OGY - Orbán Viktor: a határőrizet jogáról nem mondunk le - videó

Orbán Viktor miniszterelnök felszólal napirend előtt az Országgyűlés plenáris ülésén 2018. szeptember 17-én.

Fotók: MTI/Kovács Tamás

- szögezte le Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn napirend előtt az Országgyűlésben.Nem engedjük, hogy a határőrizet jogából bárki akár egy jottányit is elvegyen - nyomatékosította a kormányfő a parlament őszi ülésszakát megnyitó beszédében, jelezve, hogy ezt az álláspontot fogja képviselni az eheti salzburgi európai csúcstalálkozón.Hozzátette: "a határvédelemhez jobban értünk, mint bárki Brüsszelben, vagy valamely nemzetközi szervezetben".SzerinteHangsúlyozta:, belőlük áll a magyar hadsereg és a rendvédelmi erők köteléke. Erre esküsznek fel, és ez az a többlet, amit semmilyen pénzért nem lehet megvásárolni, nekünk ez a legerősebb védőpajzsunk - jelentette ki a miniszterelnök.Orbán Viktor szerint"A kapukulcsot akarják" - hangoztatta.A kormányfő szerintKijelentette:- fogalmazott.Orbán Viktor elmondta, 2019-ben európai parlament (EP-) választás lesz és a jövő legfontosabb kérdésre a migráció, ennek megfelelően a politikai erők Európában ma két táborra oszlanak: bevándorláspártiakra és bevándorlásellenesekre.- hangoztatta.Szerinte a bevándorláspártiaknak most el akarják venni Magyarországtól a határvédelem jogát.A kormányfő azt helyesnek tartja, hogy megerősítik a határok védelmét, vagy ha segítséget kapnak azok, akik nem elég erősek a határaik megvédéshez."De az nem helyes, ha tőlünk el akarják venni a határvédelem jogát és helyettünk Brüsszel akarja irányítani a magyar határ védelmét" - rögzítette.Kitért arra is, hogy a bevándorlási válság óta romlik Európában a közbiztonság. A migránsválság kezdete óta Európában a migráns hátterű támadásoknak 347 halálos áldozata volt - közölte. Ezek az elkövetők bejutottak Európába és a jövőben is be akarnak jutni - mutatott rá.A jövő májusi EP-választással összefüggésben beszélt arról, hogy éppen ideje, hogy távozzon jelenlegi európai elit, mert nem tudta az Európában tartani az Egyesült Királyságot és nem tudta Európán kívül tartani a migrációt.- jelentette ki. Hozzátette: Magyarország szolidáris minden bevándorlásellenes kormánnyal, legyen bármilyen a pártösszetétele.A Sargentini-jelentésről szólva úgy értékelt, a dokumentum Magyarország ellen íródott és nem a magyar kormány ellen. Szerinte: a szöveg abszurd elemeket tartalmaz, többek között a magyarországi antiszemitizmusról. A modern antiszemitizmus európai központja éppen Brüsszelben van, onnan finanszírozzák az Izrael-ellenes politikai akciókat - hangoztatta.Orbán Viktor elmondta,és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető minisztert kérik fel, hogy járjon el az ügyben.A kormányfő értékelése szerintAzt mondta: "ha munka van, minden van, ez nemcsak közbölcsesség, hanem a magyar gazdasági modell lényege is". Magyarország az Európában manapság divatos segélyalapú gazdaság helyett munkaalapú gazdaságot épít - magyarázta.Beszámolt arról, hogy 2010-hez képest az idei évre közel 800 ezerrel nőtt a foglalkoztatottak száma, hatszázezren a magángazdaságban helyezkedtek el. Közelítünk a 4,5 milliós álomhatárhoz: hamarosan ennyi magyar fog dolgozni - mondta.Orbán Viktor elmondta, a munkanélküliség idén az első félév végén 3,6 százalékos volt, ezzel Magyarország a harmadik helyen áll Európában a németek és a csehek után.Hozzátette:Jelezte, tartják azon a vállalásukat, hogy úgy kormányoznak: Magyarországon egyre jobban megérje dolgozni és gyermeket vállalni. SzerinteElmondta, 2018 második negyedévében 4,8 százalékkal, az unió átlagának kétszeresével nőtt a magyar gazdaság.Megerősítette, a nyugdíjasokkal kötött megállapodásuknak megfelelően "szinte biztosra vehető", hogyA kormány szerint a magyar gazdaság mai sikerében a nyugdíjasok korábbi munkája is benne van, nekik is részesedniük kell a mai sikerekből. Így méltó és így igazságos - jelentette ki.Beszámolt a közelmúltban bejelentett debreceni BMW-, illetve tiszaújvárosi Mol-ThyssenKrupp-beruházásokról. Elismerését fejezte ki a mezőgazdaságban dolgozóknak.Kitért arra is, hogy több mint másfélmillió gyermek kezdte meg a tanévet a köznevelésben. Egymillió gyerek ingyen kapja a tankönyveket; ilyen talán máshol nincs is Európában - közölte. A felsőoktatásba 85 ezer hallgatót vettek fel, ez kétezer-ötszázzal több, mint tavaly; 65 ezren kapnak állami ösztöndíjat, ez ötezerrel több, mint egy éve - részletezte.Elmondta,Orbán Viktor miniszterelnök napirend előtti felszólalásával indul ma az Országgyűlés őszi ülésszaka.A képviselők első döntéseik között választhatják meg a Magyar Nemzeti Bank (MNB) új felügyelőbizottságát.A parlament honlapján elérhető napirendi javaslat alapján az ülésnap 13 órakor, a közelmúltban elhunyt Bethlen István volt MDF-s országgyűlési képviselőre emlékezéssel kezdődik, míg Ritter Imre német nemzetiségi szószóló az augusztusban meghalt Heinek Ottóról, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának elnökére gondol vissza öt percben.Ezt követően hangozhat el a kormányfő napirend előtti beszéde, majd a frakciók arra adott válaszai.A képviselők a határozathozatalok ideje alatt dönthetnek a jegybank felügyelőbizottságáról, amelynek új elnöke és tagjai esküt is tesznek.Az Országgyűlés várhatóan igazolja Serkisian Szeván Simon örmény nemzetiségi szószóló mandátumát, elődje, Simani Silva még nyár elején mondott le parlamenti helyéről.Az ülésnap interpellációkkal és az azonnali kérdések és válaszok órájával zárul.