlés Bándi Gyula környezetjogászt, egyetemi tanárt a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó ombudsmanhelyettesnek.Székely László ombudsman jelöltje 178 igen és 5 nem szavazatot kapott a titkos voksoláson. Egy képviselő tartózkodott. Megválasztásához az összes parlamenti képviselő legalább kétharmadának támogató szavazatára volt szükség.Az alapvető jogok biztosának helyettesét hat évre választották meg, az eredmény kihirdetése után esküt tett, és ezzel hivatalba is lépett.Tállai András, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára szerint a magyar és az iraki kormány között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló egyezményt tavaly novemberben írták alá, kihirdetésével Magyarország a régióban egyedüliként rendelkezik majd ilyen kétoldalú egyezménnyel.Csenger Zalán, a Fidesz vezérszónoka hangsúlyozta: az egyezmény megkötésével a gazdasági kapcsolatok élénkülésére és a tőkebefektetések növekedésére számítanak. Hozzátette: Európai biztonsága szempontjából Irak stabilitása az egyik legfontosabb kérdés.Mesterházy Attila, az MSZP vezérszónoka egyetértett a fideszes felszólalóval és jelezte, hogy az MSZP támogatja az egyezmény kihirdetéséről szóló javaslatot. Z. Kárpát Dániel, a Jobbik vezérszónoka is úgy vélte, hogy egy jó irányba mutató egyezményről van szó. Ugyanakkor arra szólította fel a kormányt, hogy szüntesse meg a letelepedési kötvényeket forgalmazó iraki irodát és az egész "kötvénybizniszt".Kontrát Károly belügyi államtitkár arról beszélt, hogy az elmúlt időszak terrortámadásai, így a berlini és az isztambuli merénylet egyértelműen rámutatott a terrorizmus és a migráció összefüggéseire. Hozzátette: míg korábban főként Franciaország, Belgium és Németország voltak a terroristák fő célpontjai, ma már fennáll a veszélye annak, hogy a terroristák tevékenysége a frankofón területekről áttolódni látszik Közép-Kelet Európa felé. Szerinte Magyarországnak a fokozódó terrorveszély miatt az az érdeke, hogy azok az illegális bevándorlók, akiknek menekültkérelmét még jogerősen nem bírálták el, az országban ne mozoghassanak szabadon. Jelezte: csak a múlt pénteken 235-en próbáltak illegálisan bejutni Magyarországra, ami idén rekordnak számít.Felidézte: a kormány január 11-i ülésén döntött, hogy szigorítani kell a menekültügyi eljáráson annak érdekében, hogy a magyarok biztonságban legyenek. A javaslat legfontosabb változtatásának azt nevezte, hogy a menekültkérelmet benyújtóknak az eljárás teljes ideje alatt, a jogerős elbírálásig nem lesz joguk magyarországi tartózkodásra, kizárólag a tranzitzónában lehetnek. Ennek célja szerinte a megelőzés, hogy az esetleges nemzetbiztonsági vagy terrorfenyegetettségi szempontból kockázatot jelentő személyeket kiszűrje.Hangsúlyozta: ez az eljárás alkalmazható lesz a különleges bánásmódot igénylő személyekkel, például kiskorúakkal, betegekkel vagy mozgáskorlátozottakkal szemben, akiknek a nemzetközi és a hazai előírások szerinti elszállásolást és egészségügyi ellátást biztosítanak, míg a kísérő nélküli, 14 év alatti kiskorúakat továbbra is gyermekvédelmi intézményben helyezik el.Elmondta: aki nem kap menekültstátuszt annak az érkezési irányba el kell hagynia a tranzitzónát, valamint az illegális bevándorlót nemcsak a határtól számított 8 km-es sávon belül, hanem az ország egész területéről vissza lehetne kísérni a tranzitzónába. A javaslat szerint szabálysértést követ el, és elzárással sújtható az a menedékkérő, aki a számára kötelező tartózkodási helyként kijelölt zónát engedély nélkül elhagyja.Hangsúlyozta: a törvényjavaslat hozzájárul Magyarország és Európa szuverenitásának megvédéséhez és az állampolgárok biztonságérzetének növeléséhez.Németh Szilárd, a Fidesz vezérszónoka azt mondta: az új nemzeti politika egyik legfontosabb törvényjavaslatáról van szó, amely az Európára és így Magyarországra nehezedő illegális bevándorlás megállítását, átpozícionálását szolgálja. A képviselő részletesen felidézte a 2015-ös és 2016-os eseményeket, a határzárak telepítését, a nemzeti konzultációt, a népszavazást és úgy vélte: jól látható, hogy Brüsszel nem mondott le arról, hogy nyugatról ide áttolják az illegális bevándorlókat. Hangsúlyozta: ezért mindenképpen változtatni kell a jogi környezeten. Hozzátette: a javaslat jogi alapja a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kihirdetése.Harangozó Tamás, az MSZP vezérszónoka felidézte: a szocialisták már 2015. augusztusában azt javasolták, hogy a menedékkérelmeket a déli határ közelében bírálják el, ott alakítsanak ki normálisan felszerelt befogadóállomásokat és az európai szövetségekkel együtt teremtsék meg az elutasított menedékkérők hazatoloncolásának rendszerét. Szerinte ehelyett a kormány hazug, kétszínű politikát folytatott, hiszen a határok védelméről papolt, de a menekülteket hagyta Nyugat-Európába átszivárogni. Hozzátette: 2016-ban közel 50 ezer menekültügyi eljárást szüntettek meg, jelentős részben azért, mert a kérelmezők ismeretlen helyre távoztak, ami aligha kétséges, hogy Nyugat-Európát jelenti.Hangsúlyozta: az uniós és a magyar jog is ismeri a menekültügyi őrizet intézményét, ez a törvényjavaslat azonban nem a menedékkérők őrizetbe vételéről, fogva tartásáról szól, hanem a szomszédos országokra való rátolásukról. Úgy vélte: a kormány meg akarja nyerni a "ki tolja hatékonyabban a szomszédjára a problémákat versenyt", azonban a "nemzeti önzés politikája" helyett, erőteljes, egységes uniós fellépésre lenne szükség.Szerinte a javaslat a legfontosabb kérdésekre nem ad választ, így például arra sem, hogy mi lesz, ha a menedékkérő a jogerős döntés után nem hagyja el a tranzitzónát, vagy, hogy mi lesz, ha nem heti néhány száz, hanem menekültek tömege indult útnak. A képviselő a letelepedési kötvényekre, a moszkvai "magyar vízumgyárra" és sajtóban megjelent ukrajnai magyar útlevél visszaélésekre utalva úgy vélte: a magyar kormány jelenti az igazi nemzetbiztonsági kockázatot. Közölte: az MSZP tartózkodik fog a javaslatról szóló szavazáson.Firtl Mátyás (KDNP) felszólalása során hangsúlyozta, hogy frakciójuk támogatja a törvénymódosítást. A kereszténydemokrata képviselő azt mondta, hogy a kormány határozott lépéseinek köszönhetően Magyarország az EU egyik legbiztonságosabb országa. Magyarország tettekkel bizonyította, hogy az illegális bevándorlásoknak megálljt lehet és kell parancsolni, ahogy azt is, hogy a rend és a közbiztonság területén elért eredményeket a megfelelő eszközökkel meg lehet védeni - tette hozzá. Eközben több, a bevándorlást támogató országnak az illegális bevándorlással összefüggő események következményeivel kellett szembenézniük - hangsúlyozta.A bevándorlás okozta nyomás az elkövetkező években sem fog megszűnni, ezért az ország biztonságának és a határoknak a védelme továbbra is kiemelt nemzetbiztonsági ügy - szögezte le a képviselő. Szavai szerint világosan különbséget kell tenni a törvénytisztelő módon érkező idegen és a törvényeket nem tisztelő migránsok között.A terrortámadásokat, az erőszakot, a bűnözést, az etnikai és kulturális összetűzéseket távol kell tartani Magyarországtól - nyomatékosított.A mostani módosítás a tranzitzónában lefolytatott eljárások szigorítására tesz javaslatot, a fizikai határvédelem mellett a jogi határzárat is erősíti - emelte ki. A javaslat azt kívánja elérni, hogy Magyarországon ne tartózkodjanak ellenőrizetlen, bizonytalan státuszú emberek - szögezte le. Szavai szerint a nyitott táborok komoly biztonsági kockázatot jelentenek, ezért a kérelmezőknek a tranzitzónában kell megvárniuk kérelmük elbírálását.Mirkóczki Ádám (Jobbik) azt kérte, hogy ha valamit a kormány nemzeti ügynek és biztonságpolitikai kérdésnek titulál, akkor ahhoz annak megfelelően álljanak hozzá. Szavai szerint "nem vagyunk olyan arrogáns pökhendiek, mint Önök", ezért támogatni fogják a javaslatot, függetlenül attól, hogy ki nyújtotta be. Ez viszont nem mondható el a kormánypártokról, mert a Jobbik szinte szóról szóra egy ugyanilyen előterjesztést nyújtott be a parlamentnek 2015. júniusában, de a fideszes és KDNP-s képviselők azt a bizottsági vita során elutasították - fogalmazott.A kormánypártok terrorizmus elleni küzdelemről "hadoválnak", de nem rajtuk múlik, hogy Magyarország Európa egyik legbiztonságosabb országa - közölte.A Jobbik korábban azért szavazta le az alaptörvény tervezett módosítását, mert azt szerették volna elérni, hogy ne lehessen letelepedési kötvényeket vásárolni - ismételte meg álláspontjukat. A "hazaárulózás nagyon szép olyanoktól", akiknek nincsen problémájuk azokkal, akik kellően vastag pénztárcával rendelkeznek - tette hozzá, miután kisebb vita alakult ki közte és a kormánypárti képviselők között. Még senki sem tudta bizonyítani, hogy a kötvényvásárlók és a családegyesítés során utánuk érkezők közül senki nem jelent nemzetbiztonsági kockázatot - emelte ki.A Jobbiknak egy kérdése maradt, hogy hol lesznek a tranzitzónák, illetve mi történik, ha fokozódik a nyomás és ezek a zónák fizikailag nem képesek kiszolgálni az érkezőket - közölte."Ez a törvény egy görény törvény, (...) csak arra való, hogy eltereljék a figyelmet a valódi problémákról" - összegezte pártja véleményét Hadházy Ákos (LMP). A vezérszónok úgy fogalmazott: politikus annál nagyobb bűnt nem tud elkövetni, mint hogy az emberek nyomorát, indulatait és félelmeit saját hasznára próbálja felhasználni. Márpedig ez a törvény erről szól - tette hozzá.A képviselő szerint a parlament előtt egy "alibitörvény" fekszik, ami csak arra jó, hogy a kormányzat tematizálja a közéletet.A politika azzal is az emberek halálát okozhatja, ha nem teremti meg a biztonságot, de nagyon sok más módon is - folytatta felszólalását Hadházy Ákos. Az ilyen esetek közé sorolta, hogy a kórházak és a rendelőintézetek mosdóiban nincsen fertőtlenítőszer vagy ha nincs elegendő orvos. Abba is emberek halhatnak bele, hogy falvak tucatjaiban elképzelhetetlen mértéket öltött a drogprobléma, mert jelenleg nincs drogpolitika, ahogy a kormányzat az alkoholfüggőkkel sem foglalkozik - jelentette ki. Az emberek életét az is tönkreteszi, ha diákként rossz tankönyvekből és rossz tantervek alapján oktatják őket - mondta Hadházy Ákos.Sok ember hal meg "az önök slendriánsága, az önök nemtörődömsége és az önök politikája miatt" - fogalmazott a politikus.A vezérszónoki felszólalások után szót kapó Demeter Márta (független) azt mondta, korábban éppen a magyar kormány és a politikai utasításra cselekvő intézményrendszer hagyta, hogy a menekültek az országban bolyongjanak.Egy olyan komplex, rendészeti, humanitárius, jogi és politikai elemeket is tartalmazó megoldásra van szükség, amelynek során az EU tagországai közösen lépnek fel - jelentette ki. Hangsúlyozta, biztonsági kockázatok lehetnek, éppen ezért fontos az információk megszerzése és megosztása. Hogyan védi meg Magyarországot a kormány és az intézményrendszer, amelyik egy szűk kör érdekeit szolgálja ki? - tette fel a kérdést a képviselő.A fideszes Vas Imre azt mondta: Európa biztonságára a legnagyobb veszélyt a migrációs válság és terrortámadások jelentik. Napjainkban a schengeni övezet eddigi legnagyobb válságát éli - mutatott rá, hozzátéve: itt az idő, hogy az unió vezetése megállítsa a migrációt és megvédje az embereket. Ugyanakkor amíg az unió vezetése nem tud megfelelő megoldást felmutatni, az csak nemzeti szinten születhet meg - hangoztatta.Kitért arra is, hogy ugrásszerűen nőtt a gyerekek és nők elleni erőszakos cselekmények száma azokban a városokban, ahol a migránsok megjelentek. Hangsúlyozta: szükséges a jelenlegi jogszabályi környezet módosítása, hogy az illegális migránsokat ki lehessen utasítani.A fideszes politikus rámutatott, hogy a törvényjavaslat újabb szigorításokat vezet be. Magyarország és magyar emberek biztonsága érdekében ki kell zárni annak lehetőségét, hogy a menedékkérők az ország területén a szabályok kijátszásával szabadon mozoghassanak, növelve a biztonsági kockázatot és a terrorveszélyt - hangozatta Vas Imre, és úgy értékelt, hogy a javaslat jelentősen csökkenheti az illegális bevándorlók általi biztonsági kockázatot.Frakciótársa, Hörcsik Richárd arról beszélt, lassan két éve, hogy a migrációs válság meghatározza a mindennapokat és azokat az uniós napirendi pontokat, amelyeket tárgyalnak. A kihívással az unió nem tud mit kezdeni, megerősödött a dezintegráció folyamata, a szervezet történetének legnagyobb válságát éli át - mutatott rá.Az elmúlt két évben számos javaslat született, ami nem igazán hozott megoldást a migrációs helyzet kezelésére - csatlakozott képviselőtársához. Hozzátette: a magyar megközelítés kezdetektől világos, egyértelmű, konzekvens volt; a fizikai és jogi határzár megerősítéséről szólt. Magyarország nem lehet átjáróház, külső biztonság nélkül nem lehet belső szabadság - fogalmazott a fideszes képviselő.Kitért arra is, a menedékkérők sokszor nem várják meg az eljárás végét, nem együttműködőek a hatóságokkal és ismeretlen helyre távoznak, "felszívódnak".Mesterházy Attila (MSZP) azt mondta, hogy az aggodalom helyes, olyan korban élünk, amikor a veszélyekre oda kell figyelni. Azzal is egyet lehetne érteni, hogy nem lehet Magyarország átjáróház, és a szabad mozgással nem lehet visszaélni, de ha a migránsokra vonatkozik ez, akkor miért nem vonatkozik a bűnözőkre, akik legálisan bejuthatnak Magyarországra? - vetette fel.A szocialista képviselő úgy folytatta: miért ad ehhez kormánytag menlevelet?. Miért nem tud Fazekas Sándor miniszter arra válaszolni, hogy ha volt egy vizsgálat, s azon "az érintett ember" megbukott, és biztonsági kockázatot hordoz, akkor miért fontos neki, hogy folytathassa az üzelmeit? - kérdezte.Az ellenzéki politikus szerint a bűnözők is visszaélnek a szabad mozgás lehetőségével, és ki kellene terjeszteni a jogi határzárat úgy, hogy az ne csak a migránsokra, hanem a bűnözőkre, kurtizánokra is vonatkozzon.Bányai Gábor (Fidesz) szerint több haszna lenne, ha a törvényről beszélnének. Szerinte a baloldali képviselőtársaiknak mai napig nincs fogalma arról, mi volt Magyarországon 2015-ben, mitől menekült meg az ország a határzárnak és a jogi intézkedéseknek köszönhetően. Úgy látta: a mai napig kommunikációs fogásnak tartják, amit kikér magának.Ha a törvény hatályba lép, a táborok, amelyek ideiglenes jelleges nyíltak meg az ország több pontján, ki kell, hogy ürüljenek - közölte. Reagálva az LMP-társelnökének felszólalására azt mondta: ha Hunyadi János ismerte volna Hadházy Ákost, akkor a Száva és a Duna torkolatánál régen "belemerítette volna a kardját és kivégeztette volna"; aki így beszélt volna az ország védelméről a XVI. században, az nem érte volna meg a nándorfehérvári diadalt.A jobbikos Farkas Gergely jelezte: támogatják az előterjesztést, abban olyan javaslatok köszönnek vissza, amit a Jobbik már kezdeményezett, de korábban leszavaztak.Azt kérdezte, milyen változásokat fog eredményezni a törvény a kiskunhalasi táborok esetében?Azzal kapcsolatban, hogy a kormány tranzitzónát bárhol kijelölhet, azt vetette fel, mi lesz, ha a határmenti zónák megtelnek és szükség lesz újabbak kijelölésére. A kiskunhalasi befogadó-állomások kaphatnak ilyen státuszt a jövőben? - firtatta.Felvetette a közegészségügyi problémákat is, erre fel vannak-e készülve?Párttársa, Szilágyi György hozzátette: egy, az ország biztonságát érintő kérdésnél más témákat is meg lehet beszélni, így a határon szolgálatot teljesítő katonákról, rendőrökről is szót lehet ejteni. Kitért arra is, ne tegyenek különbséget anyagi helyzet alapján olyan emberek között, akik nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek. Ne legyen különbség a szegény és a gazdag migráns között - mondta, és sürgette, szűnjön meg minden kiskapu, és a nem megengedhető szándékkal érkezők ne léphessenek be.Van lehetőség az ország és az uniós polgárok megvédésére, a tárgyalt szabályok elfogadásával pedig csökken az emberekre leselkedő veszély - jelentette ki zárszavában Kontrát Károly, a Belügyminisztérium államtitkára, aki közölte azt is: már nem kétséges, hogy összefüggés van a migráció és a terrorizmus között.Fontosnak nevezte, hogy már az Európai Unió határain kívül eldönthető legyen, ki a gazdasági bevándorló, és ki a valódi menekült.Beszámolt a határvédelem jelenlegi fejlesztéseiről, a többi közt a manőverút építéséről, vagy arról, hogy a határvédelmi kerítést is annak hatékonyságát növelő eszközökkel szerelték fel. Javítják az ott szolgálók ellátását és előkészítették egy második kerítés építését is - tette hozzá.A migránsokat azért engedte tovább Magyarország Nyugat-Európa irányába, mert meg kellett szüntetni az idegenrendészeti őrizetet - válaszolta az ellenzék felvetésére - a változtatás azonban új helyzetet teremthet ebben.A tranzitzónákról azt mondta: a javaslat lehetőséget teremt újak kijelölésére, egyelőre azonban a meglévők bővítésében gondolkodnak, bízva abban, hogy azok elegendőek lesznek.Közölte: Ausztria és Németország is belső határellenőrzést végez, így indokolt a külső schengeni határ megvédése. Hozzátette: az intézkedések válsághelyzetben alkalmazandóak.A letelepedési kötvényekkel kapcsolatos állításokra kijelentette: az igénylők négyes szűrőn mentek át, és a veszélyt jelentők kérelmét elutasították.Az ülésen elnöklő Jakab István az általános vitát lezárta.A magyar és a tunéziai kapcsolatok szorosságáról, valamint az Európai Unió és a mediterrán ország közötti kiemelt partnerség fontosságáról beszélt expozéjában a Miniszterelnökség államtitkára.Csepreghy Nándor rámutatott: a megállapodáshoz készült jegyzőkönyv kihirdetésére Románia és Bulgária uniós csatlakozása miatt van szükség.Felelevenítette, hogy az unió hogyan támogatja Tunézia demokratikus átalakulását, különösen a 2011-es arab tavasz óta, és azt, hogy a kiemelt partnerségről 2014-ben állapodott meg a két fél, amelynek célja a politikai és gazdasági együttműködés, valamint a terrorizmus elleni közös küzdelem. Közölte azt is, hogy Tunézia külkereskedelmének 63 százaléka irányul az unióba.Magyarország schengeni tapasztalatai is értékesek lehetnek a tunéziai határőrizet számára - hangsúlyozta.Hörcsik Richárd (Fidesz) szerint Magyarország alapvető érdeke, hogy Tunézia politikai és gazdasági stabilitása fennmaradjon, mert ha azt komoly fenyegetés érné, tovább nőne az Európára háruló bevándorlási nyomás.A politikus sikeresnek nevezte az unió és Tunézia együttműködését, hiszen Tunézia külkereskedelmi áruforgalmának hétharmadát az uniós országokkal folytatja. Hatékonynak a kétoldalú gazdasági kapcsolatok is - tette hozzá.A szocialisták támogatásáról biztosította az előterjesztőt Mesterházy Attila (MSZP), aki előremutatónak és szükségesnek nevezte a jegyzőkönyv ratifikálását. Felidézte az unió és Tunézia partnerségének állomásait.Bana Tibor (Jobbik) formalitásnak nevezte a javaslatot, amelynek tárgyalására Bulgária és Románia uniós csatlakozása miatt van szükség. Hozzátette: további hat térségbeli országgal kötött hasonló egyezményt az unió, amelynek célja a kereskedelmi kapcsolatok szorosabbra fűzése.Kiemelte: Tunézia felelőssége óriási a jelenlegi migránsválságban, és bár a legnagyobb kibocsátó ország, az állam szerint láthatóan nem tesz eleget ennek megakadályozására.Szerinte, mivel az unió kiemelten támogatja az országot, elvárható lenne részükről nagyobb együttműködés a migránsválságban.A javaslatot azonban pártja támogatja - zárta szavait.A vitát Hiller István (MSZP) levezető elnök lezárta.Az Európai Unió és tagállamai valamint Kanada közötti stratégiai partnerségi megállapodás kihirdetéséről szóló vita során Csepreghy Nándor államtitkár ismertette az előterjesztést. Felszólalása során hangsúlyozta, hogy Kanada egyike az EU tíz stratégiai partnerének és egyben az európai közösség 12. legfontosabb kereskedelmi partnere. A megállapodás az együttműködést számos külpolitikai és ágazati szektorban erősíti meg - tette hozzá. Ezek közé sorolta a béke, a biztonság, a terrorizmus elleni küzdelem, a válságkezelés, az energia, a közlekedés, a kutatás-fejlesztés, az egészségügy, a környezetvédelem és az éghajlatváltozás területeit. Egyúttal fokozza az együttműködés olyan formáit, amelyek közvetlen hatást gyakorolnak az egyes tagállamokra illetve állampolgárokra, például a fiatalokat célzó oktatási és kulturális programok vagy a konzuli védelem területén - hangsúlyozta.Az államtitkár külön kiemelte, hogy a most tárgyalt stratégiai partnerségi megállapodás nem ugyanaz, mint az Európai Unió és Kanada közötti szabadkereskedelmi megállapodás (CETA). Az előbbi a politikai és gazdasági együttműködés általános területeit és elveit, míg az utóbbi a kétoldalú kereskedelmi kapcsolatok konkrét feltételeit szabályozza - ismertette a részleteket.Az államtitkár a külkapcsolatokat elemezve arra is kitért, hogy Kanadában több mint 316 ezren vallják magukat magyar származásúnak.Hörcsik Richárd, a Fidesz vezérszónoka is azt hangsúlyozta, hogy a stratégiai partnerségi megállapodás és a CETA két, egymástól teljesen különálló egyezmény. A szerződő felek közötti szoros történelmi kötelékről és fokozatosan fejlődő kapcsolatokról beszélő képviselő kiemelte, hogy az EU és Kanada közötti stratégiai megállapodás tárgyalásai már 2011-ben megkezdődtek.Arra is kitért, hogy a tárgyalt megállapodás mostani megállapodás keretjellegű egyezmény, ami megerősíti a szerződő felek közötti politikai kapcsolatot és számos területen magasabb szintre emeli az együttműködést. A megállapodás megfelelő keretet biztosít a kétoldalú és a multilaterális együttműködéseknek - tette hozzá.Elérkezett az idő, hogy magasabb szintre emeljük a Kanadához fűződő kapcsolatokat - összegzett a képviselő, hozzátéve, 1956 után Kanada mintegy negyvenezer magyarnak adott otthont.Mesterházy Attila (MSZP) azt mondta, hogy a megállapodás célja a kétoldalú együttműködés megerősítése számos külpolitikai és ágazati területen. Ezek közé sorolta a békét és biztonságot, a terrorizmus elleni küzdelmet, a válságkezelést, a globális kormányzást, a tengeri biztonságot, az energetikát valamint a kutatás-fejlesztést.A megállapodásnak politikai jelentősége is van, mert ezzel is jelzést lehet küldeni a populistáknak, hogy a bezárkózás káros, a nyitás viszont - ha ésszel történik - a nemzetek érdekeit szolgálja - fogalmazott, egyúttal bejelentette, hogy frakciójuk támogatja a megállapodást.Bana Tibor (Jobbik) arról beszélt, hogy a mostani egy hagyományos államok közötti stratégiai partnerségi megállapodás, amilyenből az EU számtalan hasonlóval rendelkezik. A képviselő aláhúzta, hogy frakciójuk támogatja a megállapodás kihirdetését, de egyúttal utalt arra, hogy a CETA-t annak ellenzői éppen olyan pontokon támadják, amelyek részét képezik a most tárgyalt egyezménynek is. Arra is kitért, hogy egy átfogó gazdasági és kereskedelmi megállapodás csökkenti az európai fogyasztói és környezetvédelmi sztenderdeket.Ezután Hiller István (MSZP) levezető elnök lezárta a vitát.Csepreghy Nándor, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára a kormány előterjesztését ismertetve expozéjában kifejtette: a meglévő rendelkezést két módon változtatnák meg: feladatátrendezést hajtanának végre, illetve lehetővé tennék, hogy a 300 négyzetmétert meghaladó lakóingatlanok építése és bővítése esetén is elegendő legyen a bejelentési kötelezettség.Emlékeztetett, hogy ezt a lehetőséget korábban a 300 négyzetméter alatti lakóingatlanok esetében már engedélyezték abban az esetben, ha nem üzleti célú ingatlanról van szó. Az államtitkár szerint ezt a lehetőséget főleg vidéken, többgenerációs családi házak építésekor használhatják ki.Csepreghy Nándor elmondása szerint 2015-ben 12 ezer lakásépítési engedélyt nyújtottak be, 2016-ban már 21 ezret és ebből 12 ezer egyszerűsített bejelentés volt.Hangsúlyozta, minden más esetben, amikor nem a lakhatást segítő beruházásról van szó, továbbra is szigorú szabályoknak kell megfelelni, a beépítettségi szabály sem változik.Galambos Dénes, a Fidesz vezérszónoka amellett, hogy elismételte az expozéban elhangzottakat, kiemelte, hogy 2017 az otthonteremtés éve is lesz.Józsa István, az MSZP vezérszónoka azzal kezdte felszólalását, hogy kijelentette: a módosítás "nem a csokosoknak, hanem a csókosoknak" kedvez majd, mivel az engedélyezési eljárások feladatátrendezése a kormányközeli embereknek kedvez. Elmondta még, hogy az egyszerűsítés nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket a 300 négyzetméter alatti ingatlanoknál sem, ezért az MSZP nem tudja támogatni a javaslatot.Hollik István (KDNP) felszólalásában kiemelte, hogy egy egyszerű lakásbővítés is engedélyeztetéshez volt kötve akkor, ha a ház, amelyben az ingatlan volt, meghaladja a 300 négyzetméteres területet. Ezt a helyzetet segíti a javaslat azzal, hogy elfogadása esetén ebben az esetben nem kell engedélyt kérni.Hegedűs Lorántné (Jobbik) szerint ez a tervezet is csak arról szól, hogy a politika és az üzlet belefolyik az építési és településképi törvénybe. Feltette a kérdést, hogy milyen társadalmi hatást várnak el ettől a javaslattól. A képviselőnő elmondta még, hogy a javaslat elfogadása esetén elhárul az akadály az elől, hogy "vállalhatatlanul ronda" házakat lehessen építeni. A társadalmi hatása katasztrofális lesz, a javaslat értelmetlen és káros, ezért a képviselő a visszavonását kérte.Sallai R. Benedek (LMP) vezérszónoki felszólalásában többször is azt hangsúlyozta: nem tudja elképzelni, hány ember lehet a magyar társadalomban, aki azért nem épít 300 négyzetméter feletti lakóépületet, mert azt engedélyeztetni kell. Hozzátette: pusztán néhány ember igényeinek akar a kormány megfelelni, és a javaslat nem az áltagos magyar ember érdekét szolgálja.Csepreghy Nándor az elhangzottakra reagálva közölte: sokan vannak, akiknek segít ez a könnyítés és fontosnak tartják a középosztály megerősítését is. Jelezte, hogy az építési környezettel, településképpel kapcsolatos szabályokat ez a javaslat nem érinti, ha a Jobbiknak ezzel kapcsolatos problémája van, akkor azt más törvényhelyen kell jelezni. Az államtitkár közölte továbbá: szerinte az ellenzék azt gondolja, csak a szabályokat kijátszani akaró állampolgárok vannak. Erre válaszul Hegedűs Lorántné azt mondta, inkább Csepreghy Nándor túl jóhiszemű.Legény Zsolt (MSZP) azt mondta, nem túl életszerű, hogy 300 négyzetméter feletti építkezésbe kezdenek családok. Kire vonatkozik, melyik fideszes potentátra ez a javaslat? - tette fel a kérdést.Sallai R. Benedek (LMP) szerint a fideszes elit megrendelését kívánják teljesíteni a jogszabállyal.Hegedűs Lorántné (Jobbik) szerint a javaslattal nem zárják ki, hogy irodák építése is történjen.Hollik István (KDNP) azt mondta, érti, az ellenzéknek az a dolga, hogy a demagóg mantrákat ismételje, de nem ártana elolvasni a törvényt.Hegedűs Lorántné szavaira reagálva Hollik István azt mondta, a törvény címe nyilvánvaló. A javaslat szerint egy 300 négyzetméter feletti lakóházban, társasházban, - ahol lehet több lakás is - , eddig nem volt végezhető bővítés, építési engedélyt kellett kérni, mostantól erre nem lesz szükség - fejtette ki.Józsa István (MSZP) szerint a korrekció az eredeti törvény hibáját mutatja bizonyító erővel. Az építéshatósági kérdésekre térve úgy látta: továbbra is bizonytalanság van. Nem a gyorsítás ellen vannak, hanem annak garanciáját nem látják, hogy ha valaki megépít egy ingatlant, akkor használni is tudja, és nem kap érte büntetéseket.Csepreghy Nándor azt mondta: konkrét szövegszerű módosítást kérnek, hogy az irodákat kizárják, és konzultációt is ígért a jobbikos képviselőnek.Galambos Dénes (Fidesz) visszautasította, hogy személyre szabott törvényalkotás történne. A korábbi lakásszerkezetből adódó problémákat kívánják kezelni - rögzítette.Csepreghy Nándor zárszavában azt mondta, a kormány feladata, hogy szabályokat alkosson. Abból indultak ki, hogy akikre ezek a szabályok vonatkoznak, nem az állam kijátszásában érdekeltek. Jelezte: a mérnöki és építészkamarával egyaránt konzultáltak, és nyitottak a módosító javaslatokra.Az elnöklő Jakab István az általános vitát lezárta.