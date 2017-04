OGY: Arról vitáznak, hogy a külszolgálaton dolgozók családtagjai is kaphassanak diplomata-útlevelet a jövőben

Az egyes külügyi igazgatási tárgyú törvények, valamint a tartós külszolgálat ellátásához kapcsolódó törvények módosításáról szóló javaslat tárgyalásával kezdte meg munkáját csütörtökön az Országgyűlés.



Államtitkár: a mindennapi működésből fakadó problémákat kezeli a javaslat



Szabó László, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára expozéjában felidézte: a tavaly júniusban elfogadott külképviseletekről és tartós külszolgálatról szóló törvény mostani módosítása az elmúlt időszakban felmerült, a mindennapi működésből fakadó problémákat kívánja kezelni és technikai pontosításokat tartalmaz, amelyek nem változtatnak a törvény koncepcióján és eredeti szabályozási céljain, de lehetővé teszik, hogy a külképviseletek és az ott dolgozók rugalmasabb szabályok alapján, magas színvonalon képviseljék Magyarország érdekeit és értékeit.



Az államtitkár elmondta: a módosítással rendezik a külszolgálatra kihelyezettek és családjuk egészségügyi ellátásának kérdéskörét, valamint bővítik a diplomata-útlevélre jogosultak körét. Hozzátette: a javasolt módosítás megoldást jelent arra a hosszú ideje megfogalmazódott igényre, hogy a külszolgálatot teljesítő személyek élettársai, illetve felmenői is részesülhessenek diplomata-, illetve külügyi szolgálati útlevélben, enélkül ugyanis a fogadó ország általános idegenrendészeti szabályai vonatkoznak rájuk, amelyeknek gyakran nem felelnek meg, tekintettel arra, hogy az érintettek nem munkavállalási vagy tanulmányi céllal érkeznek az adott országba. Ismertetése szerint a módosítást az Európai Parlament magyarországi képviselőire is kiterjesztenék.



Az államtitkár a módosítások között említette azt is, hogy a javaslat a külképviseleti vezetők és egyéb munkakörök esetében is megteremti a kötetlen munkaidő-beosztás lehetőségét, mert a diplomáciai munka jellege folytán ez a legkedvezőbb mind a kihelyezettek, mind a missziók számára. Emellett a javaslat szabályozza a fizetés nélküli szabadság jogintézményét és a keresőképtelenség miatti juttatásokat is - tette hozzá Szabó László.



Fidesz: rendezik a kihelyezettek családjainak szociális biztonságával kapcsolatos kérdéseket



Csenger-Zalán Zsolt (Fidesz) közölte, már az eredeti törvény is nagy hangsúlyt fektetett a kihelyezettek családjának szociális biztonságára, most az egészségügyi ellátás kérdéseit és a diplomata-útlevél családtagok általi használatának szabályait rendezik.



Azt mondta, a jövőben a devizailletmény nemcsak euróban, hanem dollárban vagy forintban is folyósítható. Rögzítik, hogy a vezetői és a diplomata-munkakörben foglalkoztatottak munkarendje kötetlen.



Csenger-Zalán Zsolt elmondta, a nemzetközi fejlesztési együttműködésről szóló törvény módosításával a hatékonyság növelését szolgálja az előminősített civil szervezet státusának bevezetése. Közölte, a módosítás világossá teszi, hogy nemzetközi szervezeteknek fizetett általános hozzájárulások bizonyos hányada multilaterális hivatalos fejlesztési támogatásnak számít, ezáltal a nemzetközi fejlesztési együttműködési és a nemzetközi humanitárius segítségnyújtási szakpolitikák forrásainak részét képezi.



MSZP: a javaslat nem rendezi a korábbi felvetéseket



Mesterházy Attila (MSZP) úgy látta, hogy ugyan van a törvényjavaslatnak létjogosultsága, de az továbbra sem rendezi azokat a kérdéseket, amit a jogszabály tavalyi elfogadásakor felvetettek.



Példaként azt említette, ne lehessen olyan ember Magyarország nagykövete, aki nem itt él, vagy adott esetben a fogadó ország állampolgára.



Jelezte, az MSZP-frakció nagy valószínűséggel tartózkodik a szavazásnál.



Jobbik: a kérdések megválaszolásától függ a törvény támogatása



Bana Tibor (Jobbik) attól tette függővé frakciója szavazatát, hogyan sikerül eloszlatnia a kormánynak a Jobbik kételyeit.



Szóvá tette, hogy még az előtt módosítják a külügyi törvényt, hogy annak egyes részei augusztusban hatályba lépnének. Szerinte ez a tavalyi törvénymódosítás előtti kapkodás és az egyeztetések hiánya miatt van.



Szerinte csökkentik a diplomaták juttatásait is, gyermekeik után iskoláztatási támogatásra sem lesznek jogosultak. Miért a magyar diplomatákon akar spórolni a kormány? - kérdezte. Kifogásolta, hogy a diplomata-álláshelyet a külügyminiszter belső pályázaton hirdeti meg, ez pedig csökkenti annak lehetőségét, hogy a szakmailag legalkalmasabb jelöltet találják meg.



Bana Tibor azt is firtatta, miért kaphat diplomata-útlevelet a külszolgálaton lévő élettársa, illetve annak egyenesági felmenője.



Az elnöklő Sneider Tamás az általános vitát lezárta.



Zárszó



Szabó László zárszavában azt mondta, bízik abban, hogy az egyeztetéseken sikerül előrébb jutni a törvényjavaslat ügyében. Jelezte, megfontolják Mesterházy Attila javaslatát.



Az államtitkár vitatta, hogy kapkodva fogadták el tavaly a külügyi törvényt, és szerinte most az egy év alatt összegyűlt tapasztalatok miatt megfontoltan tudják módosítani a jogszabályt.



Az államtitkár szerint nem csökkennek a diplomaták juttatásai, a szabadságfokuk nő azáltal, hogy jóval több rugalmassággal, családjuk igényeinek megfelelően dönthetnek a juttatásaik felhasználásáról.



Közölte azt is, továbbra is a szakmai szempontok érvényesülnek akkor, amikor a miniszter dönt az adminisztratív dolgozók esetében is a pályázatokról.



A diplomata-útlevelekkel kapcsolatos módosítást a családok együtt maradásának segítésével, illetve a nagyszülők könnyebb utazásával és kint tartózkodásának segítésével indokolta.









A közműcsatlakozást egyszerűsíti az egyes törvények Magyarország versenyképességének javítása érdekében történő módosítása, amelynek általános vitája csütörtökön kezdődött meg az Országgyűlésben.



Miniszterelnökség: a közműcsatlakozás területén is egyszerűsödhetnek az állampolgárok és a vállalkozások mindennapjai



Csepreghy Nándor, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára szerint a hét jogszabályt módosító törvényjavaslat elfogadása esetén új területen folytatódhat a kormány bürokráciacsökkentő politikája, a közműcsatlakozás területén is egyszerűsödhetnek az állampolgárok és a vállalkozások mindennapjai.



Elmondta, a Világbank felmérése szerint Magyarországon kiugróan időigényes, 257 nap a villamos hálózatra való csatlakozás. Ez az időtartam kétszerese a lengyelországinak, illetve a szlovákiainak - jegyezte meg.



Úgy összegzett: a villamos hálózatra csatlakozás magas időigénye késlelteti "a beruházások termőre fordulását".



Az államtitkár szerint a problémát a hálózatra csatlakozás tervezési, valamint az ezzel párhuzamosan futó hatósági engedélyezési eljárások időigénye okozza.



Csepreghy Nándor elmondta, új mentességi szabályok lesznek a csatlakozási díjak esetében a földgáz-, a villamosenergia- és a víziközmű-szektor esetében is. Kifejtette: a mentességet az egyes szektorokban olyan mérőszámokhoz igazították, amelyek megfelelnek egy családi ház vagy egy kisebb gazdálkodó egység fogyasztásának.



Törvényi szintre emelik legkisebb költségek érvényesítésének elvét. Rögzítik, hogy a különdíjas szolgáltatások végzése esetén a rendszerüzemeltető által alkalmazható különdíj mértékének megállapításakor a munkavégzésre ténylegesen fordított időt vegyék figyelembe - ismertette.



Az államtitkár szerint jelenleg a hatóságként eljáró elosztóknak túlzott mérlegelési jogköre van a közműcsatlakozási kérelmekhez csatolandó tervek elbírálásakor. Hozzátette: törvényi garanciaként beépül a szabályozásba mindhárom szektornál, ha az elosztó nem találja megfelelőnek a vezeték kiviteli terveit, az igénybejelentő a műszaki biztonsági hatóságtól kérhet alkalmassági nyilatkozatot.



Elmondta azt is, jelenleg az áram- és a vízközmű-szektorban a fogyasztó nem választhatja ki a kivitelezőt, ellenben a földgázszektorban lehetőség van arra, hogy gázszerelők nyilvántartásából válasszon kivitelezőt a fogyasztó. Jelezte, a gázszektorban alkalmazott megoldást most átültetik a többi két szektorba.



Csepreghy Nándor azt mondta, a törvényjavaslat biztosítja, hogy a közműcsatlakozás kiépítésével az elosztó észszerű határidőn belül akkor is köteles legyen a csatlakozást átvenni és üzembe helyezni, ha a fogyasztó saját vállalkozóval végeztette a kivitelezést és az nem tér el a tervektől.



Kitért arra, hogy terület- és településrendezési kérdéseket is érint a módosítás. A terület- és településrendezési terveket egy, az ipar, vagy a mezőgazdaság területén működő vállalkozás telephelyének építésekor módosíthatják, tervek módosításának költsége 6-15 millió forint között van, ebből 2-3 millió forintot is kitehet a térképek beszerzése, a közműadatok díja - részletezte az államtitkár.



Hozzátette: a központi költségvetésből finanszírozott szereplőknek a térképi adatokat ingyenesen biztosítják. Megjegyezte, szintén ingyenességet biztosítnak a Lechner Tudásközpontnak, amely az országos építésügyi nyilvántartás, valamint az országos területfejlesztési és területrendezési információs rendszer működtetésével hatékonyan segíti az önkormányzatok tervezési feladatait.



Fidesz: a javaslattal gyorsabban, de továbbra is biztonságosan valósulhatnak meg fejlesztések



Bodó Sándor, a Fidesz vezérszónoka arról beszélt: eddig a rendkívül hosszú eljárási rend eltántoríthatta a fejlesztésektől a befektetőket, a most javasolt határidő-csökkentés viszont olyan inspiráló tényező lesz a gazdasági szervezetek számára, ami elősegíti, hogy a jövőben reményteljesebben vágjanak bele egy-egy fejlesztésbe.



Jogos igénynek tartotta, hogy felgyorsuljon a közműhálózatra való rácsatlakozás és a munkálatokat megfelelő szakértelemmel bíró szakemberek végezzék el. Üdvözölte a bürokrácia és a költségek csökkentését, valamint az adatbázisok, térképek és kimutatások hozzáférhetőségének javítását. Szerinte a módosításoknak köszönhetően



a települési és a megyei önkormányzatok, a szakhatóságok és a vállalkozások eredményesebben és pontosabban tudnak majd dolgozni.



Jobbik: üdvözlendő a költségcsökkentés, de kompenzálni kell a közműszolgáltatókat



Kepli Lajos, a Jobbik vezérszónoka üdvözlendőnek tartotta, hogy a lakosság terhei anyagi és adminisztratív szempontból is csökkenjenek, ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a közműhálózatokra való rákötési díj elmaradása és a határidők rövidülése a közműszolgáltatóknál bevételcsökkenést, illetve a létszámbővülés szükségességét feltételezi. Hozzátette: a javaslat nem szól arról, hogy ezt milyen módon kompenzálja az állam a szolgáltatók felé. Szerinte a kompenzáció hiánya hosszú távon kárt okozhat, nehéz helyzetbe hozhatja a szolgáltatókat vagy ellehetetlenítheti a működésüket, aminek végső soron a lakosság látja majd a kárát.