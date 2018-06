OGY - Nemzetközi egyezményeket tárgyal ma az Országgyűlés

A napirenden lévő egyezmények között szerepel a Magyarország és Kína közötti, a diplomáciai célú ingatlanok vásárlásáról szóló megállapodás, amelynek révén a magyar fél megvásárolhatja a pekingi nagykövetség részére bérelt ingatlant, míg Kína a nagykövetségi rezidenciával szomszédos, Benczúr utcai ingatlant veheti meg.



A képviselők megvitatnak egy Kazahsztánnal kötött, a kölcsönös vízummentességről szóló módosított megállapodást is, továbbá légügyi egyezményeket Szingapúrral, a Moldovai Köztársasággal, Jordániával és Grúziával.



Több megállapodás is azért szerepel a napirenden, mert jegyzőkönyvvel kellett kiegészíteni azokat a horvát uniós csatlakozás miatt.





Államközi egyezmények tárgyalásával folytatta munkáját kedden délelőtt az Országgyűlés. Napirenden voltak a kínai, kazah és szingapúri féllel kötött különböző témájú megállapodások.



Magyar-kínai egyetértési megállapodás diplomáciai célú ingatlanok vásárlásáról



Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenéséért felelős államtitkára elmondta: a javaslat rendezi a hosszú ideje napirenden levő, Magyarország pekingi nagykövetsége részére bérelt ingatlan megvásárlását, valamint a Kínai Népköztársaság budapesti nagykövetségi rezidenciájával szomszédos, Benczúr utcai ingatlan tulajdonjogának kérdését. Közölte: a nemzetközi szerződés a budapesti és pekingi ingatlanok kérdését összekötve mindkét fél számára kölcsönösen előnyős módon rendezi az érintett diplomáciai ingatlanok helyzetét. A tárgyalások eredményeként a felek egyaránt hozzájárulnak az érintett ingatlanok adó- és illetékmentes megvásárlásához - tette hozzá.



Hörcsik Richárd, a Fidesz vezérszónoka a magyar-kínai kapcsolatok fontosságát hangsúlyozta és a Fidesz nevében a támogatta a javaslatot.



Mirkóczki Ádám, a Jobbik vezérszónoka logikusnak, indokoltnak és támogathatónak nevezte a javaslatot, de tájékoztatást kért az ingatlanvásárlások összegéről.



Gurmai Zita, az MSZP vezérszónoka pártja nevében szintén támogatta a javaslatot.



Magyar-kazah megállapodás a diplomata- és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgárok kölcsönös vízummentességéről



Menczer Tamás elmondta: a javaslat szerint a diplomata- és szolgálati útlevéllel rendelkező magyar és kazah állampolgárok eddigi 30 napos vízummentes tartózkodási jogát 90 napra emelik a két ország közötti kapcsolatok erősítése céljából. Így az ilyen típusú útlevéllel rendelkező magyar, illetve kazah állampolgárok 180 napos időszakonként 90 napot meg nem haladó időtartamra vízum nélkül utazhatnak be a másik fél területére, illetve tartózkodásra jogosító engedély nélkül tartózkodhatnak ott.



Hörcsik Richárd, a Fidesz vezérszónoka szerint a kétoldalú kapcsolatokat erősíti a vízummentesség meghosszabbítása, ezért pártja nevében támogatta a javaslatot.



Mirkóczki Ádám, a Jobbik vezérszónoka szintén támogatta a javaslatot, de azt javasolta, hogy vezessenek be magasabb szintű biztonsági intézkedéseket a diplomata-útlevelek kiosztásánál, hogy kiszűrhetők legyenek az olyan "szélhámosok", mint a moszkvai "vízumgyárat" üzemeltető Kiss Szilárd.



Gurmai Zita az MSZP nevében szintén támogatta a javaslat elfogadását és fontosnak ítélte a magyar-kazah gazdasági, kulturális és oktatási kapcsolatok fejlesztését. Ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet: ha a magyar kormányfő otthonosabban érzi magát Kazahsztánban, mint az Európai Unióban, annak az az oka, hogy ott nem kérik számon rajta a jogállamiságot.



Menczer Tamás zárszavában Mirkóczki Ádám felvetésére azt mondta: Szijjártó Péter külügyminiszter semmilyen körülmények között nem dolgozott együtt Kiss Szilárddal, a miniszter vezetése alatt a vízumügyintézés a világ minden pontján szabályosan zajlik. Gurmai Zitának azt válaszolta: a magyar kormány nem egy irányba folytat diplomáciát, hanem nyugatra, keletre és délre is, és mindenhol a magyar érdekeket képviseli, égtájtól függetlenül.



Magyar-szingapúri légügyi megállapodás



Mosóczi László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára expozéjában kiemelte: a javaslat a magyar és szingapúri kormány közötti, légi közlekedésről szóló megállapodás kihirdetéséről rendelkezik.



A cél a szingapúri féllel kötött 2017. szeptemberi megállapodás magyar jogrendbe való ültetése. Jelezte: az előterjesztés megteremti a két ország közötti légi járatok indításához szükséges jogi hátteret.



Hörcsik Richárd, a Fidesz vezérszónoka azt mondta: a nagyobbik kormánypárt támogatja a javaslatot, s erre kérte az Országgyűlést is.



Varga-Damm Andrea, a Jobbik vezérszónoka közölte: mindig üdvözlik azokat a lehetőségeket, amelyek azt szolgálják, hogy Magyarország nemzetközi kapcsolatrendszere fejlődjön; az egyezményt támogatják.



Gurmai Zita, az MSZP vezérszónoka jelezte: szintén támogatják a megállapodás megkötését. Felvetette ugyanakkor, mikor és mely társaság indíthatja a közvetlen járatot.



Mosóczi László zárszavában megköszönte a konstruktív hozzászólásokat.



Az általános vitát az elnöklő Lezsák Sándor lezárta.







Napirend előtt:



Jobbik: a munkabérekhez viszonyítva magas az üzemanyagár Magyarországon



Volner János (Jobbik) arról beszélt, hogy a négyszáz forint körüli magyar üzemanyagárak az EU-ban ugyan nem kimagaslóak, de a magyar munkabérekhez és a gazdaság teljesítőképességéhez viszonyítva magasak. Azonos munkakörben egy nyugat-európai polgár hatszor-hétszer többet keres, mint magyar társa - mutatott rá.



Hozzátette: az autósokat számos egyéb teher is sújtja, például a regisztrációs adó, a vagyonszerzési illeték és a fizetős parkolás. Jobban keres egy néhány négyzetméternyi budapesti aszfalt, mint egy minimálbérért dolgozó magyar - fogalmazott, és P+R parkolók létesítését, a tömegközlekedés fejlesztését szorgalmazta.



Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára azt hangsúlyozta, hogy a kormánynak nincs ráhatása az üzemanyagárakra, az elmúlt hónapokban 60-ról 80 dollárra nőtt a kőolaj hordónkénti beszerzési ára. A jövedéki adó szabályozását az uniós minimumok határozzák meg, és nem lehet az üzemanyagokra külön áfakulcsot alkalmazni - mondta.



Szerinte nemzetközi összehasonlításban Magyarországon az egyik legalacsonyabb a jövedéki adó mértéke, Szlovákiában a benzin jövedéki adója 51 százalékkal, Szlovéniában pedig 42 százalékkal magasabb. Megjegyezte azt is, nem kell fizetni gépjárműszerzési illetéket a többi közt autóbusz, nyerges vontató vagy környezetkímélő autó vásárlásakor.



Párbeszéd: eseti bizottságot is fel lehetne állítani a kivándorlás ügyében



A hétfőn képviselői esküt tett Kocsis-Cake Olivio (Párbeszéd) arra hívta fel a figyelmet, elég kritikus időszakot élnek a magyar fiatalok, több százezren hagyják el az országot, ezért lépni kell. Hozzátette: az Eurostat adatai szerint 2017-ben 610 ezer magyar élt az EU más országaiban, az utóbbi tíz évben növekedett meg a kivándorlás, napjainkban a magyarok 5 százaléka él külföldön.



Az ellenzéki politikus szerint ebben a kérdésben nemzeti konszenzusra lenne szükség, a kormány- és az ellenzéki oldalnak le kellene ülnie az asztalhoz, a kormány akár egy eseti bizottságot is felállíthatna.



Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára szerint tavaly több magyar tért haza, mint amennyien elindultak külföldre munkát vállalni, és a közép-európai országok polgárai között a magyarok vállalnak a legkevesebben külföldön munkát.



A kormány intézkedései közül kiemelte a fiatalkori munkanélküliség csökkentését, a családtámogatási és az otthonteremtési programot. A gyermekvállalást még nem vállaló fiatalokat segítő intézkedések között említette az internetáfa csökkentését, a diákhitel feltételeinek kedvezőbbé tételét, a sportlétesítmények fejlesztését. Hozzátette: az oktatásra 2010-hez képest 38 százalékkal többet költenek.



KDNP: tiszteletre méltó a kormány tevékenysége az ukrán oktatási törvény kapcsán



Juhász Hajnalka (KDNP) a kormány tevékenységét méltatta amiatt, hogy az ukrán oktatási törvény miatt kiállt a kárpátaljai magyarok oktatási jogaiért. Szerinte tiszteletre méltó az a diplomáciai harc és offenzíva, amit a magyar kormány képviselt a nemzetközi szervezetekben. Hozzátette: ennek első eredményeit is látni, mivel Ukrajna 2023-ig kitolná az oktatási törvény alkalmazását.



Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenéséért felelős államtitkára hangsúlyozta, szerzett kisebbségi jogot elvenni nem lehet, ha ezt visszaadják a kárpátaljai magyaroknak, akkor a magyar kormány örömmel támogatja Ukrajna euroatlanti csatlakozását. Az államtitkár az oktatási törvény mellett a tervezett nyelv- és az állampolgársági törvénytervezeteket is a problémák közé sorolta. Ha valóban az a cél, hogy a magyar diákok jobban megtanuljanak ukránul, akkor az ukránt mint idegen nyelvet kell nekik megtanítani - mondta.



Jelezte, a kormány nem a vitában, hanem a megoldásban érdekelt, ezért is állapodtak meg a külügyminiszterek egy kormányközi munkacsoport létrehozásáról, amely a Velencei Bizottság ajánlásainak végrehajtását felügyeli.



Fidesz: a brüsszeli intézmények és az ENSZ migrációs tervei ellen is küzdeni kell



Hörcsik Richárd (Fidesz) szerint az EU előtti legnagyobb kihívás a migráció és az azzal járó terrorveszély, illetve szociális terhelés. Ezt az EU-ban egyre több ország ismeri fel, a magyar emberek pedig többször kifejezték szándékukat, hogy számukra fontos a nemzeti szuverenitás és maguk szeretnék eldönteni, kivel akarnak együtt élni - közölte.



A brüsszeli intézményekben rendre olyan javaslatokkal állnak elő, amelyek az illegális bevándorlók számának növelését javasolják - hangoztatta. Hozzátette: nemcsak az EU-ban kell küzdeni a migrációpárti szervezetek ellen, az ENSZ is megalkotta a globális migrációs csomagját, amely természetesnek láttatja a migrációt.



Közölte, egy globális problémát globálisan kell megoldani, az az alapvető érdek, hogy az ENSZ próbálja megállítani a migrációt.



Orbán Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára elmondta, az ENSZ-dokumentumot 2018 decemberében véglegesítik, az ugyan nem lesz kötelező jogilag, de hosszú távon közvetett joghatásai lehetnek. Bírálta, hogy a dokumentum emberi jogi szempontból közelíti meg a migrációt és elmondta, hogy a magyar kormány 12 pontban szedte össze észrevételeit.



Kiemelte, a migráció veszélyes folyamat és a nemzetközi erőfeszítéseknek ennek megállítását kell szolgálnia, a migráció nem alapvető jog. Hozzátette: az újabb szövegváltozatokban a tagállami szuverenitás erősödött, de a migráció általános megközelítésében nincs változás.



DK: az oktatási kormányzat bizonyítványa nem lett szebb



Arató Gergely DK-s képviselő a közelgő tanévzárás kapcsán azt mondta: az oktatási kormányzat idei bizonyítványa sem szebb, mint a korábbiak, mert a kormánynak nem jó a problémamegoldó képessége az oktatás területén.



Hangsúlyozta: már nemcsak a tanárok és a szülők mondják, hogy nem jó az oktatási rendszer, hanem a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) is felhívta a figyelmet az oktatás problémáira. A képviselő szerint a kormány nem fordít elég figyelmet az oktatási rendszerre és a pedagógusok fizetésére. "Ennyire nem lehet hülyének lenni ingyen", a kormánynak politikai szándéka az oktatás tönkretétele - értékelt.



Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára azt mondta: a 2010 előtti szocialista kormányok intézkedései, így az iskolabezárások, a tanárok elbocsátása és egyhavi fizetésük elvétele, illetve az önkormányzatok 12 milliárd forintos adóssága valóban tesztelte a kabinet problémamegoldó képességét.



Szerinte azonban ezeket a problémákat sikerült orvosolni: bevezették a pedagógusok életpályamodelljét, emelték a tanárok fizetését, folyamatosan javítják az iskolák működési feltételeit. Elmondta: az MTA-val a köznevelési kerekasztalon két éve szoros együttműködésben vannak, a problémák jó részét ugyanúgy látják, és a megoldásokon is közösen dolgoznak.



MSZP: elégtelen a jelenlegi áldozatvédelmi rendszer



Gurmai Zita MSZP-s képviselő egy konkrét eset kapcsán bírálta a kormány családon belüli erőszakhoz való hozzáállását.



A képviselő szerint a jelenlegi áldozatvédelmi rendszer elégtelen, mert a bántalmazott nők és gyerekek védelmét nem tudja garantálni. Helyes lépésnek nevezte, hogy áldozatvédelmi központokat hoztak létre, de szerinte az áldozatok "elrejtése" nem elég, az elkövetők elleni hatékony fellépés, rendőri intézkedés ugyanilyen fontos.



Gurmai Zita úgy vélte, a kormány a nők bántalmazóit védi, bűntársa az elkövetőknek, amíg nem ratifikálják az isztambuli egyezményt.



Rétvári Bence államtitkár visszautasította ezt az állítást és jelezte: a kormány az elmúlt nyolc évben sokat tett azért, hogy a kiszolgáltatottak, nehéz helyzetben lévők érezhetőbb segítséget kapjanak, mint korábban.



Hozzátette: a Fidesz-KDNP-kormány kezdeményezésére került be 2011-ben a kapcsolati erőszak fogalomköre a büntető törvénykönyvbe, valamint új áldozatvédelmi központok és titkos menedékházak is létrejöttek. Megjegyezte: az intézkedésről szóló törvénymódosításokat a szocialisták nem támogatták a parlamentben.



LMP: kormányhoz közel állók gazdagodnak a napenergiával kapcsolatos pályázaton



Schmuck Erzsébet LMP-s képviselő egy európai uniós, napenergiával kapcsolatos pályázat miatt bírálta a kormányt, mert szerinte az idén márciusban egy napra megnyitott tenderen csak azok tudtak indulni, akik informális csatornákon értesültek róla, és fel tudtak készülni.



Úgy vélte: a kormány célja nem a biztonságos környezetkímélő energia és a kkv-k támogatása, hanem a kormányhoz közel állók további gazdagítása.



Fónagy János, a Miniszterelnöki Kormányiroda államtitkára reagálásában közölte: a magyar kormány elkötelezett a kis- és közepes vállalkozások támogatása mellett, cél, hogy a 2014-2020-as fejlesztési ciklusban a források 60 százalékát gazdaságfejlesztésre fordítsák.



Elmondta: az energiahitel-pályázatot 2016-ban hirdették meg, a feltételek nyilvánosak voltak és a márciusi újranyitásról is megkapták a tájékoztatást az érdeklődők, akik így felkészülten, előre kidolgozott kérelmekkel várhatták az újranyitást. Jelezte: kerettúllépés miatt függesztették fel egy nap múlva a pályázatot, de a résztvevők erről is tájékoztatást kaptak.