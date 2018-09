OGY - Bizottsági elnök: az AH megfelelően járt el a letelepedési kötvények ügyében

Az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) megfelelően járt el a letelepedési kötvények ügyében végzett átvilágításokkor - mondta az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának jobbikos elnöke a testület hétfői zárt ülése után újságíróknak.



Mirkóczki Ádám emlékeztetett: a sajtóban napvilágra került, hogy nemzetbiztonsági kockázatként aposztrofált emberek is letelepedési kötvényhez jutottak, így az ülésen egyebek mellett az AH-tól tájékoztatást kaptak a letelepedési kötvények ügyéről is. A jobbikos politikus közölte: ez alapján megállapítható, hogy amikor az AH az átvilágításokat végezte, nem álltak fenn nemzetbiztonsági kockázatot jelentő tényezők.



Ugyanakkor Mirkóczki Ádám, valamint Szél Bernadett, a bizottság LMP-s tagja is reményét fejezte ki, hogy az azóta felmerült információk alapján lesz majd felülvizsgálat az ügyben. Szél Bernadett szerint "sokkal alaposabban fel kell tárni" a letelepedési kötvények ügyét.



Halász János, a bizottság fideszes alelnöke elmondta: az ülésen a szakszolgálatok múlt évi tevékenységéről szóló beszámolót is meghallgattak, és közbeszerzési mentesítésről is döntöttek.



Emellett Szél Bernadett "orosz befolyásszerzést vizsgáló albizottság" létrehozását kezdeményezte. Ezt a testület leszavazta.



Halász János teljesen feleslegesnek nevezte az LMP-s politikus kezdeményezését, mivel az ezzel kapcsolatos kérdéseket egyrészt magasabb szinten, például a nemzetbiztonsági bizottság ülésén is feltehetik, másrészt ezt az ügyet "már alaposan körbejárták".



Szél Bernadett elmondta: az ülésen azt is jelezte, hogy egy "magyarországi korrupciós helyzetet" vizsgáló tematikus ülést is kezdeményezni fog.