OGY - A házelnök a korábbiaknál harciasabb ellenzékre, nagyobb "ricsajokra" számít

Kövér László házelnök szerint az ellenzék úgy gondolja, azért vesztett a választáson, mert nem volt elég harcias, ezért ezek a pártok a következő időszakban folyamatosan nagyobb ricsajt próbálnak majd csapni, hogy felkeltsék az információáradattól eltompult választók figyelmét.



Az Országgyűlés elnöke a Kossuth rádió Vasárnapi Újság című műsorában azt mondta: nem tudja, a demokrácia vagy a választók döntése ellen tiltakoztak-e a kormányfői eskütételtől távol maradó ellenzéki pártok, az azonban szerinte látszik, hogy ezek a pártok semmit sem tanultak saját kudarcukból, és a demokrácia tiszteletéről sem sajátítottak el új tudást.



Ezzel a gesztussal nem a kormányoldalt, hanem a választókat sértették meg - tette hozzá. Kövér László közölte, nem optimista a folytatást illetően sem. Név szerinti említés nélkül kitért az MSZP-Párbeszéd színeiben parlamentbe kerülő Tordai Bence esetére, akit - mint mondta - korábban azért tiltottak ki az Országgyűlés összes épületéből, mert olyan magatartást tanúsított, ami nemhogy parlamentben, hanem civilizált közösségben sem fogadható el.



A házelnök kijelentette: a képviselői eskütételről távol maradó, az Országgyűlés legitimitását megkérdőjelező LMP-s Hadházy Ákosnak "nem lenne itt semmi keresnivalója, egy normális demokráciában, ahol érvényesülnek a közösen elfogadott írott vagy íratlan normák". Úgy folytatta: "Egy ilyen embernek tényleg nincs keresnivalója a parlamentben, de hát nekünk is tiszteletben kell tartanunk a magyar emberek döntését, akik (...) ennek a pártnak a támogatói közé sorakoztak fel". Közölte, hogy Hadházy Ákos várhatóan a parlament következő ülésének végén teszi le képviselői esküjét.



Kövér László azt mondta: nem tervez változást eddigi szankcionálási gyakorlatában. Megjegyezte, az Országgyűlés ma már leginkább azzal tudná felhívni magára a figyelmet, ha a "romló közállapotokból felfelé lógna ki". Sokan akkor kapnák fel a fejüket, ha azt látnák, az ellenzék megtanult tisztességesen viselkedni - jelentette ki.



A házelnök beszélt arról is, hogy a kormány tagjainak munkaterhét látva sokszor "potyautasnak" érzi magát, hiszen hozzájuk képest "kényelmes állást" tölt be, ezért igyekszik minden olyan kiemelkedő közösségi meghívásnak eleget tenni, ahol jelenlétével a nemzetet képviselheti. Kövér László jelezte, az új ciklusban Wolfgang Sobotkát, az osztrák parlament elnökét fogadja első hivatalos vendégként.



A kormánypárti politikus szerint a jövő évi európai parlamenti választásokig a korábbiaknál is nagyobb lesz a csatazaj az európai politika színterén, erősebb támadásokra kell felkészülni. Ennek hátterében szerinte az áll, hogy sokan a vesztüket érzik az európai balliberális oldalon. Egyúttal reményét fejezte ki, hogy a voksolás után másfajta brüsszeli berendezkedésre kell felkészülni, és az európai politika a normalitás kerékvágásába tér vissza.