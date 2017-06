OGY - Kemény szavak - Orbán Viktor szerint ˝Brüsszel nyíltan a terroristák pártjára áll˝

A Fidesz frakcióvezetője szerint a nemzeti konzultációból világosan kiderült, hogy meg kell védeni az országot, de ebben az ellenzékre nem lehet számítani.Kósa Lajos a miniszterelnök napirend előtti felszólalására reagálva hétfőn a parlamentben azt mondta: "ha az ellenzék jut hatalomra, akkor be fognak jönni a migránsok százezrével(...). Az ellenzék milliárdosok kottájából játszik, amelynek egy az eredője, az ország el fog veszni".Hozzátette: ha valakinek fontos a biztonsága, akkor kétszer is fontolja meg, hogy az ellenzékre szavaz-e.Az LMP frakcióvezetője arra szólította fel Orbán Viktor miniszterelnököt, hogy a mindennapok problémáit oldja meg, az egészségügy, az oktatás és a bérek helyzetét rendezze valamint a paksi bővítésről írjon ki népszavazást.Szél Bernadett hétfőn az Országgyűlésben a kormányfő napirend előtti felszólalására reagálva azt mondta, hogy a miniszterelnök nemzeti kormányzást ígért, de ehelyett egy soha véget nem érő nemzeti konzultáció zajlik. A konzultáció oldalán ráadásul egy orosz kód futott - mondta, és azt kérte, hogy a miniszterelnök mondja el, miért szolgáltatták ki a magyar állampolgárok legszemélyesebb véleményadatait Vlagyimir Putyinnak.Ha Orbán Viktor Brüsszelben terroristákat lát, akkor "Önnek tényleg elgurult végül a gyógyszer" - fogalmazott, hozzátéve: nem kellene terroristázni azokat az embereket, akikkel egy asztalnál ül, amikor helyet foglal az állam és kormányfők találkozóján.Ha a miniszterelnök bátor lenne, nem nemzeti konzultációkat tartana, hanem kiírná a népszavazást a paksi bővítésről - jelentette ki a képviselő.A KDNP értékelése szerint a nemzeti konzultáció Magyarország jövőjét szolgálja, a magyar emberek pedig jól döntöttek a feltett kérdésekben.Harrach Péter, a kisebbik kormánypárt frakcióvezetője a kormányfő napirend előtti felszólalására reagálva azt közölte hétfőn a parlamentben, hogy egyértelmű cél az ország megvédése és az üldözöttek megsegítése.Az átláthatóságról szólva fontosnak nevezte a valódi és álcivil szervezetek megkülönböztetését. "Báránybőrbe bújt a farkas és ezt meg kell akadályozni" - fogalmazott a KDNP-s politikus.Kiemelte azt is, hogy Magyarországon a negyedik legalacsonyabbak az energiaárak Európában.A miniszterelnök hétfőn napirend előtt az Országgyűlésben kijelentette: mivel Magyarország az Európai Unió tagja és az is marad, ezért ezek a viták Magyarország jövőjéről is szólnak. A hétvégi franciaországi választásokra és a szeptemberi német választásokra utalva hozzátette: számíthatunk arra, hogy a két kontinentális nagyhatalom kísérletet tesz majd Európa átalakítására, de az még nem látható, hogy ez segíti vagy nehezíti majd a magyar nemzeti érdekek brüsszeli érvényesítését.Ugyanakkor jelezte: Brüsszel már kiadott egy dokumentumot Európa lehetséges jövőbeni fejlődési irányairól, majd reformjavaslatokat tett közzé a szociális ügyekről, a gazdasági és monetáris unió mélyítéséről, az európai védelempolitikáról, a globalizációról és az európai költségvetés jövőjéről.

Olyan viták előtt állunk, amelyek témái súlyosak, következményei pedig hosszú távúak lesznek - fogalmazott Orbán Viktor.

11.00 -- jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn napirend előtt az Országgyűlésben.A kormányfő az elmúlt hét "verejtékes esztendő" után elért gazdasági sikereket sorolva arról beszélt: 7 év alatt segélyalapú gazdaság helyett sikerült "megágyazni" a munkaalapú gazdaságnak, a foglalkoztatás Magyarországon nőtt a legnagyobb mértékben az Európai Unión belül, valamint 2010 óta a harmadik legnagyobb mértékben növekedett a minimálbér, a magyar gazdaság pedig idén az első negyedévben 4,2 százalékos növekedést produkált.Hozzátette: a magyar modell működőképességét mindenhol elismerik, azok is, akik eddig aggályokat fogalmaztak meg. Orbán Viktor hangsúlyozta: ezeket az eredményeket nemzeti alapon, a nemzeti érdekeket követve sikerült elérni. Ezért azt javasolta, hogy ne kockáztassák ezt valamilyen "homályos utópia kedvéért, nevezzék azt európai egyesült államoknak, nyílt társadalomnak vagy bármi másnak".- jelentette ki Orbán Viktor hétfőn a parlamentben, napirend előtt elmondott felszólalásában.A kormányfő úgy fogalmazott: amíg a Fidesz és a KDNP kormányozza az országot, addig nem engednek Brüsszel zsarolásának és elutasítják a kötelező betelepítési kvótát.

"Amíg a polgári nemzeti oldal adja a derékhadat, addig a haza is védve lesz" - szögezte le, a nehéz munkával elért sikerek védelmét ígérve.

Orbán Viktor azt is hangoztatta, hogy amíg Magyarország demokratikus alapokon áll, nem fogadja el, hogy Brüsszel lopakodva elvegyen nemzeti jogaiból.Azt is világossá tette: aki támogatja a bevándorlást és lebontaná a kerítést, ismeretlen múltú, identitású és célú migránsokat telepítene Magyarországra, az az emberek, a nemzet, a haza ellenére cselekszik.Orbán Viktor hétfőn, napirend előtt a parlamentben azt mondta: az Európai Unió nem Brüsszel, hanem független európai nemzetek önkéntes szövetsége. Magyarország nem Európa-ellenes, sosem volt az, éppen ellenkezőleg: a kormány egy igazi európai álláspontot képvisel, a hatályban lévő európai szerződést védi, benne a tagállamok és Brüsszel közötti eredeti munkamegosztással - fejtette ki, hozzátéve: nem a magyarok álláspontja változott meg, "Brüsszel váltott gúnyát".Szerinte "Ahmed H. nyilvánvalóan képtelen hazugságai" fontosabbak Brüsszelnek, mint a magyarok biztonsága.

Azt is abszurdnak nevezte a miniszterelnök, hogy Brüsszelben ma egy "pénzügyi spekuláns" szabja meg, "merre van az előre". Európai vezetők "hajbókolnak" Soros György előtt, aki megmondhatja, mit kell tennie Európának - fogalmazott Orbán Viktor.

- A miniszterelnök közlése szerint ma a magyar emberek többsége úgy gondolja, "Brüsszel fordítva ül a lovon", és nem engedhetjük meg, hogy Brüsszel átvegye az irányítást.Orbán Viktor hétfőn napirend előtt az Országgyűlésben a nemrégiben zárult nemzeti konzultáció eredményeit ismertetve elmondta, a magyarok többsége úgy gondolja, nem engedhetjük meg, hogy Brüsszel betelepítési programokat kényszerítsen Magyarországra.Hozzátette: a többség szerint nem engedhetjük meg azt sem, hogy Brüsszel beleszóljon az adók, a bérek és a rezsidíjak meghatározásába Magyarországon.A parlamenti honlap adatai alapján Orbán Viktor A nemzeti konzultáció után címmel kért szót. A legutóbbi nemzeti konzultáción kormányzati közlés szerint mintegy 1,7 millió ember nyilvánított véleményt.Az Országgyűlés ma kezd bele utolsó tavaszi ülésébe, a képviselők az első napon a jövő évi költségvetéshez benyújtott módosító javaslatokról szavazhatnak.A házelnök napirendi javaslata szerint az ülés délelőtt 10 órakor napirend előtti felszólalásokkal kezdődik, majd tárgyalnak és szavaznak a képviselők az idei költségvetés módosításához és a jövő évi büdzséhez benyújtott összegző módosító javaslatról. Délután hangzanak el az interpellációk, az azonnali kérdések és a kérdések, majd bizottsági jelentések és összegző módosító javaslatok vitájával zárul az ülésnap.A parlament kedden és szerdán is tervez szavazni számos előterjesztésről, a 2018-as büdzsé zárószavazására pedig csütörtökön kerülhet sor.