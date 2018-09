OGY - Orbán: a bevándorlás nem pártkérdés, hanem elsőrendű nemzeti ügy - videó

Orbán Viktor miniszterelnök felszólal napirend előtt az Országgyűlés plenáris ülésén 2018. szeptember 17-én.

MTI Fotó: Kovács Tamás

Nem pártkérdés, hanem elsőrendű nemzeti ügy a bevándorlás kérdése - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn az Országgyűlésben.A kormányfő az őszi ülésszak nyitó napján tartott beszédében súlyos, történelmi hibának nevezte azt, hogy az európai elit nem tudta az Európai Unión belül tartani a briteket és kívül tartani a migránsokat.Azt mondta, a bevándorlás ellen küzdők ellen folyamatos támadás zajlik, ennek egyik eleme a Sargentini-jelentés.A dokumentum Magyarország ellen íródott és nem a magyar kormány ellen - folytatta Orbán Viktor, megjegyezve: a szöveg abszurd elemet tartalmaz, többek között a magyarországi antiszemitizmusról. A modern antiszemitizmus európai központja éppen Brüsszelben van, onnan finanszírozzák az Izrael-ellenes politikai akciókat - hangoztatta.A határőrizet jogáról nem mondunk le - szögezte le Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn napirend előtt az Országgyűlésben.Nem engedjük, hogy a határőrizet jogából bárki akár egy jottányit is elvegyen - nyomatékosította a kormányfő, hozzátéve: a határvédelemhez jobban értünk, mint bárki Brüsszelben.Hangsúlyozta: a mi határainkat nem csak profik, hanem hazafiak védik, belőlük áll a magyar hadsereg és a rendvédelmi erők köteléke. Erre esküsznek fel, és ez az a többlet, amit semmilyen pénzért nem lehet megvásárolni, nekünk ez a legerősebb védőpajzsunk - jelentette ki a miniszterelnök.Orbán Viktor úgy fogalmazott: Brüsszelben most sem arról beszélnek, hogy minden eszközzel meg kell védeni az unió határait, hanem "portaszolgálatot" akarnak létesíteni; nem megállítani, hanem menedzselni akarják a bevándorlást.Kijelentette: hazánk nem átjáróház és nem is gyűjtőtábor; ha keveredni akarnánk más kultúrákkal, civilizációkkal, akkor erről mi konzultálunk és határozunk, de ettől az ötlettől eltanácsolná a magyar embereket.Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn a parlamentben arra kérte az ellenzéki pártok képviselőit, hogy "nemzeti ügyekben álljanak a nemzet mellé", és sose szavazzanak Magyarország ellen.Mint - a napirend előtti felszólalását kommentáló frakciómegszólalások utáni viszonválaszában - elmondta, öt hónappal ezelőtt a parlamenti választáson a magyar nép úgy döntött, hogy "önök akkorák, mi pedig ekkorák", eldöntötte, kinek mennyi bizalmat ad, és kifejezte azon szándékát, hogy a kormány folytassa a család-, gazdaság- és nemzetpolitikáját, illetve a migrációval szembeni fellépését.Annyit talán fontoljanak meg, hogy ha nem akarnak bent ragadni a múltban, és mindig ugyanabban a mókuskerékben száguldozni, akkor talán kövessék az embereket; az sokat segít - javasolta az ellenzéknek a miniszterelnök, aki szerint így a magyar emberek élete szempontjából valóban fontos kérdések is napirendre kerülhetnek a törvényhozásban.Orbán Viktor miniszterelnök napirend előtti felszólalásával indul ma az Országgyűlés őszi ülésszaka.A képviselők első döntéseik között választhatják meg a Magyar Nemzeti Bank (MNB) új felügyelőbizottságát.A parlament honlapján elérhető napirendi javaslat alapján az ülésnap 13 órakor, a közelmúltban elhunyt Bethlen István volt MDF-s országgyűlési képviselőre emlékezéssel kezdődik, míg Ritter Imre német nemzetiségi szószóló az augusztusban meghalt Heinek Ottóról, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának elnökére gondol vissza öt percben.Ezt követően hangozhat el a kormányfő napirend előtti beszéde, majd a frakciók arra adott válaszai.A képviselők a határozathozatalok ideje alatt dönthetnek a jegybank felügyelőbizottságáról, amelynek új elnöke és tagjai esküt is tesznek.Az Országgyűlés várhatóan igazolja Serkisian Szeván Simon örmény nemzetiségi szószóló mandátumát, elődje, Simani Silva még nyár elején mondott le parlamenti helyéről.Az ülésnap interpellációkkal és az azonnali kérdések és válaszok órájával zárul.